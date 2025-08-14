Zippy Staked SOL Fiyatı (ZIPPYSOL)
Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL), şu anda 233,12 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ZIPPYSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ZIPPYSOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZIPPYSOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Zippy Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +10,88.
Son 30 gün içerisinde, Zippy Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +67,3851543360.
Son 60 gün içerisinde, Zippy Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +95,9345681280.
Son 90 gün içerisinde, Zippy Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +40,82028998239064.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +10,88
|+%4,90
|30 Gün
|$ +67,3851543360
|+%28,91
|60 Gün
|$ +95,9345681280
|+%41,15
|90 Gün
|$ +40,82028998239064
|+%21,23
En güncel Zippy Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,49
+%4,90
+%22,75
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zippy is a lquid stake pool on Solana that allows users to stake their SOL and get a liquid staking token (LST) in return called zippySOL. The value of zippySOL vs SOL increases each epoch. Zippy is built on the SPL stake pool program from Solana foundation that has been audited 9 times. The LST, zippySOL, can be used in defi throughout Solana. Currently supported integrations exists to Kamino, Solend, Meteora, Sanctum, Hawksight and Orca. SOL deposited into the stake pool is delegated to the best and most diverse validators on Solana using a clear delegation strategy. The delegation strategy is algorithmic and automatically computes a score for each validator balancing high APY for stakers while supporting a healthy network. A validator is scored mainly on performance and decentralization. For example, a validator with good performance that is located in a data center together with a lot of other high stake validators will be scored lower than a validator of similar performance situated in a less crowded data center. Other factors that hurt the network are also considered, e.g. vote lagging and excessive delinquencies. The score is used by the Zippy stake bot to automatically and regularly rebalance the pool to the top validators. As the total staked SOL in the pool grows, more and more validators will be receiving stake. For more information see https://docs.zippystake.org/delegation-strategy
Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZIPPYSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ZIPPYSOL / VND
₫6.134.552,8
|1 ZIPPYSOL / AUD
A$354,3424
|1 ZIPPYSOL / GBP
￡170,1776
|1 ZIPPYSOL / EUR
€198,152
|1 ZIPPYSOL / USD
$233,12
|1 ZIPPYSOL / MYR
RM976,7728
|1 ZIPPYSOL / TRY
₺9.506,6336
|1 ZIPPYSOL / JPY
¥34.035,52
|1 ZIPPYSOL / ARS
ARS$306.333,6672
|1 ZIPPYSOL / RUB
₽18.521,384
|1 ZIPPYSOL / INR
₹20.386,344
|1 ZIPPYSOL / IDR
Rp3.759.999,4736
|1 ZIPPYSOL / KRW
₩321.987,6752
|1 ZIPPYSOL / PHP
₱13.203,9168
|1 ZIPPYSOL / EGP
￡E.11.257,3648
|1 ZIPPYSOL / BRL
R$1.256,5168
|1 ZIPPYSOL / CAD
C$319,3744
|1 ZIPPYSOL / BDT
৳28.342,7296
|1 ZIPPYSOL / NGN
₦357.545,4688
|1 ZIPPYSOL / UAH
₴9.683,8048
|1 ZIPPYSOL / VES
Bs31.004,96
|1 ZIPPYSOL / CLP
$221.930,24
|1 ZIPPYSOL / PKR
Rs66.187,4304
|1 ZIPPYSOL / KZT
₸125.535,12
|1 ZIPPYSOL / THB
฿7.529,776
|1 ZIPPYSOL / TWD
NT$6.984,2752
|1 ZIPPYSOL / AED
د.إ855,5504
|1 ZIPPYSOL / CHF
Fr186,496
|1 ZIPPYSOL / HKD
HK$1.827,6608
|1 ZIPPYSOL / AMD
֏89.420,1696
|1 ZIPPYSOL / MAD
.د.م2.098,08
|1 ZIPPYSOL / MXN
$4.345,3568
|1 ZIPPYSOL / PLN
zł846,2256
|1 ZIPPYSOL / RON
лв1.007,0784
|1 ZIPPYSOL / SEK
kr2.226,296
|1 ZIPPYSOL / BGN
лв389,3104
|1 ZIPPYSOL / HUF
Ft78.729,2864
|1 ZIPPYSOL / CZK
Kč4.869,8768
|1 ZIPPYSOL / KWD
د.ك71,1016
|1 ZIPPYSOL / ILS
₪787,9456