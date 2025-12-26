BursaDEX+
Postingan FedWatch Data Shows Slim Chance of January Rate Cut muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: FedWatch melaporkan peluang 15,5% untuk pemotongan suku bunga Januari,

Data FedWatch Menunjukkan Kemungkinan Kecil Pemotongan Suku Bunga Januari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 00:48
Poin Utama:
  • FedWatch melaporkan peluang 15,5% untuk pemotongan suku bunga Januari, berdampak pada sentimen pasar.
  • Probabilitas tinggi (84,5%) untuk suku bunga tetap stabil terlihat.
  • Pasar kripto khawatir akan volatilitas di tengah kondisi ekonomi yang lebih luas.

Data FedWatch CME pada 26 Desember menunjukkan probabilitas 15,5% untuk pemotongan suku bunga 25 basis poin dan peluang 84,5% untuk mempertahankan suku bunga saat ini di bulan Januari.

Signifikansi pasar data FedWatch CME mencerminkan potensi pengaruh suku bunga, mempengaruhi keputusan keuangan dan sentimen investor, meskipun tidak ada dampak langsung pada cryptocurrency seperti BTC dan ETH.

FedWatch Memberikan Sinyal Peluang 15,5% untuk Pemotongan Suku Bunga Januari

Data terbaru FedWatch menyajikan ekspektasi bernuansa untuk tindakan Federal Reserve di awal tahun depan. Probabilitas 15,5% untuk pemotongan suku bunga berkontras dengan kemungkinan 84,5% untuk suku bunga yang tidak berubah. Pelaku pasar tetap waspada di tengah data baru ini.

Implikasi utama dari data menunjukkan perubahan langsung yang terbatas dalam arah kebijakan Federal Reserve. Namun, investor dan trader di pasar kripto sedang menilai kemungkinan dampak pada nilai aset jika probabilitas bergeser.

Reaksi pasar tetap mereda, tanpa pernyataan langsung dari para pemimpin cryptocurrency utama atau lembaga keuangan tradisional. Sentimen pasar ditandai oleh kehati-hatian karena para pemangku kepentingan menavigasi potensi pergeseran ekonomi.

Pasar Kripto Bersiap untuk Kemungkinan Volatilitas yang Dipicu Suku Bunga

Tahukah Anda? Stabilitas harga saat ini yang diamati di pasar kripto di tengah prediksi suku bunga FedWatch menggema contoh masa lalu di mana ekspektasi tindakan Federal Reserve menyebabkan reaksi awal yang diredam sebelum volatilitas melonjak.

Bitcoin (BTC) menunjukkan ketahanan meskipun ada ketegangan yang terjadi dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Menurut CoinMarketCap, harga BTC berada di $88.261,03, dengan kapitalisasi pasar mencapai $1,76 triliun dan dominasi di 59,28%. Sementara volume perdagangan 24 jam mengalami penurunan 36,18%, harga meningkat 0,88% selama periode yang sama.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 16:44 UTC tanggal 25 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim peneliti Coincu menyoroti bahwa tren historis menunjukkan potensi lonjakan volatilitas pasar. Menganalisis data prakiraan suku bunga, pelaku pasar tradisional mungkin menavigasi dengan hati-hati, sementara inovator kripto mungkin mengharapkan volatilitas menghadirkan peluang strategis.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

