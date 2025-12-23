Harga Solana Mengarah ke $160 saat Sinyal Pembalikan Bullish Mulai Selaras

TLDR

Grafik jangka pendek menunjukkan SOL berada di bawah tekanan bearish di bawah garis resistensi menurun.

Kegagalan untuk merebut kembali $126 mingguan dapat membuka penurunan menuju zona $80–$90.

Pola cup-and-handle jangka panjang mendukung target kenaikan mendekati $160–$180.

Volume dan struktur menunjukkan akumulasi meskipun ada risiko volatilitas jangka pendek.

Solana diperdagangkan di persimpangan teknis karena analis menyoroti kelemahan jangka pendek yang kontradiktif dan struktur pemulihan jangka panjang. Sementara grafik jangka pendek menunjukkan tekanan jual yang persisten, pola timeframe yang lebih tinggi menunjukkan dasar untuk kemajuan yang diperbarui. Fokus pasar sekarang terbagi antara risiko penurunan menuju support kunci dan target kenaikan yang membentang hingga awal 2026.

Harga Solana Tertekan oleh Downtrend Jangka Pendek

Menurut analis Ali, grafik satu jam menunjukkan Solana terkunci dalam penurunan stabil sejak awal Desember. Lower high terus terbentuk di bawah garis resistensi menurun yang telah membatasi rebound dari $149 ke zona $123 saat ini. Peningkatan volume sisi jual pada candle merah mengonfirmasi bahwa bear tetap mengendalikan tren jangka pendek.

SUMBER: X

Selain itu, zona support sebelumnya di $138 dan $134 telah berubah menjadi resistensi, memperkuat tekanan overhead. Kompresi harga di dekat $123 menunjukkan kemungkinan pantulan relief, tetapi aksi harga historis menunjukkan pengaturan serupa sering terselesaikan dengan volatilitas tajam. Tanpa penembusan yang menentukan di atas garis tren, risiko penurunan tetap tinggi.

Ali mencatat bahwa breakout yang dikonfirmasi dapat membuka jalan bagi pemulihan menuju $130–$135. Sebaliknya, kegagalan untuk merebut kembali resistensi dapat mengekspos Solana ke pergerakan yang lebih dalam menuju $118,50. Perilaku volume di sekitar garis tren diperkirakan akan menentukan pergerakan arah berikutnya.

Pola Inverse Menimbulkan Kekhawatiran Breakdown

Sementara itu, analis Hardy menyoroti formasi inverse head and shoulders jangka panjang pada grafik mingguan. Struktur tersebut membentang dari 2022, dengan neckline diposisikan di dekat $126. Meskipun pola seperti itu biasanya menandakan pembalikan bullish, penolakan baru-baru ini di neckline menimbulkan kehati-hatian.

SUMBER: X

Selain itu, volume belum mengonfirmasi breakout yang berkelanjutan, melemahkan keandalan pola. Bahu kanan menunjukkan momentum yang memudar, meningkatkan risiko bahwa struktur tersebut mungkin gagal. Dalam siklus crypto masa lalu, pengaturan serupa telah bertransisi menjadi puncak distribusi selama kelemahan pasar yang lebih luas.

Yang paling penting, pembatalan dapat memicu koreksi yang lebih dalam menuju kisaran $80–$90. Penutupan mingguan yang menentukan di atas $126 diperlukan untuk memulihkan kepercayaan pada pembalikan bullish ini. Sampai saat itu, harga Solana tetap rentan terhadap sentimen pasar.

Struktur Cup-and-Handle Mendukung Prospek Harga SOL $160

Sebaliknya, analis BitBull menyajikan pandangan jangka panjang yang lebih konstruktif berdasarkan formasi cup and handle yang besar. Pola tersebut membentang dari 2023 hingga 2026, dengan basis membulat di dekat $10 dan retracement handle bertahan di atas $89. Struktur ini sering dikaitkan dengan fase akumulasi sebelum kelanjutan tren yang kuat.



SUMBER: X

Selanjutnya, perilaku volume sejalan dengan ekspektasi teknis klasik. Partisipasi meningkat selama pembentukan cup dan meruncing selama handle, menunjukkan weak hands telah disingkirkan. Kondisi seperti itu secara historis mendahului pergerakan kenaikan yang berkelanjutan di pasar altcoin.

Selain itu, sweep singkat zona support $90–$100 masih akan sesuai dengan kerangka bullish. Jika pola terselesaikan seperti yang diharapkan, proyeksi kenaikan meluas menuju $160–$180 pada awal 2026. Skenario ini memposisikan pembeli jangka panjang secara menguntungkan, asalkan kondisi makro tetap mendukung.

Secara keseluruhan, Solana menghadapi tekanan teknis jangka pendek sementara struktur jangka panjang terus menarik perhatian dari pelaku pasar. Minggu-minggu mendatang mungkin akan menentukan apakah risiko penurunan mendominasi atau pemulihan mulai terbentuk.

