Pemenang dan pecundang mingguan pasar kripto – CC, UNI, HYPE, M

Minggu ini, pasar kripto menguji keyakinan investor.

Kenaikan suku bunga BOJ, dikombinasikan dengan pembacaan inflasi November yang lebih rendah dari perkiraan, membuat Bitcoin [BTC] tetap volatile. Hasilnya? FUD makro mendorong tingkat ketakutan lebih tinggi, menunjukkan bahwa sentimen risk-off masih ada.

Namun, beberapa koin masih berhasil mencuri perhatian.

Pemenang Mingguan

Canton [CC] — Smart-contract merebut kembali level kunci dalam satu gerakan tegas

Canton [CC] memuncaki daftar gainer minggu ini dengan reli tajam 50% dari pembukaan $0,07. Faktanya, reli ini telah mendorong CC kembali ke level pertengahan November, dengan jelas merebut kembali beberapa zona resistance dalam satu gerakan bersih.

Meski begitu, pertanyaan "overheating" kini muncul. Dari sisi teknikal, RSI CC melonjak dari 60 menjadi hampir 80 hanya dalam seminggu, menyoroti momentum kuat tetapi juga menunjukkan kondisi overbought.

Akibatnya, setelah pergerakan cepat dan tegas seperti itu, pendinginan tidak akan mengejutkan, terutama dengan Canton sekarang menekan ke zona supply $0,10, level yang tidak bisa ditembusnya bulan lalu.

Sumber: TradingView (CC/USDT)

Perlu dicatat, di sinilah roadmap strategis Canton baru-baru ini berperan.

Awalnya, reli mingguan CC sebagian besar "didorong hype," dipicu oleh dorongan terkait SEC, seperti yang dicatat AMBCrypto baru-baru ini. Namun, karena momentum itu terus berlanjut, fundamental kunci mulai selaras.

Hasilnya, apa yang dimulai sebagai antusiasme spekulatif kini berkembang menjadi gerakan yang lebih didukung secara struktural, membuat breakout berkelanjutan untuk Canton terlihat semakin mungkin.

Audiera [BEAT] — Token creator-economy memperkuat keyakinan bullish

Audiera [BEAT] muncul sebagai gainer mingguan terbesar kedua, reli 40% dari pembukaan $2. Dengan demikian, BEAT menunjukkan ketahanan teknikal yang kuat, menembus resistance overhead kunci.

Selain itu, gerakan ini menandai penutupan mingguan hijau ketujuh berturut-turut BEAT, memperkuat struktur pasar bullish. Meski begitu, reli berlangsung bersama beberapa variabel penting.

Untuk satu, pasar yang lebih luas tetap dalam lingkungan risk-off. Sementara itu, likuiditas Futures BEAT tampaknya sedang overheating. Jadi, ke depan, apa yang terjadi begitu pasar berbalik ke risk-on?

Dengan BEAT mendekati level $3, sentimen bisa berubah menjadi optimis dengan hati-hati.

Uniswap [UNI] — Token DEX menunjukkan tanda-tanda awal bottoming out

Uniswap [UNI] mengamankan posisi ketiga di daftar gainer minggu ini dengan kenaikan 20%. Perlu dicatat, sama seperti Canton, UNI mengalami minggu yang penuh peristiwa, dengan tiga perkembangan berturut-turut membantu memicu FOMO yang diperbaharui.

Dari sudut pandang teknikal, timingnya tidak bisa lebih baik.

Setelah empat penutupan mingguan merah berturut-turut mendorong RSI UNI jauh ke wilayah oversold, minggu ini, harga merespons dengan bounce tajam, secara alami menimbulkan pertanyaan seputar potensi bottom.

Meski begitu, masih terlalu dini untuk mengkonfirmasi pembalikan tren penuh.

Namun, seperti yang dicatat AMBCrypto, sinyal bullish sedang membangun. Jika UNI dapat menembus level $7 dalam beberapa hari mendatang, maka pemulihan berbentuk V bisa mulai terbentuk, membuat UNI menjadi salah satu setup yang lebih menarik untuk diawasi.

Pemenang Notable Lainnya

Di luar yang utama, roket altcoin mencuri perhatian minggu ini.

