Memahami Risiko Likuidasi: FAQ dan Tip Perlindungan





Di MEXC, pengguna dapat memperdagangkan Futures Perpetual USDT-M dengan leverage hingga 500x atau Futures Perpetual Coin-M dengan leverage hingga 200x. Meskipun leverage yang tinggi menawarkan potensi imbal hasil yang jauh lebih besar, leverage juga menimbulkan risiko volatilitas yang jauh lebih besar. Pembalikan pasar yang tiba-tiba dapat memicu likuidasi dalam sekejap yang mengakibatkan hilangnya margin sepenuhnya.





Untuk membantu pedagang dalam lebih memahami dan mengurangi risiko likuidasi, artikel ini menyediakan analisis terstruktur dari empat skenario likuidasi paling umum dalam perdagangan Futures MEXC. Artikel ini juga memperkenalkan perlindungan praktis berbasis strategi yang dapat diterapkan langsung dalam perdagangan. Pada akhirnya, Anda akan memperoleh wawasan penting dalam menilai risiko likuidasi, memperkuat manajemen posisi, dan meningkatkan ketahanan pendekatan perdagangan Anda secara keseluruhan.









Likuidasi terjadi ketika rasio margin pemeliharaan Anda turun di bawah persyaratan platform. Pada titik ini, sistem otomatis menutup posisi Anda agar kerugian tidak melebihi jumlah jaminan yang tersedia.

Memahami mekanisme likuidasi sangat penting karena memungkinkan pedagang untuk:





Mengantisipasi dan mengelola risiko untuk mengurangi kemungkinan penutupan posisi yang tidak terduga.

Menggunakan leverage dan margin secara lebih efektif, sehingga menurunkan kemungkinan likuidasi.

Memperbaiki strategi perdagangan untuk memaksimalkan efisiensi dan stabilitas modal.













Pada Futures MEXC, harga likuidasi dihitung menggunakan harga wajar, bukan harga pasar atau harga indeks. Harga wajar mencerminkan nilai wajar aktual dari pasangan perdagangan yang diperoleh dari harga indeks dan harga pasar. Berdasarkan metodologi ini, harga wajar mungkin sedikit berbeda dari harga perdagangan terkini. Untuk mengetahui detail lebih lanjut, silakan lihat artikel Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Terakhir

Pendekatan ini membantu mengurangi likuidasi yang tidak perlu akibat volatilitas pasar sementara atau likuiditas rendah. Ketika Harga Wajar mencapai ambang likuidasi, likuidasi akan terpicu secara otomatis.





Pada platform web MEXC, pedagang dapat memantau Harga Wajar secara langsung dengan memilih Harga Wajar di bagian atas grafik candlestick. Fitur ini memberikan lapisan transparansi dan kontrol tambahan saat mengelola posisi.









Anda dapat membuka grafik candlestick, pilih Harga Wajar, lalu lihat grafik candlestick harga wajar.













Ketika likuidasi terpicu, sistem akan menutup posisi melalui tindakan seperti pembatalan order, likuidasi bertingkat, atau mengimbangi posisi long dan short. Pengambilalihan pada Harga Kebangkrutan berarti bahwa jika tingkatan risiko posisi pengguna lebih besar dari level 1, sistem akan mencoba untuk mengurangi risiko dengan melikuidasi sebagian posisi secara otomatis (likuidasi bertingkat). Jika setelah penyesuaian ini posisi tersebut masih memenuhi kriteria likuidasi, mesin likuidasi akan mengambil alih posisi tersebut pada harga kebangkrutan. Untuk mengetahui detail tentang tingkatan risiko, silakan lihat Panduan Futures





Jika posisi ditutup pada harga yang lebih baik daripada harga kebangkrutan, margin yang tersisa akan ditransfer ke Dana Asuransi MEXC . Jika pasar ditutup pada harga yang lebih buruk, Dana Asuransi akan menutup kekurangan margin untuk memastikan likuidasi diselesaikan dengan lancar.









Secara teori, harga likuidasi pasangan perdagangan tidak berubah. Namun, karena penyesuaian dinamis dalam mekanisme likuidasi, ada pengecualian tertentu.









Harga likuidasi berbeda-beda tergantung pada apakah Anda menggunakan mode Cross Margin atau Isolated Margin. Dalam mode Cross Margin, semua margin yang tersedia diterapkan pada posisi terbuka. PNL (laba rugi) yang belum terealisasi akan memengaruhi harga likuidasi Anda. Jika PNL yang belum terealisasi meningkat, harga likuidasi akan menurun. Jika PNL yang belum terealisasi menurun, harga likuidasi akan meningkat. Selain itu, jika ukuran posisi berubah dalam Cross Margin, harga likuidasi juga akan berubah. Namun, dalam mode Isolated Margin, harga likuidasi tidak berubah karena margin terikat pada satu posisi dan tidak terpengaruh oleh perubahan posisi lain.









