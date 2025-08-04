ynBNB MAX (YNBNBX) Nedir?

ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.

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ynBNB MAX (YNBNBX) Token Ekonomisi

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