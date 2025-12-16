Harga Bitcoin Mengincar $85K saat Rally Emas Membentuk Kembali Korelasi

Harga Bitcoin tetap di bawah tekanan saat kekuatan emas membentuk kembali perilaku aset silang. Lonjakan harga emas telah disertai dengan penurunan harga Bitcoin, yang mengkonfirmasi korelasi terbalik mereka.

Sementara itu, harga BTC bereaksi terhadap rotasi modal defensif ke aset safe haven tradisional. Perubahan ini menunjukkan kondisi likuiditas yang terbatas di dunia. Terutama, pergerakan harga Bitcoin tetap sejalan dengan arus berbasis makro dan bukan katalis tunggal.

Lonjakan Emas Memperkuat Rotasi Modal Risk-Off

Harga Bitcoin secara tidak langsung tertekan saat emas melanjutkan tren naik. Secara khusus, emas telah naik menjadi lebih dari $4.325, yang mencerminkan level tertinggi dalam tujuh minggu. Lonjakan ini memvalidasi permintaan yang bangkit kembali untuk pelestarian modal.

Sementara itu, hubungan terbalik antara emas dan harga BTC telah muncul kembali dengan jelas. Terutama, rotasi modal ke emas sering bertepatan dengan berkurangnya eksposur terhadap aset spekulatif. Tren ini sekarang terlihat konsisten sekali lagi.

Selain itu, imbal hasil riil yang lebih tinggi mendukung arus masuk emas sambil menguras likuiditas berlebih. Akibatnya, harga Bitcoin merespons secara negatif terhadap redistribusi tersebut. Selain itu, kekuatan emas lebih merupakan peringatan makro daripada permintaan.

Lingkungan ini membatasi upaya pemulihan harga BTC yang agresif. Oleh karena itu, lonjakan emas merupakan indikasi posisi defensif yang berkelanjutan. Harga Bitcoin rentan terhadap mekanisme berbasis makro selama emas tetap tinggi.

Struktur Harga Bitcoin Menunjukkan Risiko Penurunan Sebelum Pemulihan

Struktur harga BTC menunjukkan peningkatan kelemahan teknis. Pada saat penulisan, nilai pasar BTC berada pada sekitar $85.800 setelah ditolak beberapa kali di sekitar area $90.500. Awalnya, harga BTC membentuk pennant bearish setelah penurunan tajam.

Struktur ini merupakan tanda konsolidasi di bawah tekanan jual. Perlu dicatat bahwa breakdown pennant menegaskan risiko kelanjutan. Setelah itu, aksi harga tidak mampu mendapatkan kembali dukungan sebelumnya di sekitar $87.300, yang sekarang menjadi resistensi.

Sementara itu, pembacaan DMI memperkuat kondisi bearish. Secara khusus, -DI mendekati 45, sedangkan +DI mendekati 17. Jarak yang lebar ini menunjukkan bahwa penjual memiliki kendali arah. Dalam kasus di mana -DI bertahan pada level tinggi, tekanan penurunan bertahan daripada stabil.

ADX sekitar 16 menunjukkan bahwa tidak ada kelelahan dalam tren dan tekanan jual masih memiliki ruang untuk berlanjut. Kombinasi pembacaan ini menunjukkan bahwa ada bias jangka panjang ke arah penurunan, dan bukan pullback jangka pendek.

Selain itu, level tertinggi yang lebih rendah secara berturut-turut mengkonfirmasi kelemahan struktural. Oleh karena itu, harga BTC terus tertarik ke level $85.000.

Selain itu, jika level $85.000 gagal bertahan, $82.000 muncul sebagai zona penurunan sekunder untuk pemulihan. Akibatnya, prospek harga BTC di masa depan tetap terbatas sampai stabilisasi struktural terjadi.

Likuidasi Long vs Short Menyoroti Zona Tekanan Penurunan

BTC/USD 4-Hour Chart (Source: TradingView)

Dinamika harga Bitcoin juga mencerminkan perilaku likuidasi. Menurut analitik CoinGlass, likuidasi long melebihi $134 juta di berbagai bursa utama. Sebaliknya, likuidasi short tetap sekitar $21 juta. Asimetri ini menekankan keluarnya posisi long secara paksa.

Terutama, likuidasi ini terjadi di dekat $85.800. Wilayah ini telah menjadi area konsentrasi likuiditas. Sementara itu, rentang harga yang lebih rendah di bawah $85.000 tidak banyak diuji. Desain ini meningkatkan daya tarik penurunan ke level tersebut.

Selain itu, ekspektasi seputar kenaikan suku bunga Jepang telah mengurangi likuiditas dolar global. Secara historis, pergeseran seperti itu telah menekan aset berisiko, termasuk Bitcoin. Oleh karena itu, tekanan penurunan yang disebabkan oleh likuidasi konsisten dengan pengetatan makro, bukan reset posisi.

BTC Long vs Short Liquidations Chart (Source: CoinGlass)

Singkatnya, harga Bitcoin masih rentan terhadap tekanan penurunan saat mendekati level $85.000. Lonjakan berkelanjutan emas mengkonfirmasi rotasi modal defensif, membatasi potensi pemulihan jangka pendek.

Struktur harga Bitcoin menunjukkan kelemahan berkelanjutan di area resistensi utama. Informasi likuidasi mendukung gagasan $85.000 sebagai area utama penekanan penurunan. Oleh karena itu, pemulihan tetap tidak mungkin sampai harga Bitcoin stabil dan bertahan dengan kuat di atas zona $85.000.