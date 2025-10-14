3 alasan mengapa reli Bitcoin ke $125K bisa tertunda

Crash kilat pada hari Jumat mengurangi selera risiko jangka pendek tetapi tidak mempengaruhi potensi jangka panjang Bitcoin, kemungkinan menunda rekor tertinggi baru hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan.
Poin penting:
Ketahanan Bitcoin setelah crash kilat senilai $19 miliar pada hari Jumat menunjukkan permintaan jangka panjang tetap kuat meskipun ada keengganan risiko jangka pendek.
Pedagang derivatif tetap berhati-hati, dengan peluang arbitrase dan tingkat pendanaan negatif menandakan peningkatan risiko counterparty.
