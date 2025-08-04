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Wrapped Centrifuge Fiyatı (WCFG)

Listelenmedi

Wrapped Centrifuge (WCFG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,284758
$0,284758$0,284758
+%5,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Centrifuge (WCFG) Fiyatı

Wrapped Centrifuge (WCFG), şu anda 0,28402 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 99,71M USD piyasa değerine sahiptir. WCFG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Centrifuge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,25
Wrapped Centrifuge 24 saatlik fiyat değişimi
351,08M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped Centrifuge (WCFG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Centrifuge / USD fiyat değişimi, $ +0,01415906.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Centrifuge / USD fiyat değişimi, $ +0,1817217616.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Centrifuge / USD fiyat değişimi, $ +0,1730712792.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Centrifuge / USD fiyat değişimi, $ +0,14992137209236914.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01415906+%5,25
30 Gün$ +0,1817217616+%63,98
60 Gün$ +0,1730712792+%60,94
90 Gün$ +0,14992137209236914+%111,80

Wrapped Centrifuge (WCFG) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Centrifuge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,266625
$ 0,266625$ 0,266625

$ 0,288397
$ 0,288397$ 0,288397

$ 2,55
$ 2,55$ 2,55

+%1,27

+%5,25

+%4,16

Wrapped Centrifuge (WCFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 99,71M
$ 99,71M$ 99,71M

--
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351,08M
351,08M 351,08M

Wrapped Centrifuge (WCFG) Nedir?

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Wrapped Centrifuge (WCFG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped Centrifuge (WCFG) Token Ekonomisi

Wrapped Centrifuge (WCFG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WCFG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WCFG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WCFG / VND
7.473,9863
1 WCFG / AUD
A$0,4373908
1 WCFG / GBP
0,213015
1 WCFG / EUR
0,2442572
1 WCFG / USD
$0,28402
1 WCFG / MYR
RM1,2014046
1 WCFG / TRY
11,5510934
1 WCFG / JPY
¥41,75094
1 WCFG / ARS
ARS$387,474285
1 WCFG / RUB
22,678997
1 WCFG / INR
24,894353
1 WCFG / IDR
Rp4.656,0648288
1 WCFG / KRW
392,2912642
1 WCFG / PHP
16,2715058
1 WCFG / EGP
￡E.13,7579288
1 WCFG / BRL
R$1,5649502
1 WCFG / CAD
C$0,3891074
1 WCFG / BDT
34,5879556
1 WCFG / NGN
432,9572478
1 WCFG / UAH
11,8493144
1 WCFG / VES
Bs34,93446
1 WCFG / CLP
$274,36332
1 WCFG / PKR
Rs80,5026288
1 WCFG / KZT
153,356599
1 WCFG / THB
฿9,2050882
1 WCFG / TWD
NT$8,4751568
1 WCFG / AED
د.إ1,0423534
1 WCFG / CHF
Fr0,227216
1 WCFG / HKD
HK$2,229557
1 WCFG / MAD
.د.م2,5732212
1 WCFG / MXN
$5,3367358
1 WCFG / PLN
1,0480338
1 WCFG / RON
лв1,2440076
1 WCFG / SEK
kr2,7436332
1 WCFG / BGN
лв0,4799938
1 WCFG / HUF
Ft97,6659574
1 WCFG / CZK
6,0240642
1 WCFG / KWD
د.ك0,0866261
1 WCFG / ILS
0,965668