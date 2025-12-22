BursaDEX+
Analis kripto terkemuka memperingatkan Bitcoin mungkin menyentuh titik terendah mendekati $25.000 pada 2026, mengutip penurunan historis 70-80% setelah puncak siklus

Trader Bitcoin Veteran Memperingatkan: Bottom Harga BTC Berikutnya Mungkin Menyentuh $25.000 di 2026

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2025/12/22 14:17
Analis kripto terkemuka memperingatkan Bitcoin mungkin menyentuh titik terendah mendekati $25.000 pada 2026, mengutip penurunan historis 70-80% setelah puncak siklus

Bitcoin mungkin menghadapi koreksi besar ke $25.000 pada 2026, menurut analisis siklus yang dibagikan oleh veteran kripto Richard Keskküla di LinkedIn.

Keskküla, yang memiliki pengalaman delapan tahun di ruang mata uang kripto, memposting grafik yang menunjukkan pola historis harga Bitcoin. Analisis tersebut menunjukkan siklus saat ini dapat mengikuti perilaku pasar sebelumnya.

Pola Siklus Bitcoin Historis Menunjuk pada Koreksi Dalam

Analis tersebut menguraikan struktur siklus Bitcoin yang konsisten di tiga periode besar. Setiap siklus menunjukkan puncak eksplosif diikuti oleh penurunan 70-80%.

Puncak 2012 menyebabkan penurunan 79% hingga 2015. Demikian pula, puncak 2017 menghasilkan penurunan 81% pada 2019. Siklus 2021 mengalami penurunan 75% hingga titik terendah 2022-2023.

Setiap fase korektif berlangsung sekitar 1.400 hingga 1.450 hari sebelum siklus baru dimulai. Keskküla menekankan bahwa titik terendah ini terjadi setelah harapan memudar, bukan selama kepanikan penjualan awal.

Bitcoin Cycle Structure across three major periodStruktur Siklus Bitcoin di tiga periode besar: Sumber| Richard/LinkedIn

Bitcoin Diperdagangkan di Bawah $90K saat Proyeksi Muncul

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $88.887,02, menurut data CoinGecko. Harga tersebut mewakili kenaikan 0,88% selama 24 jam tetapi penurunan 0,88% selama seminggu terakhir.

Volume perdagangan 24 jam mencapai $27,3 miliar. Aksi harga tetap relatif stabil saat pelaku pasar mencerna berbagai analisis teknis.

Bacaan Terkait: Hayes Memprediksi Lonjakan Bitcoin ke $200K saat Likuiditas Kembali

Analis Mempertanyakan Apakah Investor Akan Membeli di Titik Terendah

Grafik Keskküla memproyeksikan potensi puncak siklus 2025 diikuti oleh koreksi berkepanjangan lainnya. Garis waktu tersebut sejalan dengan periode reset sebelumnya sekitar 1.430 hari.

Analis tersebut mengajukan pertanyaan langsung kepada audiensnya. Apakah investor akan membeli BTC pada $25.000 jika sentimen berubah sangat negatif?

Dia menjelaskan bahwa proyeksi tersebut tidak menunjukkan kegagalan Bitcoin. Sebaliknya, ini memperkuat sifat siklikal aset berupa optimisme berlebihan, kompresi dalam, dan pembaruan akhirnya.

Grafik menunjukkan Bitcoin bergerak dalam saluran naik jangka panjang. Namun, volatilitas terkonsentrasi di sekitar puncak siklus dan keruntuhan berikutnya.

Keskküla mencatat bahwa titik masuk yang menarik secara historis terjadi ketika minat pasar runtuh. Peluang ini muncul setelah narasi bullish memudar dari diskusi publik.

Postingan Trader Bitcoin Veteran Memperingatkan: Titik Terendah Harga BTC Berikutnya Mungkin Mencapai $25.000 pada 2026 muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96.700,49
$96.700,49$96.700,49
-%0,06
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
