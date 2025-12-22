BursaDEX+
Migrasi Bitcoin ke era pasca-kuantum mungkin 'dengan mudah' memakan waktu 5-10 tahun: Eksekutif Kripto

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/22 05:00
Bitcoin adalah protokol perangkat lunak terdesentralisasi yang memiliki masalah aksi kolektif, tidak seperti perusahaan terpusat, menurut Jameson Lopp.

Migrasi Bitcoin (BTC) ke standar pasca-kuantum akan memakan waktu setidaknya 5-10 tahun, menurut pengembang inti Bitcoin dan salah satu pendiri perusahaan penyimpanan kripto Casa, Jameson Lopp, yang memberikan pendapatnya dalam perdebatan komputer kuantum yang sedang berlangsung.

Lopp setuju dengan Adam Back, CEO perusahaan infrastruktur kripto Blockstream, bahwa tidak ada ancaman jangka pendek terhadap Bitcoin dari komputer kuantum. Lopp mengatakan dalam postingan X.

Kita harus berharap yang terbaik, tetapi bersiap untuk yang terburuk," tambahnya. Dalam postingan terpisah, ia mengatakan protokol Bitcoin lebih menantang untuk ditingkatkan ke standar pasca-kuantum dibandingkan perangkat lunak terpusat karena model konsensus terdistribusinya.

