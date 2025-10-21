Trump Menekan Hamas pada Kesepakatan Perdamaian Gaza

Donald Trump mengeluarkan ultimatum kepada Hamas, menuntut penerimaan kesepakatan Gaza pada 5 Oktober 2025, selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, D.C.

Ultimatum tersebut menyoroti ketegangan geopolitik tetapi belum segera mempengaruhi pasar cryptocurrency, menekankan peran Bitcoin dan Ethereum sebagai tempat berlindung yang aman dalam krisis, tanpa perubahan harga signifikan yang diamati.

Trump Menuntut Persetujuan Hamas atas Proposal Perdamaian Baru

Kesepakatan yang didukung Trump melibatkan perubahan geopolitik signifikan di Gaza. Hamas menghadapi tekanan untuk setuju melucuti senjata, meskipun ada penentangan internal. Netanyahu telah dengan tegas menentang negara Palestina, mempersulit negosiasi. Benjamin Netanyahu telah menyatakan, "Saya secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina, dan sikap saya tetap sama dalam konteks kesepakatan baru ini."

Pasar Crypto Sebagian Besar Tidak Terpengaruh oleh Strategi Gaza Trump

Sementara dampak pasar crypto langsung belum dikonfirmasi, tren historis menunjukkan potensi volatilitas jika ketegangan meningkat. Peringatan berisiko tinggi Trump kepada Hamas belum memicu gangguan finansial yang signifikan.

Krisis geopolitik sering mempengaruhi Bitcoin sebagai aset tempat berlindung yang aman. Data saat ini tidak menunjukkan pergeseran besar. Tidak adanya perubahan regulasi substansial terkait kesepakatan tersebut mempertahankan stabilitas pasar di luar ranah crypto.

Konflik Sebelumnya Menghasilkan Pengaruh Pasar Crypto yang Terbatas

Ketegangan Israel-Palestina di masa lalu telah menyebabkan volatilitas pasar jangka pendek. Konflik Oktober 2023 secara khusus membentuk lanskap keuangan yang lebih luas, meskipun dampak crypto tetap sporadis dan belum terverifikasi.

Para ahli Channelcoin menyarankan Bitcoin dan Ethereum bisa bereaksi jika skenario memburuk. Saat ketegangan geopolitik meningkat, kelayakan aset-aset ini sebagai jaring pengaman mungkin akan diuji, meskipun wawasan saat ini menunjukkan pola yang tidak mencolok.