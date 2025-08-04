ynBNB MAX Fiyatı (YNBNBX)
ynBNB MAX (YNBNBX), şu anda 771,98 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,00M USD piyasa değerine sahiptir. YNBNBX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ynBNB MAX / USD fiyat değişimi, $ +3,47.
Son 30 gün içerisinde, ynBNB MAX / USD fiyat değişimi, $ +113,3459635000.
Son 60 gün içerisinde, ynBNB MAX / USD fiyat değişimi, $ +110,3736089060.
Son 90 gün içerisinde, ynBNB MAX / USD fiyat değişimi, $ +163,9170557439654.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +3,47
|+%0,45
|30 Gün
|$ +113,3459635000
|+%14,68
|60 Gün
|$ +110,3736089060
|+%14,30
|90 Gün
|$ +163,9170557439654
|+%26,96
En güncel ynBNB MAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,45
-%11,83
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.
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|1 YNBNBX / VND
₫20.314.653,7
|1 YNBNBX / AUD
A$1.188,8492
|1 YNBNBX / GBP
￡578,985
|1 YNBNBX / EUR
€663,9028
|1 YNBNBX / USD
$771,98
|1 YNBNBX / MYR
RM3.265,4754
|1 YNBNBX / TRY
₺31.396,4266
|1 YNBNBX / JPY
¥113.481,06
|1 YNBNBX / ARS
ARS$1.053.173,715
|1 YNBNBX / RUB
₽61.642,603
|1 YNBNBX / INR
₹67.664,047
|1 YNBNBX / IDR
Rp12.655.407,8112
|1 YNBNBX / KRW
₩1.066.266,4958
|1 YNBNBX / PHP
₱44.226,7342
|1 YNBNBX / EGP
￡E.37.394,7112
|1 YNBNBX / BRL
R$4.253,6098
|1 YNBNBX / CAD
C$1.057,6126
|1 YNBNBX / BDT
৳94.011,7244
|1 YNBNBX / NGN
₦1.176.798,5922
|1 YNBNBX / UAH
₴32.207,0056
|1 YNBNBX / VES
Bs94.953,54
|1 YNBNBX / CLP
$745.732,68
|1 YNBNBX / PKR
Rs218.810,0112
|1 YNBNBX / KZT
₸416.830,601
|1 YNBNBX / THB
฿25.019,8718
|1 YNBNBX / TWD
NT$23.035,8832
|1 YNBNBX / AED
د.إ2.833,1666
|1 YNBNBX / CHF
Fr617,584
|1 YNBNBX / HKD
HK$6.060,043
|1 YNBNBX / MAD
.د.م6.994,1388
|1 YNBNBX / MXN
$14.505,5042
|1 YNBNBX / PLN
zł2.848,6062
|1 YNBNBX / RON
лв3.381,2724
|1 YNBNBX / SEK
kr7.457,3268
|1 YNBNBX / BGN
лв1.304,6462
|1 YNBNBX / HUF
Ft265.646,0378
|1 YNBNBX / CZK
Kč16.389,1354
|1 YNBNBX / KWD
د.ك235,4539
|1 YNBNBX / ILS
₪2.624,732