Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 14 Desember

Akhir pekan ini terutama dikuasai oleh beruang, menurut CoinMarketCap.

BTC/USD

Nilai Bitcoin (BTC) telah turun hampir 1% sejak kemarin. Selama minggu terakhir, harganya telah naik sebesar 0,44%.

Pada grafik per jam, harga BTC sedang turun setelah terobosan dukungan lokal $90.071. Jika penurunan berlanjut dan bar harian ditutup di bawah zona sementara $90.000, ada peluang besar untuk menyaksikan pengujian kisaran $88.000-$89.000.

Pada kerangka waktu yang lebih besar, situasinya juga lebih bearish daripada bullish. Jika terjadi terobosan level terdekat $89.269, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk penurunan yang lebih dalam ke level $88.000.

Skenario seperti ini relevan hingga akhir minggu depan.

Dari sudut pandang jangka menengah, nilai BTC sedang turun setelah terobosan palsu dari level tertinggi bar sebelumnya yaitu $94.172. Karena belum ada sinyal pembalikan sejauh ini, koreksi berkelanjutan ke kisaran $80.000-$85.000 adalah skenario yang lebih mungkin terjadi.

Bitcoin diperdagangkan pada $89.298 pada waktu penulisan.