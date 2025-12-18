Bhutan Berjanji Hingga 10.000 BTC untuk Mendorong Pengembangan Gelephu Mindfulness City

Ketika dinyatakan dalam nilai, janji tersebut menunjukkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang GMC.

Untuk memenuhi janji yang berlangsung selama bertahun-tahun ini, Bhutan akan melakukan penilaian terhadap berbagai langkah yang sesuai dengan pengelolaan jangka panjang.

Bhutan telah memperkenalkan Janji Pengembangan Bitcoin nasional dengan tujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara, penciptaan peluang kerja, dan ketahanan negara.

GelephuMindfulness City (GMC) adalah pusat ekonomi baru di selatan Bhutan yang berfokus pada kesadaran penuh, keberlanjutan, dan inovasi. Janji tersebut mencakup komitmen hingga 10.000 Bitcoin (BTC) untuk pembangunan GMC. Ini adalah inti dari janji tersebut.

Ketika dinyatakan dalam nilai, janji tersebut menunjukkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang GMC dengan cadangan Bitcoin negara senilai hingga satu miliar USD.

Janji tersebut sesuai dengan visi Yang Mulia Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, dan mencerminkan tekad Bhutan untuk menerapkan teknologi digital kontemporer dengan hati-hati, sabar, dan bertanggung jawab, dengan tujuan melayani rakyatnya dan generasi mendatang.

Untuk memenuhi janji yang berlangsung selama bertahun-tahun ini, Bhutan akan melakukan penilaian terhadap berbagai langkah yang sesuai dengan pengelolaan jangka panjang. Metode ini akan diputuskan dalam beberapa bulan mendatang, dan beberapa kemungkinan yang sedang dipertimbangkan termasuk mengagunankan kepemilikan Bitcoin Kerajaan, teknik hasil dan perbendaharaan yang dikelola risikonya, dan pendekatan kepemilikan jangka panjang yang ditargetkan untuk mempertahankan dan melindungi nilai aset digital Kerajaan.

Dalam setiap penggunaan Bitcoin, tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan yang bijaksana akan menjadi prinsip panduan, dengan fokus khusus pada perlindungan modal, pengawasan yang memadai, dan keterbukaan. Karena Bhutan mengakui bahwa kekuatan Bitcoin yang bertahan lama terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan nilai dari waktu ke waktu, prioritas utama negara ini adalah melestarikan potensi jangka panjang tersebut sambil memastikan pembangunan berlangsung dengan cara yang stabil dan berkelanjutan, memberikan hasil ekonomi dan sosial yang positif, terutama bagi populasi muda negara ini.

Sebagai salah satu negara berdaulat pertama yang menambang Bitcoin, Bhutan telah memanfaatkan tenaga air terbarukan untuk menghasilkan aset digital selama beberapa tahun. Bhutan juga merupakan salah satu negara pertama yang menambang Bitcoin. Sumber daya tenaga air alami yang melimpah dapat melampaui permintaan domestik pada waktu tertentu, yang memungkinkan energi bersih berlebih diubah menjadi aset nasional jangka panjang tanpa menyebabkan pengaruh positif lebih lanjut pada lingkungan. Dalam hal menambang Bitcoin secara bertanggung jawab, negara ini akan terus memanfaatkan energi terbarukan berlebih yang dihasilkan oleh utilitas pembangkit listrik nasionalnya.

Untuk berkontribusi dalam pembangunan Gelephu Mindfulness City, janji tersebut memperkuat kolaborasi dengan perusahaan internasional yang bertanggung jawab yang terlibat dalam industri fintech dan aset digital. Untuk tujuan memberikan kejelasan regulasi, koneksi keuangan kontemporer, dan lingkungan jangka panjang yang dipimpin nilai demi kerja sama dan kemajuan, GMC saat ini sedang dikembangkan sebagai Daerah Administrasi Khusus.

Karena Bhutan memiliki rekam jejak yang mapan sebagai pengadopsi infrastruktur digital dan keuangan yang hati-hati dan kompeten, pengumuman ini dibangun di atas rekam jejak tersebut. Saat ini terdapat cadangan Bitcoin nasional yang besar di Bhutan, yang telah dibuat melalui penggunaan energi berkelanjutan.

Pada saat yang sama, Bhutan telah membentuk sistem identitas digital nasionalnya pada infrastruktur blockchain publik. Ini telah memungkinkan sekitar 800.000 penduduk untuk mengautentikasi identitas mereka dengan cara yang aman dan memiliki akses ke layanan publik. Untuk membangun di atas dasar ini, Bhutan telah menerapkan pembayaran berbasis kripto di seluruh bisnis dan layanan pariwisata, memasukkan aset digital ke dalam cadangan strategis GMC, dan memperkenalkan TER, token digital yang didukung oleh pemerintah dan terikat pada emas asli. Proyek-proyek ini, secara keseluruhan, menunjukkan pendekatan metodis dan jangka panjang terhadap inovasi yang didirikan pada tata kelola, keberlanjutan, dan aplikasi praktis di dunia kontemporer.

Pada kesempatan Hari Nasional, Yang Mulia Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck menyampaikan pidato berikut:

Anda dapat membaca seluruh Janji Pengembangan Bitcoin Bhutan dengan mengklik tautan berikut: https://gmc.bt/pledge.

Daerah Administrasi Khusus Gelephu Mindfulness City adalah tujuan besar yang bertujuan untuk membangun kekuatan ekonomi kelas dunia di wilayah selatan Bhutan. Kesadaran penuh, keberlanjutan, dan inovasi akan menjadi titik fokus dari upaya ini. Nilai-nilai tradisional Bhutan dimasukkan ke dalam SAR, bersama dengan kerangka hukum yang diakui secara internasional, desain dan teknologi mutakhir, dan penggunaan sumber daya energi terbarukan yang melimpah di Kerajaan, untuk berfungsi sebagai model global pembangunan holistik. Untuk mendapatkan detail lebih lanjut, silakan kunjungi www.gmc.bt atau kirim email ke [email protected].