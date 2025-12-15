BursaDEX+
Harga kripto hari ini (15 Des.): BTC, ADA, HYPE, LINK turun di tengah tekanan makro

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/12/15 13:58
Harga kripto hari ini diperdagangkan lebih rendah karena selera risiko melemah di seluruh pasar global, dengan Bitcoin dan altcoin utama terombang-ambing di tengah likuidasi yang meningkat dan likuiditas yang rapuh.

Ringkasan
  • Harga kripto hari ini berada di zona merah karena sentimen lemah, likuidasi meningkat, dan likuiditas tipis menekan pasar.
  • Bitcoin tetap dalam rentang terbatas, dengan trader waspada terhadap risiko makro dan potensi kenaikan suku bunga Bank of Japan.
  • Analis terbagi, beberapa memperingatkan penurunan lebih lanjut sementara yang lain melihat level saat ini sebagai zona bertahan atau akumulasi.

Total kapitalisasi pasar kripto turun 1,1% menjadi sekitar $3,1 triliun. Bitcoin diperdagangkan sekitar $89.690 pada saat penulisan, turun 0,7% dalam sehari. Di antara token berkapitalisasi besar, XRP bertahan di sekitar $2 setelah kehilangan 0,8%, Cardano turun 1,2% menjadi $0,4034, Chainlink turun 0,6% menjadi $13,69, dan Hyperliquid turun sekitar 0,7% menjadi $29.

Kepercayaan investor tetap lemah. Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto turun lima poin menjadi 16, menjaga sentimen tetap berada di wilayah ketakutan ekstrem. Data pasar menunjukkan kenaikan penutupan posisi paksa.

Menurut data Coinglass, sekitar $295 juta posisi kripto dilikuidasi selama 24 jam terakhir, dengan posisi long menyumbang sebagian besar kerugian. Meskipun ketidakpastian meningkat, trader tampaknya tetap aktif, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan 1,2% dalam total open interest di seluruh derivatif kripto menjadi sekitar $135 miliar.

Tekanan makro membuat trader tetap waspada

Penurunan ini mengikuti kelemahan di pasar tradisional. Saham AS, terutama saham teknologi, menghadapi tekanan jual, dan aset digital bergerak ke arah yang sama.

Selain itu, ketidakpastian seputar kebijakan Federal Reserve, termasuk pemotongan suku bunga 25 bps baru-baru ini yang dibayangi oleh sinyal hawkish dan pandangan yang terbagi tentang pemotongan di masa depan, telah mendorong investor untuk mengurangi risiko. Dengan likuiditas yang biasanya lebih tipis di pertengahan Desember, bahkan order jual yang moderat telah memiliki dampak besar pada harga.

Kehati-hatian tambahan datang dari Jepang, di mana trader mengawasi pertemuan Bank of Japan tanggal 18-19 Desember. Pasar dan ekonom secara luas mengharapkan kenaikan 25 basis poin menjadi 0,75%.

Potensi kenaikan suku bunga dapat memperkuat yen dan membatalkan carry trade yang sering mengalir ke aset berisiko seperti cryptocurrency. Pergerakan suku bunga BOJ di masa lalu telah bertepatan dengan penurunan tajam Bitcoin.

Prospek jangka pendek dan pandangan analis

Analis memperingatkan bahwa kegagalan untuk mempertahankan dukungan di kisaran $80.000 tengah dapat mempercepat penjualan, terutama jika leverage dikurangi di pasar dengan likuiditas rendah. Pergerakan tegas di bawah area tersebut dapat memicu lebih banyak keluar paksa, dengan Bitcoin mungkin jatuh ke kisaran $75.000-$80.000.

CEO CryptoQuant Ki Young Ju mengatakan pasar saat ini netral dan tidak pasti, menambahkan bahwa mempertahankan posisi yang ada mungkin merupakan pendekatan yang masuk akal sampai arah yang lebih jelas muncul. Dia juga mencatat bahwa kelemahan harga baru-baru ini tidak didorong oleh penumpukan leverage yang agresif.

Selain itu, pemegang Ethereum utama masih mengakumulasi, menurut data on-chain yang dikutip oleh pendiri LD Capital Jack Yi. Ini menunjukkan bahwa beberapa investor jangka panjang meningkatkan eksposur spot mereka daripada menjual selama penurunan.

