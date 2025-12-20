Blockchain Secara Diam-diam Bersiap Menghadapi Ancaman Kuantum Sementara Bitcoin Memperdebatkan Jadwal

Komputer kuantum masih belum dapat membobol Bitcoin, tetapi beberapa blockchain besar sedang mempersiapkan diri untuk masa depan di mana hal itu mungkin terjadi.

Dalam seminggu terakhir, Aptos mengusulkan dukungan tanda tangan pasca-kuantum sementara Solana menguji transaksi yang tahan kuantum. Sementara itu, sebagian komunitas Bitcoin memperbarui seruan untuk mempercepat pekerjaan pada peningkatan keamanan kuantum.

Perkembangan ini menunjukkan kekhawatiran yang meningkat di seluruh kripto. Investor berargumen bahwa pengabaian risiko kuantum oleh suara-suara berpengaruh sedang menekan harga Bitcoin (BTC), yang telah turun 24% selama tiga bulan terakhir.

Sementara blockchain altcoin bereksperimen dengan perlindungan pasca-kuantum melalui peningkatan opt-in dan jaringan uji, Bitcoin tetap terbagi tentang seberapa publik dan mendesak harus menangani risiko kuantum.

Bagaimana blockchain mempersiapkan diri tanpa membunyikan alarm

Beberapa investor mengatakan pengabaian risiko kuantum mempengaruhi harga Bitcoin. Sumber: CoinGecko

Ethereum telah jelas tentang mengapa komputasi kuantum sekarang diperlakukan sebagai masalah teknik daripada hipotesis yang jauh.

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin berargumen bahwa bahkan hasil dengan probabilitas rendah menuntut persiapan dini ketika biaya kegagalan tinggi dan waktu yang diperlukan untuk memigrasikan sistem global diukur dalam tahun.

Mengutip model peramalan, ia mengatakan ada sekitar 20% kemungkinan bahwa komputer kuantum yang mampu membobol kriptografi kunci publik saat ini dapat muncul sebelum 2030, dengan perkiraan median lebih dekat ke 2040. Buterin dilaporkan mengatakan tidak ada mesin yang ada saat ini yang dapat membobol Bitcoin atau Ethereum, tetapi menunggu kepastian sendiri berisiko, karena memigrasikan jaringan global ke skema pasca-kuantum dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Model prediksi memperkirakan 20% kemungkinan bahwa komputer kuantum yang kuat berjarak sekitar lima tahun lagi. Sumber: Vitalik Buterin

Kerangka pemikiran itu mulai bergema di blockchain besar lainnya, khususnya yang dapat bereksperimen tanpa membuka kembali perdebatan mendasar.

Aptos telah mengusulkan menambahkan dukungan tanda tangan pasca-kuantum di tingkat akun melalui peningkatan opt-in yang akan membiarkan akun yang ada tidak tersentuh. Usulan tersebut mengandalkan skema tanda tangan berbasis hash dan diposisikan sebagai persiapan masa depan daripada reaksi terhadap ancaman yang akan segera terjadi. Pengguna dapat mengadopsi skema baru jika mereka memilih, tanpa memaksa migrasi seluruh jaringan.

Solana telah mengambil sikap serupa melalui pengujian daripada penerapan. Dalam kemitraan dengan perusahaan keamanan pasca-kuantum Project Eleven, jaringan ini baru-baru ini menjalankan testnet khusus menggunakan tanda tangan tahan kuantum untuk menilai apakah skema semacam itu dapat diintegrasikan tanpa merusak kinerja atau kompatibilitas.

Perdebatan kuantum Bitcoin sebenarnya tentang kepercayaan

Ketahanan kuantum semakin diperlakukan sebagai pertimbangan uji tuntas oleh investor. Sumber: Solana/Austin Federa

Bitcoin mengandalkan kriptografi kurva eliptik untuk memverifikasi kepemilikan. Kontrol atas dana dibuktikan melalui kunci pribadi, sementara hanya kunci publik yang sesuai yang diungkapkan onchain.

Secara teori, komputer kuantum yang cukup kuat menjalankan algoritma Shor dapat bekerja mundur dari kunci publik untuk memulihkan kunci pribadi, memungkinkan penyerang menghabiskan dana tanpa memicu tanda-tanda pencurian yang jelas. Dari perspektif jaringan, koin-koin tersebut akan bergerak seolah-olah pemiliknya telah memutuskan untuk bertransaksi.

