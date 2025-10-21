BursaDEX+
Trump menuntut Hamas menerima kesepakatan damai Gaza, dampak terhadap kripto masih minimal.Trump menuntut Hamas menerima kesepakatan damai Gaza, dampak terhadap kripto masih minimal.

Trump Menekan Hamas pada Kesepakatan Perdamaian Gaza

Penulis: KanalcoinSumber: Kanalcoin
2025/10/21 13:10
Donald Trump mengeluarkan ultimatum kepada Hamas, menuntut penerimaan kesepakatan Gaza pada 5 Oktober 2025, selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, D.C.

Ultimatum tersebut menyoroti ketegangan geopolitik tetapi belum segera mempengaruhi pasar cryptocurrency, menekankan peran Bitcoin dan Ethereum sebagai tempat berlindung yang aman dalam krisis, tanpa perubahan harga signifikan yang diamati.

Trump Menuntut Persetujuan Hamas atas Proposal Perdamaian Baru

Kesepakatan yang didukung Trump melibatkan perubahan geopolitik signifikan di Gaza. Hamas menghadapi tekanan untuk setuju melucuti senjata, meskipun ada penentangan internal. Netanyahu telah dengan tegas menentang negara Palestina, mempersulit negosiasi. Benjamin Netanyahu telah menyatakan, "Saya secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina, dan sikap saya tetap sama dalam konteks kesepakatan baru ini."

Pasar Crypto Sebagian Besar Tidak Terpengaruh oleh Strategi Gaza Trump

Sementara dampak pasar crypto langsung belum dikonfirmasi, tren historis menunjukkan potensi volatilitas jika ketegangan meningkat. Peringatan berisiko tinggi Trump kepada Hamas belum memicu gangguan finansial yang signifikan.

Krisis geopolitik sering mempengaruhi Bitcoin sebagai aset tempat berlindung yang aman. Data saat ini tidak menunjukkan pergeseran besar. Tidak adanya perubahan regulasi substansial terkait kesepakatan tersebut mempertahankan stabilitas pasar di luar ranah crypto.

Konflik Sebelumnya Menghasilkan Pengaruh Pasar Crypto yang Terbatas

Ketegangan Israel-Palestina di masa lalu telah menyebabkan volatilitas pasar jangka pendek. Konflik Oktober 2023 secara khusus membentuk lanskap keuangan yang lebih luas, meskipun dampak crypto tetap sporadis dan belum terverifikasi.

Para ahli Channelcoin menyarankan Bitcoin dan Ethereum bisa bereaksi jika skenario memburuk. Saat ketegangan geopolitik meningkat, kelayakan aset-aset ini sebagai jaring pengaman mungkin akan diuji, meskipun wawasan saat ini menunjukkan pola yang tidak mencolok.

Disclaimer: Website ini hanya menyediakan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan. Investasi cryptocurrency berisiko. Kami tidak menjamin keakuratan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian. Lakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

