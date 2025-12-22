Mungkin Butuh Satu Dekade Untuk Memigrasikan BTC ke Standar Pasca-Kuantum: Eksekutif Kripto

Migrasi Bitcoin (BTC) ke standar pasca-kuantum akan memakan waktu setidaknya 5-10 tahun, menurut pengembang inti Bitcoin dan salah satu pendiri perusahaan kustodian kripto Casa, Jameson Lopp, yang turut berkomentar dalam perdebatan komputer kuantum yang sedang berlangsung.

Lopp setuju dengan Adam Back, CEO perusahaan infrastruktur kripto Blockstream, bahwa tidak ada ancaman jangka pendek terhadap Bitcoin dari komputer kuantum. Lopp mengatakan dalam sebuah postingan X.

Sumber: Jameson Lopp

Kita harus berharap yang terbaik, tetapi bersiap untuk yang terburuk," tambahnya. Dalam postingan terpisah, ia mengatakan protokol Bitcoin lebih menantang untuk ditingkatkan ke standar pasca-kuantum dibandingkan perangkat lunak terpusat karena model konsensus terdistribusinya.

Perdebatan mengenai ancaman kuantum dan solusi yang mungkin terus menjadi topik diskusi utama dalam komunitas Bitcoin, dengan perpecahan yang semakin besar antara maksimalis Bitcoin, yang mendesak kehati-hatian dalam mendorong perubahan pada protokol, dan kapitalis ventura (VC), yang mengatakan ancaman kuantum sudah sangat dekat.

OG Bitcoin, pengembang, dan whale berbenturan dengan kapitalis ventura

"Solusi resistensi kuantum cukup terjangkau untuk dibiayai oleh organisasi nirlaba dan VC," kata maksimalis Bitcoin Pierre Rochard.

Rochard menambahkan bahwa akan sangat mahal untuk menyerang Bitcoin melalui komputer kuantum sehingga pemerintah akan terpaksa "mensubsidinya sebagai masalah tindakan kolektif."

Sumber: Pierre Rochard

Samson Mow, seorang investor Bitcoin dan CEO perusahaan dompet serta kelompok advokasi JAN3, juga meragukan kemampuan komputer kuantum untuk memecahkan keamanan Bitcoin.

"Pada kenyataannya, komputer kuantum tidak dapat memfaktorkan angka 21 — bukan 21 juta — 21, tanpa kustomisasi berat pada algoritma," kata Mow.

Meskipun demikian, kapitalis ventura dan perusahaan investasi lainnya memperingatkan bahwa harga BTC sedang dipengaruhi oleh ancaman, atau ancaman yang dipersepsikan, dari komputer kuantum.

Harga BTC bisa turun di bawah $50.000 jika protokol tidak siap kuantum pada tahun 2028, menurut Charles Edwards, pendiri dana investasi aset digital Capriole.

Edwards menyerukan agar operator node Bitcoin menerapkan Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 360, yang memperkenalkan skema tanda tangan siap-kuantum untuk BTC.

