Postingan Bitcoin (BTC) Price Analysis for December 14 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Akhir pekan ini sebagian besar dikuasai oleh beruang, menurut CoinMarketCap

Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 14 Desember

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 07:17
Akhir pekan ini terutama dikuasai oleh beruang, menurut CoinMarketCap.

Koin teratas menurut CoinMarketCap

BTC/USD

Nilai Bitcoin (BTC) telah turun hampir 1% sejak kemarin. Selama minggu terakhir, harganya telah naik sebesar 0,44%.

Gambar oleh TradingView

Pada grafik per jam, harga BTC sedang turun setelah terobosan dukungan lokal $90.071. Jika penurunan berlanjut dan bar harian ditutup di bawah zona sementara $90.000, ada peluang besar untuk menyaksikan pengujian kisaran $88.000-$89.000.

Gambar oleh TradingView

Pada kerangka waktu yang lebih besar, situasinya juga lebih bearish daripada bullish. Jika terjadi terobosan level terdekat $89.269, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk penurunan yang lebih dalam ke level $88.000.

Skenario seperti ini relevan hingga akhir minggu depan.

Gambar oleh TradingView

Dari sudut pandang jangka menengah, nilai BTC sedang turun setelah terobosan palsu dari level tertinggi bar sebelumnya yaitu $94.172. Karena belum ada sinyal pembalikan sejauh ini, koreksi berkelanjutan ke kisaran $80.000-$85.000 adalah skenario yang lebih mungkin terjadi.

Bitcoin diperdagangkan pada $89.298 pada waktu penulisan.

Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-december-14

