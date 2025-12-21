Jual Bitcoin untuk emas? Jangan terburu-buru, kata seorang analis

Properti fundamental Bitcoin menjadikannya taruhan jangka panjang yang lebih baik dibandingkan emas, menurut maksimalis dan analis Bitcoin Matthew Kratter.

Harga Bitcoin (BTC) akan mengungguli emas dalam jangka panjang, dan pemegang BTC tidak boleh menjual koin mereka untuk beralih ke emas selama kenaikan meteoritiknya ke harga di atas $4.000 per ons, menurut advokat, edukator, dan analis pasar Bitcoin Matthew Kratter.

BTC adalah penyimpan nilai yang lebih baik berdasarkan kelangkaan, portabilitas, verifikabilitas, divisibilitas, dan karakteristik uang lainnya, kata Kratter. Dia menambahkan:

Pasokan emas yang terus meningkat dapat diperparah oleh penemuan mendadak deposit emas besar yang belum dimanfaatkan, yang ada di dalam kerak bumi dan di luar angkasa, katanya.

