Bugünkü Wrapped OM Fiyatı

Bugünkü Wrapped OM (WOM) fiyatı $ 0,076063 olup, son 24 saatte % 3,23 değişim gösterdi. Mevcut WOM / USD dönüşüm oranı WOM başına $ 0,076063 şeklindedir.

Wrapped OM, şu anda piyasa değeri açısından $ 114.271 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,50M WOM şeklindedir. Son 24 saat içinde WOM, $ 0,075971 (en düşük) ile $ 0,078612 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,083211 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,069934 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOM, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%3,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped OM (WOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,27K$ 114,27K $ 114,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,27K$ 114,27K $ 114,27K Dolaşım Arzı 1,50M 1,50M 1,50M Toplam Arz 1.502.379,56536046 1.502.379,56536046 1.502.379,56536046

