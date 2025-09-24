Di pasar futures mata uang kripto yang bergerak cepat, penentuan waktu yang tepat sangatlah penting. Ketika titik masuk yang sempurna muncul, penundaan kecil seperti beralih halaman, memasukkan harga,Di pasar futures mata uang kripto yang bergerak cepat, penentuan waktu yang tepat sangatlah penting. Ketika titik masuk yang sempurna muncul, penundaan kecil seperti beralih halaman, memasukkan harga,
Panduan Perdagangan Kilat Futures MEXC: Eksekusi Secara Instan Tanpa Kehilangan Peluang Perdagangan

24 September 2025MEXC
0m
#Dasar#Futures#Pemula
Di pasar futures mata uang kripto yang bergerak cepat, penentuan waktu yang tepat sangatlah penting. Ketika titik masuk yang sempurna muncul, penundaan kecil seperti beralih halaman, memasukkan harga, atau mengonfirmasi order dapat mengakibatkan hilangnya peluang. Untuk mengatasi tantangan ini, MEXC telah menghadirkan fitur Perdagangan Kilat yang dirancang bagi para pedagang yang mementingkan kecepatan dan efisiensi. Fitur ini mengintegrasikan pemasangan order langsung ke dalam grafik candlestick, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap pergerakan pasar dan mengurangi penundaan eksekusi.

1. Apa itu Perdagangan Kilat Futures MEXC?


Perdagangan Kilat merupakan fitur pada platform MEXC yang memungkinkan pedagang untuk membuka posisi langsung pada grafik candlestick menggunakan market order. Fitur ini menyederhanakan proses pemasangan order tradisional:

  • Eksekusi cepat: Tidak perlu bolak-balik di antara panel order. Cukup masukkan kuantitas pada grafik, lalu pasang order.
  • Pengisian market order secara instan: Membantu menghindari hilangnya peluang karena fluktuasi harga yang cepat.
  • Efisien dan mudah: Dirancang bagi scalper, pedagang swing, dan pedagang berfrekuensi tinggi.

Catatan: Perdagangan Kilat hanya mendukung pembukaan posisi dengan market order. Jika Anda ingin menyesuaikan leverage, mengganti mode margin, atau menetapkan order yang lebih kompleks (seperti limit order atau stop-loss/take-profit), Anda perlu mengonfigurasinya terlebih dahulu di panel order pada sisi kanan halaman.

2. Mengapa Harus Memilih Perdagangan Kilat MEXC?


  • Efisiensi maksimum: Mulai dari penilaian pasar hingga pemasangan order hanya dalam satu detik, semuanya langsung pada grafik candlestick.
  • Ideal bagi pedagang dengan frekuensi tinggi dan jangka pendek: Dibuat khusus untuk menangkap peluang pasar secara aktual.
  • Keunggulan biaya rendah: Dengan acara Bebas Biaya MEXC baru-baru ini, biaya perdagangan berkurang secara signifikan, sehingga Perdagangan Kilat makin kompetitif.

3. Kapan Perdagangan Kilat MEXC Paling Efektif?


Keunggulan utama Perdagangan Kilat adalah kecepatan yang membuatnya sangat berguna dalam situasi berikut:

  • Pasar breakout: Masuk segera saat harga menembus level support atau resistance utama, sehingga mengurangi kemungkinan hilangnya peluang.
  • Strategi jangka pendek dan frekuensi tinggi: Perdagangan dengan jangka waktu lebih rendah memerlukan eksekusi cepat. Perdagangan Kilat meminimalkan keterlambatan order.
  • Peristiwa volatilitas tinggi: Ketika berita memicu perubahan pasar yang cepat, Perdagangan Kilat memungkinkan pedagang untuk bereaksi dalam hitungan detik.
  • Hedging atau penskalaan cepat: Baik untuk melakukan take-profit, cut-loss, atau hedging dalam arah yang berlawanan, Perdagangan Kilat memastikan eksekusi order segera.

Perdagangan Kilat tidak ditujukan untuk semua pedagang. Alat ini ditujukan untuk strategi perdagangan jangka pendek, breakout, berbasis berita, dan berfrekuensi tinggi.

4. Cara Menggunakan Perdagangan Kilat di Futures MEXC


Saat ini, Perdagangan Kilat hanya didukung di situs web MEXC. Berikut adalah contohnya dengan menggunakan Futures USDT-M.

