Wrapped NewYorkCoin (WNYC) Nedir?

WNYC stands for Wrapped NewYorkCoin and is simply an BEP-20 token that represents NewYorkCoin. One WNYC equals one NYC. NYC can be converted into WNYC and vice-versa. Being an BEP-20 token makes the transfer of WNYC slower than normal NewYorkCoin, but the key advantage of WNYC is its integration into the world of Ethereum wallets, dapps, and smart contracts.

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Wrapped NewYorkCoin (WNYC) Kaynağı Resmi Websitesi

Wrapped NewYorkCoin (WNYC) Token Ekonomisi

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