Bahkan pendukung peningkatan pasca-kuantum umumnya mengakui bahwa mesin yang relevan secara kriptografi masih bertahun-tahun lagi. Tetapi perselisihan dalam komunitas Bitcoin adalah tentang bagaimana Bitcoin harus merespons risiko yang jauh, tidak pasti, dan sulit dideteksi setelah terwujud.

Di satu sisi, pengembang dan kriptografer Bitcoin lama berargumen bahwa membingkai komputasi kuantum sebagai kekhawatiran mendesak lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.

Meskipun ada perdebatan online, peneliti Bitcoin secara aktif mempelajari skema pasca-kuantum. Sumber: Jonas Nick

CEO Blockstream Adam Back berulang kali menolak ketakutan kuantum jangka pendek, menekankan bahwa serangan kuantum praktis masih puluhan tahun lagi. Dia mengklaim bahwa memperbesar risiko kuantum memicu kepanikan dan mendorong pasar untuk memperhitungkan ancaman yang belum ada.

Di sisi lain, investor dan peneliti berargumen bahwa bahkan hasil dengan probabilitas rendah penting untuk aset yang nilainya bergantung pada kepercayaan jangka panjang. Partner Castle Island Ventures Nic Carter telah menggambarkan penolakan langsung terhadap risiko kuantum oleh pengembang berpengaruh sebagai bearish.

Nic Carter menguraikan mengapa risiko kuantum membuat investor paranoid. Sumber: Nic Carter

Craig Warmke dari Bitcoin Policy Institute telah memperingatkan dengan cara yang sama bahwa ketenangan yang dirasakan mendorong beberapa modal untuk diversifikasi dari Bitcoin terlepas dari apakah ketakutan teknis yang mendasari diartikulasikan dengan tepat.

Ketegangan itu menjelaskan mengapa proposal seperti Bitcoin Improvement Proposal 360, yang akan memperkenalkan opsi tanda tangan tahan kuantum, memicu reaksi berlebihan meskipun status awal dan tentatifnya.

Pendukung melihat pekerjaan awal sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dan memberi sinyal kesiapan. Kritikus melihat diskusi yang sama sebagai legitimasi ancaman spekulatif dan mengundang kebingungan tentang ketahanan Bitcoin.

Mengapa ketidakpastian kuantum penting secara berbeda untuk Bitcoin

Komputer kuantum saat ini tidak dapat membobol Bitcoin atau blockchain besar mana pun. Yang sudah terjadi adalah ketidakpastian seputar risiko kuantum mempengaruhi bagaimana jaringan yang berbeda memilih untuk berkomunikasi dan bagaimana investor menafsirkan pilihan-pilihan tersebut.

Di luar Bitcoin, pekerjaan pasca-kuantum telah dibingkai sebagai infrastruktur. Peningkatan opt-in dan jaringan uji memungkinkan blockchain memberi sinyal kesiapan tanpa memaksa pengguna atau pasar untuk menilai kembali asumsi keamanan saat ini. Pendekatan itu membatasi biaya reputasi persiapan dini sambil mempertahankan fleksibilitas jika garis waktu berubah.

Bitcoin beroperasi di bawah kendala yang berbeda. Karena nilainya terkait erat dengan jaminan jangka panjang tentang keamanan dan daya tahan, diskusi tentang persiapan masa depan kriptografinya cenderung menarik pengawasan segera. Apa yang mungkin diperlakukan sebagai perencanaan kontingensi rutin di tempat lain lebih mudah dibaca sebagai komentar tentang fundamental Bitcoin.

Suara-suara berpengaruh terkait Bitcoin khawatir bahwa menekankan risiko yang jauh mengundang kesalahpahaman dan kepanikan. Investor khawatir bahwa meminimalkan risiko tersebut menandakan kurangnya perencanaan kontingensi. Kedua belah pihak merespons bagaimana kepercayaan dibentuk dalam ketiadaan garis waktu yang jelas.

Perdebatan kuantum menunjukkan bahwa untuk Bitcoin, mengelola bagaimana risiko jangka panjang dibahas mungkin sama pentingnya dengan mengelola risiko itu sendiri.

