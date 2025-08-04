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Wrapped Cygnus USD Fiyatı (WCGUSD)

Listelenmedi

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,16
$1,16$1,16
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Fiyatı

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD), şu anda 1,16 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,77M USD piyasa değerine sahiptir. WCGUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Cygnus USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,15
Wrapped Cygnus USD 24 saatlik fiyat değişimi
7,59M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Cygnus USD / USD fiyat değişimi, $ +0,00172111.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Cygnus USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0279044960.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Cygnus USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0011605800.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Cygnus USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0308259613131728.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00172111+%0,15
30 Gün$ +0,0279044960+%2,41
60 Gün$ -0,0011605800-%0,10
90 Gün$ +0,0308259613131728+%2,73

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Cygnus USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,15
$ 1,15$ 1,15

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,26
$ 1,26$ 1,26

-%0,00

+%0,15

+%1,14

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,77M
$ 8,77M$ 8,77M

--
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7,59M
7,59M 7,59M

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Nedir?

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

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Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Token Ekonomisi

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WCGUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WCGUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WCGUSD / VND
30.525,4
1 WCGUSD / AUD
A$1,7864
1 WCGUSD / GBP
0,87
1 WCGUSD / EUR
0,9976
1 WCGUSD / USD
$1,16
1 WCGUSD / MYR
RM4,9068
1 WCGUSD / TRY
47,1772
1 WCGUSD / JPY
¥170,52
1 WCGUSD / ARS
ARS$1.582,53
1 WCGUSD / RUB
92,626
1 WCGUSD / INR
101,674
1 WCGUSD / IDR
Rp19.016,3904
1 WCGUSD / KRW
1.602,2036
1 WCGUSD / PHP
66,4564
1 WCGUSD / EGP
￡E.56,1904
1 WCGUSD / BRL
R$6,3916
1 WCGUSD / CAD
C$1,5892
1 WCGUSD / BDT
141,2648
1 WCGUSD / NGN
1.768,2924
1 WCGUSD / UAH
48,3952
1 WCGUSD / VES
Bs142,68
1 WCGUSD / CLP
$1.120,56
1 WCGUSD / PKR
Rs328,7904
1 WCGUSD / KZT
626,342
1 WCGUSD / THB
฿37,5956
1 WCGUSD / TWD
NT$34,6144
1 WCGUSD / AED
د.إ4,2572
1 WCGUSD / CHF
Fr0,928
1 WCGUSD / HKD
HK$9,106
1 WCGUSD / MAD
.د.م10,5096
1 WCGUSD / MXN
$21,7964
1 WCGUSD / PLN
4,2804
1 WCGUSD / RON
лв5,0808
1 WCGUSD / SEK
kr11,2056
1 WCGUSD / BGN
лв1,9604
1 WCGUSD / HUF
Ft399,1676
1 WCGUSD / CZK
24,6268
1 WCGUSD / KWD
د.ك0,3538
1 WCGUSD / ILS
3,944