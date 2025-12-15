BursaDEX+
Paus Ethereum Mengalami Kerugian $3,34 Juta pada Posisi Leverage 7x

Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 04:21
Poin Kunci:
  • Kerugian whale sebesar $3,34 juta pada Ethereum menarik perhatian.
  • Onchain Lens memantau aksi kripto signifikan ini.
  • Respons pasar kurang mendapat dukungan utama dari bursa.

Pada 14 Desember, dilaporkan bahwa seorang whale menutup posisi ETH dengan leverage, kehilangan lebih dari 3.340.000 di tengah periode volatil untuk pasar cryptocurrency, menurut pemantauan Onchain Lens.

Kerugian finansial yang signifikan ini menyoroti potensi risiko yang dihadapi oleh investor besar dalam posisi leverage, menarik perhatian pada volatilitas pasar Ethereum yang berkelanjutan dan tantangan likuiditas.

Kerugian $3,34 Juta Whale Ethereum dan Implikasi Pasar

Laporan terbaru dari PANews, menggunakan data Onchain Lens, menyoroti seorang whale yang menutup posisi Ethereum dengan leverage dengan kerugian $3,34 juta. Meskipun skalanya besar, konfirmasi spesifik dari dompet atau bursa tidak ada.

Volatilitas Ethereum menjadi titik fokus, mempengaruhi strategi leverage dan menyebabkan kekhawatiran investor. Pengamat pasar waspada terhadap potensi kaskade yang mempengaruhi likuiditas.

Analisis Historis dan Dinamika Pasar Ethereum

Tahukah Anda? Volatilitas pasar Ethereum sering memicu aksi harga yang signifikan. Meskipun ada kerugian whale, tren historis menunjukkan whale mengakumulasi ETH selama penurunan, menunjukkan perilaku holding jangka panjang yang strategis.

Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.069,79, dengan kapitalisasi pasar sebesar $370,51 miliar dan dominasi pasar 12,25%. Data terbaru dari CoinMarketCap menunjukkan volume perdagangan 24 jam sebesar $13,87 miliar, penurunan 1,24% selama 24 jam pada 14 Desember 2025.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:11 UTC pada 14 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim peneliti Coincu menyarankan bahwa kerugian ini menggarisbawahi risiko pasar, terutama posisi leverage selama volatilitas tinggi. Meskipun ETH masih menjadi pemain utama, kinerjanya mungkin mempengaruhi regulasi, mendorong potensi peningkatan pengawasan. Kerugian seperti ini memicu minat karena potensi dampaknya pada strategi leverage dan sentimen investor.

Sumber: https://coincu.com/markets/ethereum-whale-3m-loss/

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,376.62
$3,376.62$3,376.62
+0.92%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
