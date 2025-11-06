Rain Meluncurkan Beta dengan Pasar Prediksi Terdesentralisasi Pertama di Dunia

Postingan Rain Meluncurkan Beta dengan Pasar Prediksi Terdesentralisasi Pertama muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Protokol terdesentralisasi Rain telah meluncurkan beta publiknya, memposisikan diri sebagai "Uniswap dari pasar prediksi" dalam tantangan langsung terhadap pemain terpusat. Peluncuran ini memperkenalkan model tanpa izin di mana siapa saja dapat membuat pasar, termasuk, untuk pertama kalinya, pasar prediksi khusus komunitas privat. Anggap saja sebagai platform "gaya Youtube" di mana siapa saja dapat mengunggah video sementara pesaing terpusat mereka bertindak sebagai sistem kurasi "gaya Netflix".

Kedatangan Rain sangat tepat waktu, mendarat saat sektor pasar prediksi mengalami pertumbuhan eksplosif, dengan platform terpusat seperti Polymarket dan Kalshi baru-baru ini melampaui volume perdagangan yang mencengangkan sebesar $7,4 miliar. Lonjakan ini sebagian berakar dari regulator AS yang memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan ini untuk beroperasi pada awal tahun ini.

Cara terpusat dari industri pasar prediksi saat ini telah menyebabkan frustrasi pengguna yang meluas karena cakupan pasar yang tersedia terbatas, kurangnya transparansi dalam bagaimana hasil ditentukan, dan penundaan penyelesaian manual yang signifikan. Sebaliknya, protokol terbuka Rain memungkinkan pengguna mana pun untuk membuat pasar untuk acara apa pun, dari pemilihan global hingga tonggak komunitas ceruk, tanpa memerlukan persetujuan dari penjaga gerbang pusat.

Inovasi paling signifikan dari protokol ini adalah pengenalan pasar privat. Fitur ini membuka kasus penggunaan yang sepenuhnya baru, memungkinkan DAO, proyek kripto, atau kelompok privat untuk meramalkan acara internal, melacak tonggak proyek, atau sekadar melibatkan komunitas mereka dalam lingkungan khusus undangan.

Untuk mengelola resolusi hasil dalam skala besar, Rain menggunakan mesin oracle hibrida baru. Hasil pasar publik pertama kali ditentukan oleh konsensus dari beberapa model AI independen. Jika hasil otomatis ini disengketakan, kasus tersebut secara otomatis dieskalasi ke "hakim" AI untuk putusan sekunder. Hanya jika putusan itu juga ditantang, sengketa akan berlanjut ke keputusan final dan mengikat dari oracle manusia terdesentralisasi. Untuk pasar privat barunya, kreator menyelesaikan hasil secara langsung, tetapi mekanisme sengketa AI dan manusia yang sama berfungsi sebagai penyangga kritis.

Ekosistem protokol ini didukung oleh token asli $RAIN. Sementara pasar beroperasi pada stablecoin USDT, memegang $RAIN adalah wajib untuk partisipasi dan untuk mengakses opsi perdagangan, menciptakan utilitas inti untuk token tersebut. Tokenomics platform dirancang untuk keseimbangan, menampilkan mekanisme beli-dan-bakar deflasi 2,5% yang didanai dari volume perdagangan, yang diimbangi oleh penerbitan inflasi untuk memberi penghargaan kepada kontributor dan mendanai pertumbuhan ekosistem.