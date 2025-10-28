BursaDEX+
Bitcoin Naik Di Atas $115.000 Didorong Optimisme Kesepakatan Dagang AS-China

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 02:52
Pasar kripto mencatat kenaikan moderat pada hari Senin setelah menguat tajam selama akhir pekan karena optimisme trader dihidupkan kembali oleh berita kesepakatan perdagangan AS-China – meskipun penutupan pemerintah AS terus berlanjut.

Bitcoin (BTC) naik sekitar 1,8% untuk diperdagangkan mendekati $115.600, mempertahankan posisinya di atas level dukungan kritis setelah turun hingga serendah $107.000 minggu lalu. Sementara itu, Ethereum (ETH) naik 3% menjadi sekitar $4.183, mendorong kenaikan mingguan hingga sekitar 4%.

BTC Chart

"Saya percaya faktor makro adalah kontributor yang lebih besar terhadap kenaikan Bitcoin daripada musiman atau 'Uptober,'" kata Paul Howard dari Wincent dalam komentar yang dibagikan dengan The Defiant. "Selama minggu terakhir, kita telah melihat risiko makro (kontrol ekspor logam tanah jarang China dan ancaman tarif 100%) berkurang."

Total Kapitalisasi Pasar Kripto Mendekati $4 Triliun

Koin Top 10 lainnya juga naik sedikit: XRP meningkat 1,3% menjadi $2,67, BNB naik 1,3% menjadi $1.146,43, dan Solana (SOL) meningkat 1% menjadi $200.

Di antara token dengan kapitalisasi lebih kecil, ASTER memimpin penurunan hari ini, turun sekitar 5% menjadi sekitar $1,08, sementara Pi Network (PI) menonjol sebagai pemain terbaik, naik hampir 13% menjadi $0,24, menurut CoinGecko.

Total kapitalisasi pasar kripto naik 1,5% menjadi $3,98 triliun, dengan dominasi Bitcoin pada 57,7% dan Ethereum pada 12,7%.

Likuidasi dan Arus Pasar

Sekitar $423 juta posisi kripto dilikuidasi selama 24 jam terakhir, menurut data Coinglass. Posisi long mencapai sekitar $129 juta, sementara short mencapai $293 juta.

Bitcoin memimpin likuidasi dengan hampir $138 juta. Ethereum menyusul dengan sekitar $124 juta, sementara altcoin secara kolektif menyumbang hampir $37 juta.

ETF Bitcoin Spot menarik $91 juta arus masuk pada Jumat, 24 Oktober, sementara ETF Ethereum Spot mengalami arus keluar hampir $94 juta, menurut SoSoValue.

"Pemulihan permintaan ETF Bitcoin (untuk mencerminkan penyerapan Emas) sekarang sudah terlambat dan dengan kemungkinan pemotongan suku bunga Fed, taruhan saya adalah kita akan mendorong Bitcoin untuk menembus tren $120.000 dalam minggu mendatang," kata Howard. "Jadi secara keseluruhan, kita melihat berita makro positif mendorong pergerakan harga di sini dan jika itu yang disebut para ahli sebagai Uptober atau kebetulan, para bull Bitcoin akan senang bagaimanapun juga."

Sementara itu, produk investasi aset digital menarik $921 juta minggu lalu, didorong oleh kepercayaan investor yang lebih kuat setelah data inflasi AS yang lebih lunak, menurut laporan Fund Flows mingguan CoinShares.

Bitcoin memimpin dengan arus masuk $931 juta, sementara Ethereum menghadapi arus keluar $169 juta. Arus untuk Solana dan XRP melambat karena investor menunggu persetujuan ETF AS yang akan datang.

Ketegangan Perdagangan AS-China Mereda

Hari ini, Presiden Donald Trump tiba di Tokyo, melanjutkan perjalanan Asia lima harinya yang berfokus pada pencapaian gencatan senjata perdagangan dengan China.

Sebelumnya ia menandatangani perjanjian perdagangan dan mineral di Malaysia dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis, setelah dua minggu perkembangan perdagangan yang tegang.

Namun, selama akhir pekan, negosiator AS dan China menyepakati kerangka kerja untuk kesepakatan perdagangan potensial, yang meningkatkan sentimen investor.

Source: https://thedefiant.io/news/markets/bitcoin-climbs-above-usd115-000-on-us-china-trade-deal-optimism

