Metaplanet Menargetkan Kepemilikan 210K Bitcoin pada 2027| Live Bitcoin News

Metaplanet menyetujui strategi ekuitas baru untuk memperluas kepemilikan Bitcoin, menargetkan 210.000 BTC pada 2027 meskipun risiko perbendaharaan aset digital semakin meningkat.

Metaplanet telah menyetujui rencana ambisius untuk memperluas cadangan Bitcoinnya. Perusahaan Jepang ini menargetkan untuk memegang 210.000 BTC pada 2027. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan korporat yang berkelanjutan terhadap Bitcoin. Ini juga hadir dalam konteks kekhawatiran umum terhadap volatilitas pasar dan keberlanjutan perbendaharaan.

Metaplanet Menyetujui Instrumen Pendanaan Baru untuk Mempercepat Pembelian Bitcoin

Dewan Metaplanet mengesahkan penerbitan saham Kelas A dan Kelas B dalam jumlah yang lebih besar. Saham-saham ini akan memiliki fitur tingkat mengambang. Dividen triwulanan juga akan direncanakan. Selain itu, saham preferen Kelas B akan menikmati perlindungan investor yang lebih besar. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menarik modal jangka panjang secara efisien.

Menurut direktur strategi Dylan LeClair, pemegang saham memberikan suara setuju pada proposal tersebut. Rapat luar biasa memberikan suara untuk beberapa perubahan terkait ekuitas. Persetujuan ini memungkinkan Metaplanet mengumpulkan dana untuk membeli Bitcoin. Yang penting, risiko dilusi pemegang saham yang ada tetap terbatas.

Bacaan Terkait: Berita Bitcoin: Metaplanet akan Meluncurkan ADR Perbendaharaan Bitcoin di Pasar OTC AS | Live Bitcoin News

Perusahaan ini akan menawarkan call penerbit 130% pada saham Kelas B. Ini memungkinkan Metaplanet membeli kembali saham dengan harga lebih tinggi dari harga penerbitan. Fitur put-right terkait juga disetujui. Investor dapat menjual saham dengan harga yang telah ditentukan jika IPO gagal dalam waktu satu tahun.

Metaplanet juga akan membuka penerbitan Kelas B untuk institusi luar negeri. Langkah ini memperluas basis investor potensialnya. Akibatnya, akses ke pasar modal dunia meningkat. Strategi ini mirip dengan beberapa strategi yang digunakan oleh korporasi besar pemegang Bitcoin di seluruh dunia.

Manajemen menganggap Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap depresiasi yen. Mata uang Jepang telah kehilangan banyak kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Bitcoin memberikan pelestarian nilai jangka panjang. Alasan ini konsisten dengan strategi perbendaharaan di perusahaan seperti MicroStrategy.

Meskipun skala rencananya besar, kondisi pasar tidak pasti. Analis memperingatkan kemungkinan musim dingin kripto lainnya. Perbendaharaan aset digital atau DAT berada di bawah tekanan penilaian. Banyak yang memiliki nilai perdagangan sekarang di bawah nilai kepemilikan kripto mereka.

Analis Memperingatkan saat Perusahaan Jepang Terus Mengakumulasi Bitcoin

Keberlanjutan DAT menjadi perhatian pengamat industri. Penurunan harga kripto memberikan tekanan pada neraca. Pasar ekuitas sering mendiskon volatilitas masa depan. Akibatnya, saham DAT mungkin tidak mengikuti aset dasar untuk jangka waktu yang lama.

Namun, akumulasi Bitcoin masih berlanjut di antara perusahaan Jepang. Dalam beberapa hari terakhir, dua DAT yang terdaftar di Tokyo telah membeli BTC senilai sekitar $2,6 juta. Pengeluaran tambahan direncanakan pada 2026. Ini menunjukkan kepercayaan tetap ada meskipun ada risiko jangka pendek.

Metode Metaplanet didasarkan pada rekayasa keuangan. Instrumen terkait ekuitas memberikan akses ke modal tanpa dilusi langsung. Oleh karena itu, kepentingan pemegang saham yang dilindungi sejak awal. Namun, kondisi pasar masa depan akan menguji ketahanan strategi ini.

Penambahan dividen membuat saham menarik. Fitur saham preferen dirancang untuk meminimalkan risiko bagi investor. Sementara itu, ada fleksibilitas di pihak perusahaan melalui call penerbit. Elemen-elemen ini mendukung tujuan pembentukan modal secara keseluruhan.

Namun demikian, analis berhati-hati. Jika harga Bitcoin turun secara signifikan, efek leverage dapat memperburuk kerugian. DAT mungkin mengalami masalah dalam mengumpulkan modal baru selama penurunan. Risiko ini masih menjadi inti kekhawatiran investor.

Secara keseluruhan, rencana Metaplanet adalah salah satu keyakinan yang berani. Menargetkan 210.000 BTC adalah tanda kepercayaan jangka panjang terhadap peran Bitcoin. Strategi ini menggabungkan inovasi dan risiko yang diperhitungkan. Saat pasar berubah, implementasinya akan dipantau dengan cermat.