Tingkat pendanaan juga memengaruhi harga likuidasi. Dalam mode Cross Margin, pembayaran atau penerimaan biaya pendanaan akan mengubah margin yang tersedia, sehingga mengubah harga likuidasi Anda. Sementara itu, dalam mode Isolated Margin, jika Anda menerima pendanaan, harga likuidasi tidak berubah. Namun, jika Anda membayar pendanaan dan margin yang tersedia tidak cukup, sistem akan memotong margin posisi Anda, sehingga dapat menyebabkan harga likuidasi berubah.





Singkatnya, harga likuidasi dipengaruhi oleh mode margin, saldo margin, dan fluktuasi biaya pendanaan. Pedagang harus memperhatikan faktor-faktor ini saat membuka posisi.









Saat berdagang Futures di MEXC, Anda mungkin menghadapi situasi ketika stop-loss order gagal. Berikut adalah alasan umumnya.









Jika harga stop-loss Anda terlalu dekat dengan harga likuidasi, harga wajar dapat mencapai harga likuidasi Anda sebelum stop-loss order terpicu. Hal ini mengakibatkan likuidasi dan stop-loss order gagal.









TP/SL order dieksekusi pada harga pasar setelah terpicu. Selama volatilitas tajam, pasar mungkin bergerak melewati harga pemicu yang Anda inginkan terlalu cepat, sehingga menyebabkan order terisi sebagian atau gagal. Tergantung pada toleransi risiko Anda, Anda dapat memilih untuk menunggu eksekusi atau membatalkan order.









Stop-loss order juga mungkin gagal karena ukuran posisi tidak cukup untuk penutupan, kontrak berada dalam status non-perdagangan, atau masalah terkait sistem.





Di MEXC, TP/SL order dieksekusi pada harga pasar. Dengan demikian, mungkin ada selisih antara harga pemicu dan harga terisi. Ini adalah masalah paling umum terkait likuidasi dalam perdagangan Futures. Anda dapat mengurangi risiko likuidasi dengan menggunakan strategi seperti memantau rasio margin, menggunakan stop-loss order, atau menurunkan leverage. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan lihat artikel Futures lainnya di MEXC Learn









Mengendalikan risiko likuidasi sangat penting dalam perdagangan futures. Investor dapat mengambil langkah-langkah berikut:





Tetapkan leverage dengan bijaksana : Pilih level leverage yang sesuai dengan toleransi risiko Anda sendiri. Pemula disarankan untuk mempertahankan leverage di bawah 10x untuk mengurangi dampak perubahan harga pada margin.

Pilih mode margin secara strategis : Cross Margin menyebarkan risiko ke seluruh posisi tetapi dapat memengaruhi saldo akun Anda secara keseluruhan, sedangkan Isolated Margin membatasi risiko pada satu posisi saja. Pilih berdasarkan strategi dan toleransi risiko Anda.

Pertahankan margin yang cukup : Tambahkan margin secara rutin untuk memperlebar jarak antara harga pembukaan dan harga likuidasi, sehingga meningkatkan kemampuan Anda dalam menahan volatilitas.

Aktifkan peringatan risiko : Aktifkan peringatan harga likuidasi atau pengingat harga untuk memantau risiko secara aktual dan mengambil tindakan tepat waktu.

Prioritaskan pelestarian modal: Di pasar yang sangat volatil, berfokuslah pada pengendalian kerugian dan perlindungan pokok daripada mengejar laba maksimal.









Di pasar Futures dengan leverage tinggi, laba dan risiko selalu berdampingan. Mekanisme likuidasi di MEXC merupakan perlindungan penting bagi pedagang dan platform, tetapi tanpa pemahaman yang jelas tentang cara kerjanya dan pemicunya, pedagang dapat dengan mudah dipaksa keluar dari posisi secara tidak terduga. Anda hanya dapat menstabilkan posisi selama turbulensi pasar dan menghindari modal terhapus dalam sekejap dengan memahami mekanisme likuidasi secara menyeluruh, mengenali perbedaan antara Cross Margin dan Isolated Margin, serta menerapkan stop-loss dan manajemen margin yang tepat.





Selalu ingat: Manajemen risiko harus menjadi prioritas utama Anda dalam perdagangan Futures. Dengan mengelola posisi secara ilmiah dan merespons volatilitas dengan tenang, Anda menciptakan fondasi untuk mengejar laba—kemudian baru dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dan berkelanjutan di pasar.









