Bitcoin Mencerminkan Playbook Q1 2025, Apakah Akan Menuju $70.000 Sebelum Akhir Tahun?

Seiring volatilitas pasar terus berlanjut, Bitcoin (BTC) gagal mempertahankan momentum singkatnya dan merebut kembali level resistance kunci untuk kedua kalinya minggu ini. Beberapa pengamat pasar menegaskan bahwa kripto unggulan ini mungkin terus mengalami reli akhir tahun yang mengecewakan dan berpotensi mencapai posisi terendah baru sebelum penderitaan berakhir.

Posisi Terendah Baru Sebelum Pemulihan 2026?

Pada hari Kamis, Bitcoin mencoba menembus level krusial setelah melonjak 2,9% dari pembukaan hariannya. Cryptocurrency ini tidak dapat merebut kembali area $89.000-$90.000 sejak koreksi awal minggu, yang mengirim harga ke posisi terendah dua minggu sebesar $85.145.

Khususnya, kripto unggulan ini menguji ulang area resistance krusial dua kali dalam 24 jam terakhir tetapi ditolak, jatuh kembali ke posisi terendah lokal. Pengamat pasar Ted Pillows menyoroti bahwa BTC telah bertahan di atas zona support $85.000 meskipun volatilitasnya, yang dapat mengarah ke pengujian ulang zona kunci $90.000-$92.000 jika bertahan.

Namun, jika harga menembus di bawah zona support lokal, Bitcoin kemungkinan akan melihat pengujian ulang posisi terendah November, sekitar level $80.000. Ted juga menunjukkan bahwa cryptocurrency ini mungkin mencerminkan aksi harga Q1 2025-nya, yang menunjukkan bahwa penurunan harga di bawah posisi terendah baru-baru ini dapat terjadi.

Berdasarkan grafik, BTC sempat memantul pada bulan Maret dari koreksi awal 2025 sebelum mencatat posisi terendah yang lebih rendah dalam beberapa minggu berikutnya. Ini kemudian diikuti oleh reli pemulihan Q2 dan Q3 yang mendorong harga ke rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) terbarunya sebesar $126.000.

Sekarang, Bitcoin menampilkan kinerja serupa, saat ini pulih dari fase korektif awal. Jika sejarah berulang, kripto unggulan ini dapat mengalami penurunan 10%-15% ke area $74.000-$76.000 dalam beberapa minggu mendatang sebelum memulai reli menuju posisi tertinggi baru di tahun 2026, saran analis tersebut.

Bitcoin Berlanjut Dengan 'Tanpa Arah'

Serupa, Ali Martinez menegaskan bahwa cryptocurrency ini berada pada titik belok dan berisiko turun hingga 20% jika support $87.000 tidak bertahan. Dia menjelaskan bahwa BTC sedang keluar dari bear flag, yang dapat menargetkan level $70.000 jika tekanan jual meningkat.

Sementara itu, analis lain menganggap bahwa "sentimen [sedang] berbalik berdasarkan setiap warna candlestick harian terakhir." Daan Crypto Trades menunjukkan bahwa Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran $84.000-$93.500 selama empat minggu terakhir, "bergerak naik dan turun dengan cara yang berombak, sambil diperdagangkan di antara dua level yang lebih besar ini."

Bagi trader tersebut, beberapa minggu ke depan akan terus "umumnya sangat berombak dan kurang arah" karena likuiditas dan volume perdagangan yang lebih rendah selama musim liburan. "Saya tidak berpikir Anda akan kehilangan banyak jika Anda log off dan kembali di awal Januari," tambahnya.

Sebaliknya, analis Crypto Jelle menegaskan bahwa meskipun kesulitan timeframe rendah, Bitcoin "masih dengan tegas menolak untuk turun lebih rendah, tidak peduli seberapa keras bears mencoba." Dia mencatat bahwa harga masih berada "pada level support mingguan yang jelas" yang telah bertahan sejak April, menjelaskan bahwa selama area ini bertahan, harga masih dapat merebut kembali pembukaan bulanan, sekitar area $90.300.

Pada saat penulisan ini, BTC diperdagangkan pada $86.138, penurunan 5,3% dalam timeframe mingguan.