4.1 Aktifkan Perdagangan Kilat


Buka situs web resmi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Klik FuturesFutures USDT-M untuk masuk ke halaman perdagangan Futures. Di halaman perdagangan, klik tombol Pengaturan di sudut kanan atas


Di halaman Preferensi, alihkan tombol di samping Perdagangan Kilat untuk mengaktifkan fitur tersebut.


4.2 Atur Pengaturan Unit Futures


Perdagangan Kilat menyediakan empat macam pilihan unit. Klik ikon di sisi kanan konfigurasi Kuantitas (USDT) atau Kuantitas (Kontr.) untuk membuka jendela Pengaturan Unit Futures. Pilih unit yang ingin digunakan, lalu klik Konfirmasi untuk menerapkan perubahan.


Saat memilih BTC sebagai unit futures, kuantitas yang Anda masukkan akan ditampilkan dalam BTC dengan pengingat terkait yang menunjukkan jumlah setara dalam USDT. Misalnya, seperti ditunjukkan di bawah ini, saat Anda memasukkan 0,1 BTC, sebuah pop-up akan menampilkan nilai yang sesuai dalam USDT.


Saat memilih Kontr. sebagai unit futures, kuantitas yang Anda masukkan akan ditampilkan dalam Kontr. dengan pengingat terkait yang menunjukkan jumlah setara dalam BTC. Misalnya, seperti ditunjukkan di bawah ini, saat Anda memasukkan 10 Kontr., sebuah pop-up akan menampilkan nilai yang sesuai dalam BTC.

Perhatikan bahwa konversi antara Kuantitas (Kontr.) dan BTC adalah 1 Kontr. = 0,0001 BTC.


Saat Anda memilih USDT (Nilai Order) sebagai unit futures, kuantitas yang Anda masukkan akan ditampilkan dalam USDT dengan pengingat terkait yang menunjukkan jumlah setara dalam BTC. Misalnya, seperti ditunjukkan di bawah ini, saat Anda memasukkan 100 USDT, sebuah pop-up akan menampilkan nilai yang sesuai dalam BTC.

Catatan: Saat memilih USDT (Nilai Order) sebagai unit futures, Anda dapat menyesuaikan leverage untuk memodifikasi margin yang diperlukan untuk posisi tersebut.


Saat Anda memilih Order berdasarkan Biaya (USDT) sebagai unit futures, kuantitas yang Anda masukkan akan ditampilkan dalam USDT. Misalnya, seperti ditunjukkan di bawah ini, kami memasukkan jumlah order sebesar 100 USDT.

Catatan: Tidak seperti USDT (Nilai Order), saat Anda memilih Order berdasarkan Biaya (USDT) sebagai unit futures, biaya tidak dipengaruhi oleh leverage.


4.3 Pasang Order dengan Perdagangan Kilat


Di halaman perdagangan Futures, setelah Anda mengaktifkan Perdagangan Kilat, panel order Perdagangan Kilat akan langsung ditampilkan pada grafik candlestick. Masukkan jumlah yang diinginkan di bidang Masukkan Kuantitas, lalu klik Market Buy atau Market Sell untuk membuka posisi Futures secara instan pada harga pasar saat ini.


5. Tip Praktis dan Peringatan Risiko untuk Perdagangan Kilat


  • Selama periode volatilitas ekstrem, market order mungkin mengalami risiko slippage.
  • Disarankan untuk mengatur leverage dan mode margin terlebih dahulu guna menghindari kesalahan yang disebabkan oleh penyesuaian di menit-menit terakhir.
  • Perdagangan Kilat lebih cocok untuk strategi dengan frekuensi tinggi dan jangka pendek, sementara pemasangan order tradisional umumnya lebih cocok untuk posisi jangka panjang.

6. Kesimpulan


Fitur Perdagangan Kilat MEXC untuk kontrak futures adalah alat dengan efisiensi tinggi yang dirancang bagi pedagang profesional dan partisipan berfrekuensi tinggi. Dengan menanamkan entri order langsung ke dalam grafik candlestick, fitur ini memperpendek jarak antara keputusan dan eksekusi secara signifikan, sehingga memungkinkan Anda untuk tetap unggul dalam pasar yang sangat kompetitif. Setelah dikuasai, Perdagangan Kilat dapat berfungsi sebagai senjata yang ampuh dalam rangkaian alat perdagangan futures Anda.