BitLight [LIGHT] memimpin dengan lonjakan besar 274%, diikuti oleh Luxxcoin [LUX] naik 214%, dan Fasttoken [FTN] melengkapi leaderboard dengan gain kuat 139%.

Pecundang Mingguan

XDC Network [XDC] — Blockchain yang berfokus pada enterprise tidak bisa mempertahankan support kunci

XDC Network [XDC] memuncaki grafik pecundang minggu ini dengan penurunan 8%. Sekilas, gerakannya tidak terlihat dramatis. Namun, jika dilihat secara mingguan, penurunan ini semakin mengkonfirmasi bahwa kontrol bearish tetap kuat.

Sejak mencapai puncak di $0,10 pada pertengahan Juli, XDC telah mencetak empat lower low, menunjukkan bahwa bull gagal mempertahankan level kunci. Secara alami, pembalikan kesulitan untuk terwujud, itulah mengapa bahkan penurunan 8% pun memiliki bobot.

Memperbesar lebih lanjut, struktur bearish menjadi lebih jelas. Perlu dicatat, tiga dari empat lower low tersebut terbentuk di Q4 saja, secara efektif menyeret XDC kembali ke wilayah pertengahan November.

Sumber: TradingView (XDC/USDT)

Itu berarti XDC telah menghapus semua gain pasca-pemilihannya.

Dari sudut pandang investor, itu kemungkinan berarti banyak pembeli yang didorong hype telah keluar atau terjebak memegang kerugian yang belum direalisasi. Karena ini, mempertahankan dan mengkonfirmasi zona support yang solid sekarang sangat penting.

Jika tidak, jika keyakinan terus melemah, XDC bisa dengan mudah melayang kembali ke level pra-pemilihan mendekati $0,02.

Hyperliquid [HYPE] — Platform derivatif menghapus gain Q4-nya

Hyperliquid [HYPE] muncul sebagai pecundang mingguan terbesar kedua. Perlu dicatat, sama seperti XDC, HYPE terus menandakan prospek pasar bearish, dengan penutupan mingguan merah berturut-turut menunjukkan keyakinan investor yang lemah.

Akibatnya, stres meningkat di antara HODLer.

Misalnya, AMBCrypto melaporkan bahwa whale HYPE besar sekarang duduk dengan sekitar $22 juta kerugian yang belum direalisasi. Karena ini, mempertahankan level support kunci sangat penting untuk menyalakan kembali FOMO dan mencegah kapitulasi yang lebih luas.

Melihat harga, HYPE melayang mendekati level $20, dengan RSI mendorong lebih dalam ke wilayah oversold. Jika bull masuk, harga bisa bergerak sideways. Namun, jika support gagal, HYPE berisiko meluncur kembali ke posisi terendah April-nya.

MemeCore [M] — L1 yang berfokus pada Meme melihat bear merebut kembali kontrol

MemeCore [M] mengambil posisi ketiga di daftar pecundang minggu ini. Namun, tidak seperti rekan-rekannya, M menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Dari perspektif teknikal, bull belum sepenuhnya meninggalkan altcoin tersebut.

Faktanya, penurunan minggu ini datang tepat setelah reli 40% minggu lalu, menunjukkan bahwa pembeli dengan cepat masuk di sekitar level $1,20. Hasilnya, zona ini telah menjadi support kunci untuk diawasi.

Melihat grafik harian, intervensi bullish yang kuat belum muncul, dengan hanya gain intraday kecil 0,4%. Meski begitu, jika tekanan beli meningkat minggu depan, M bisa dengan cepat memperkuat $1,20 sebagai bottom yang solid.

Pecundang Notable Lainnya

Di pasar yang lebih luas, volatilitas downside menghantam keras.

FOLKS [FOLKS] memimpin pecundang dengan penurunan curam 75%, diikuti oleh TOMI [TOMI] turun 73%, dan Legacy Token [LGCT] tergelincir 59% karena momentum tajam mendingin.

Kesimpulan

Minggu ini adalah rollercoaster. Pump besar, penurunan tajam, dan aksi nonstop. Seperti biasa, tetap tajam, lakukan riset Anda sendiri, dan trading dengan cerdas.

Pemikiran Akhir

Canton [CC], Audiera [BEAT], Uniswap [UNI] memimpin minggu ini dalam gain.

XDC Network [XDC], Hyperliquid [HYPE], MemeCore [M] mengalami penurunan signifikan.