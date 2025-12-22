Tether Akan Meluncurkan Wallet AI Self-Custodial yang Mendukung Bitcoin dan Stablecoin

TLDR

Dompet Tether akan mendukung BTC, USDT, XAUT, dan USAT tanpa akses ke token lainnya.

QVAC akan menggerakkan fitur AI secara lokal, melindungi data pengguna dari paparan cloud.

Tether akan menggunakan sistem WDK-nya untuk membangun dompet dengan fitur self-custody penuh.

Langkah ini menandakan pergeseran Tether dari layanan backend ke penawaran produk untuk pengguna akhir.

Dompet mobile yang akan datang hanya akan mendukung empat aset digital: Bitcoin (BTC) melalui Lightning Network, Tether (USDT), XAUT (token Tether yang didukung emas), dan USAT, stablecoin baru perusahaan yang diatur oleh AS. Pilihan Tether untuk membatasi dompet pada aset-aset ini mencerminkan fokusnya pada utilitas transaksi dan penyimpanan nilai jangka panjang.

Tidak seperti kebanyakan dompet yang menawarkan akses ke berbagai macam altcoin, dompet Tether menghindari paparan terhadap token yang volatil atau tidak terverifikasi. Cakupan aset yang sempit ini menunjukkan penekanan pada penciptaan platform pembayaran yang andal daripada lingkungan perdagangan spekulatif. Dompet akan beroperasi di bawah model self-custodial 100%, memastikan pengguna mempertahankan kontrol penuh atas kunci privat dan aset mereka.

Tether menyebut pengaturan ini sebagai jalur pembayaran "hard money", yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi digital yang langsung, aman, dan efisien. Keranjang aset yang terbatas mendukung pendekatan ini dengan mengurangi kompleksitas sambil berfokus pada likuiditas, stabilitas, dan kepatuhan.

Fitur AI yang Didukung oleh QVAC dan WDK untuk Meningkatkan Privasi

Dompet baru akan berjalan pada dua teknologi proprietary, Wallet Development Kit (WDK) dan QVAC. WDK akan menangani infrastruktur keuangan inti dompet, memungkinkan akses non-custodial yang aman ke aset yang didukung. QVAC, sistem kecerdasan buatan lokal in-house Tether, memperkenalkan fungsionalitas yang didukung AI yang diproses langsung di perangkat pengguna

Arsitektur ini menghindari pemrosesan data berbasis cloud, yang umumnya digunakan oleh platform teknologi besar dan sering dikritik karena mengkompromikan privasi pengguna. Sebaliknya, QVAC memungkinkan dompet untuk melakukan tugas-tugas cerdas seperti manajemen transaksi dan wawasan keuangan sambil menjaga semua data tetap lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan fitur AI canggih dengan kontrol privasi yang kuat.

Desain AI lokal merupakan titik diferensiasi utama dalam ruang dompet kripto. Dengan menghilangkan ketergantungan cloud, Tether mengurangi risiko pihak ketiga dan menyelaraskan dompet dengan tren pasar yang berfokus pada privasi.

Pergeseran Strategis Mencerminkan Integrasi Produk yang Lebih Luas

Inisiatif dompet Tether mengikuti peluncuran baru-baru ini PearPass, manajer kata sandi peer-to-peer yang juga dibangun tanpa ketergantungan cloud. Bersama-sama, produk-produk ini menunjukkan pergeseran perusahaan menuju integrasi vertikal di seluruh tumpukan teknologi keuangannya.

Dengan menggabungkan alat self-custody, stablecoin, sistem AI, dan fitur akses aman, Tether membangun platform terpadu. Pergeseran ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia eksternal sambil memperluas perannya dari dukungan infrastruktur ke keterlibatan pengguna langsung.

