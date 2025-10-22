Solana secara resmi meluncurkan Perp Dex, menghadirkan pemain berat baru di pasar

Penulis: Haotian Saya sebelumnya telah menulis tentang bagaimana Perp Dex pasti akan meledak dalam ekosistem Solana. Sekarang, repositori Github yang tidak sengaja terekspos oleh @aeyakovenko, kerangka protokol kontrak perpetual tersharding bernama Percolator, telah menjadi topik hangat: 1) Inovasi arsitekturnya terutama melibatkan pemisahan buku pesanan menjadi beberapa shard untuk pemrosesan paralel, termasuk penjadwalan global Router dan manajemen margin, serta mesin pencocokan independen Slab. Ini juga menggabungkan optimasi perdagangan frekuensi tinggi dan fitur kontrol risiko, seperti mekanisme eksekusi reserve-commit dua tahap untuk mencegah serangan MEV. Menariknya, Toly juga menyebutkan di bagian komentar bahwa mekanisme eksperimen kompetisi prop AMM mungkin akan diperkenalkan untuk memungkinkan LP menyesuaikan mesin pencocokan dan parameter risiko secara independen. 2) Mengejutkan, sementara ekspektasi awal Solana adalah bahwa masuknya ke pasar Perp Dex akan mendukung pemain ekosistem Perp Dex yang sedang berkembang seperti @DriftProtocol, @pacifica_fi, dan @bulktrade, namun justru telah ditingkatkan ke level strategis, dengan lab resmi Solana menangani inisiatif tersebut. Ini menunjukkan keinginan Solana untuk melanjutkan kegilaan Perp Dex. 3) Logika di balik ini jelas. Menurut pendapat saya, Perp Dex adalah platform yang dapat secara bersamaan memenuhi tiga karakteristik utama: frekuensi tinggi, leverage tinggi, dan volume tinggi. Solana telah menghabiskan lebih dari setahun untuk memoles optimasi kinerja seperti konsensus Alpenglow dan klien Firedancer, dan mampu menahan transaksi puncak volume tinggi seperti Meme Season. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengintegrasikan infrastruktur ini ke dalam skenario Perp Dex dan melepaskan potensinya. Selain itu, potensi untuk optimasi tingkat validator, bersama dengan optimasi lebih lanjut @doublezero pada bandwidth jaringan, semuanya mendorong batas kinerja Solana lebih tinggi. @jito_sol juga telah membuktikan bahwa optimasi profesional di tingkat validator dapat bekerja. Dalam hal fondasi teknis, sangat mungkin bagi Perp Dex setingkat @HyperliquidX muncul dalam ekosistem Solana. 4) Mungkin menyebutkan ini, eksekutif inti seperti Toly dan @calilyliu pasti marah. Mengingat fondasi infra Solana yang sangat baik, bagaimana mereka bisa membiarkan proyek seperti @Aster_DEX dan @Lighter_xyz, yang masih belum jelas apakah mereka bagal atau kuda, terlalu banyak pamer? Poin utamanya adalah bahwa Perp Dex, yang sekarang didorong oleh kubu bursa di balik layar, memiliki banyak masalah seperti stimulasi volume palsu karena airdrop, ketidakberlanjutan trading-as-mining, dan kurangnya permintaan perdagangan frekuensi tinggi yang nyata, yang memberi Solana alasan untuk melompat keluar dan mencegat. 5) Dengan tata letak fondasinya dalam tokenisasi saham AS dan kehadirannya jangka panjang di pasar modal internet ICM, Solana memiliki kesempatan untuk menyediakan infrastruktur Perp DEX dengan skenario aplikasi yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan perdagangan aset keuangan tradisional, daripada hanya berfokus pada perdagangan aset crypto-native. Bayangkan ini: setelah tokenisasi saham AS, pengguna dapat langsung membuka posisi long dan short dengan leverage pada Tesla dan Nvidia di Solana, dengan penyelesaian dalam $SOL atau stablecoin, dan biaya transaksi mengalir kembali ke ekosistem. 