RSI mingguan Bitcoin yang 'paling oversold' mengisyaratkan rebound harga BTC di 2026

Trader Bitcoin (BTC) mengharapkan pantulan jangka pendek karena metrik harga BTC utama turun ke level terendah dalam hampir tiga tahun. Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView mengungkapkan kondisi "oversold" yang ekstrem pada relative strength index (RSI) BTC/USD.

Poin-poin utama:

RSI Bitcoin yang "paling oversold", secara historis terkait dengan reli harga BTC besar, menunjukkan pembalikan harga dalam jangka pendek.

Rasio nilai jaringan terhadap transaksi Bitcoin menunjukkan bahwa nilainya undervalued pada level saat ini.

Penurunan harga BTC mengirim RSI kembali ke 2023

Penurunan Bitcoin sebesar 36% menjadi $80.500 pada 21 November dari rekor tertinggi sepanjang masa $126.000 telah berdampak signifikan pada RSI timeframe tinggi.

Pada grafik mingguan, RSI turun dari tertinggi lokal 64 pada September menjadi 35 pada saat penulisan, level yang terakhir terlihat pada Januari 2023 ketika Bitcoin diperdagangkan sekitar $15.500-$17.000.

"Secara historis, ketika RSI mingguan menyentuh level ini, saatnya untuk memperhatikan," kata analis Jelle dalam postingan X pada hari Jumat, menambahkan:

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

RSI mengukur kekuatan tren dan berisi tiga level kunci untuk pengamat: batas oversold 30, titik tengah 50, dan ambang overbought 70.

Ketika harga melewati level ini, tergantung pada arahnya, trader dapat membuat kesimpulan tentang masa depan tren naik atau tren turun tertentu. Selama pasar bull, ETH secara teratur menghabiskan periode yang lama di wilayah overbought.

"Bitcoin terlihat paling oversold sepanjang siklus ini," kata Mister Crypto dalam postingan X hari Jumat, mengacu pada Stochastic RSI, yang juga ditunjukkan pada grafik dua minggu di bawah ini.

Grafik dua minggu BTC/USD. Sumber: Mister Crypto

Tidak semua trader dengan cepat menyarankan bahwa harga BTC akan mengalami pantulan bantuan karena kondisi overbought.

"Ketika $BTC oversold seperti ini pada 2018, itu turun lagi 49%. Pada 2022, itu turun lagi 58%," kata YouTuber Lark Davis dalam postingan X, menambahkan bahwa Bitcoin bisa turun 40% lebih rendah lagi.

Seperti dilaporkan Cointelegraph, konsentrasi berat dari kluster likuiditas di atas harga spot mendukung kemungkinan pembalikan jangka pendek BTC/USD.

Bitcoin saat ini undervalued di $87.000

Penyedia data onchain CryptoQuant telah menjelaskan bagaimana Bitcoin saat ini bisa jadi undervalued berdasarkan network value to transaction (NVT), metrik yang membandingkan kapitalisasi pasar dengan penggunaan jaringan aktualnya.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa NVT Golden Cross Bitcoin turun ke level rendah historis mendekati -0,6, "zona yang mencerminkan undervaluation struktural jaringan," kata analis CryptoQuant MorenoDV_ dalam analisis Quicktake terbarunya.

Metrik tersebut telah meningkat sedikit menjadi -0,32 selama beberapa hari terakhir, indikasi bahwa harga mulai menyelaraskan kembali dengan fundamental yang didorong transaksi setelah diskon penilaian yang tajam.

Namun, "indikator tetap di wilayah negatif, yang berarti Bitcoin masih dihargai secara konservatif relatif terhadap utilitas jaringannya," kata analis tersebut, menambahkan:

Bitcoin: NVT golden cross. Sumber: CryptoQuant

"Harga sekarang pulih, tetapi valuasi masih didiskon relatif terhadap penggunaan," kata analis CryptosRus menanggapi analisis MorenoDV_, menambahkan:

Perhatikan bahwa dua kali terakhir ketika NVT Golden Cross mencapai level seperti itu adalah pada April 2025 dan di dasar pasar bear 2022, mendahului reli harga BTC masing-masing 60% dan 350%.

Artikel ini tidak mengandung nasihat atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan langkah trading melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan riset mereka sendiri ketika membuat keputusan. Meskipun kami berusaha memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, Cointelegraph tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Artikel ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Cointelegraph tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dari ketergantungan Anda pada informasi ini.