BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Mungkin Perlu Waktu Satu Dekade Untuk Memigrasikan BTC ke Standar Pasca-Kuantum: Eksekutif Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Memigrasikan Bitcoin (BTC) ke pasca-kuantumPostingan Mungkin Perlu Waktu Satu Dekade Untuk Memigrasikan BTC ke Standar Pasca-Kuantum: Eksekutif Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Memigrasikan Bitcoin (BTC) ke pasca-kuantum

Mungkin Butuh Satu Dekade Untuk Memigrasikan BTC ke Standar Pasca-Kuantum: Eksekutif Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/22 06:18
MAY
MAY$0,0137-%1,08
Overtake
TAKE$0,06739-%2,86
Bitcoin
BTC$96.638,64+%1,66
QUANTUM
QUANTUM$0,003398-%0,99
Core DAO
CORE$0,1311-%0,15

Migrasi Bitcoin (BTC) ke standar pasca-kuantum akan memakan waktu setidaknya 5-10 tahun, menurut pengembang inti Bitcoin dan salah satu pendiri perusahaan kustodian kripto Casa, Jameson Lopp, yang turut berkomentar dalam perdebatan komputer kuantum yang sedang berlangsung.

Lopp setuju dengan Adam Back, CEO perusahaan infrastruktur kripto Blockstream, bahwa tidak ada ancaman jangka pendek terhadap Bitcoin dari komputer kuantum. Lopp mengatakan dalam sebuah postingan X.

Sumber: Jameson Lopp

Kita harus berharap yang terbaik, tetapi bersiap untuk yang terburuk," tambahnya. Dalam postingan terpisah, ia mengatakan protokol Bitcoin lebih menantang untuk ditingkatkan ke standar pasca-kuantum dibandingkan perangkat lunak terpusat karena model konsensus terdistribusinya.

Perdebatan mengenai ancaman kuantum dan solusi yang mungkin terus menjadi topik diskusi utama dalam komunitas Bitcoin, dengan perpecahan yang semakin besar antara maksimalis Bitcoin, yang mendesak kehati-hatian dalam mendorong perubahan pada protokol, dan kapitalis ventura (VC), yang mengatakan ancaman kuantum sudah sangat dekat.

Terkait: Blockchain diam-diam bersiap menghadapi ancaman kuantum sementara Bitcoin memperdebatkan timeline

OG Bitcoin, pengembang, dan whale berbenturan dengan kapitalis ventura

"Solusi resistensi kuantum cukup terjangkau untuk dibiayai oleh organisasi nirlaba dan VC," kata maksimalis Bitcoin Pierre Rochard.

Rochard menambahkan bahwa akan sangat mahal untuk menyerang Bitcoin melalui komputer kuantum sehingga pemerintah akan terpaksa "mensubsidinya sebagai masalah tindakan kolektif." 

Sumber: Pierre Rochard

Samson Mow, seorang investor Bitcoin dan CEO perusahaan dompet serta kelompok advokasi JAN3, juga meragukan kemampuan komputer kuantum untuk memecahkan keamanan Bitcoin.

"Pada kenyataannya, komputer kuantum tidak dapat memfaktorkan angka 21 — bukan 21 juta — 21, tanpa kustomisasi berat pada algoritma," kata Mow.

Meskipun demikian, kapitalis ventura dan perusahaan investasi lainnya memperingatkan bahwa harga BTC sedang dipengaruhi oleh ancaman, atau ancaman yang dipersepsikan, dari komputer kuantum.

Harga BTC bisa turun di bawah $50.000 jika protokol tidak siap kuantum pada tahun 2028, menurut Charles Edwards, pendiri dana investasi aset digital Capriole.

Edwards menyerukan agar operator node Bitcoin menerapkan Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 360, yang memperkenalkan skema tanda tangan siap-kuantum untuk BTC.

Majalah: Menyerang Bitcoin dengan kuantum akan membuang waktu: Kevin O'Leary

Sumber: https://cointelegraph.com/news/migrating-btc-post-quantum-easily-5-10-years?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo MAY
Harga MAY(MAY)
$0,0137
$0,0137$0,0137
-%1,08
USD
Grafik Harga Live MAY (MAY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21