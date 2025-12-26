Logan Paul akan Mengauksikan Kartu Pikachu Pemecah Rekor

Poin Utama: Lelang kartu Pikachu Logan Paul di Goldin, diperkirakan mencapai $12 juta.

Acara bertepatan dengan ulang tahun ke-30 Pokémon.

Pembayaran di muka dilakukan melalui bursa mata uang kripto KuCoin.

Logan Paul akan melelang kartu Pikachu Illustrator yang memecahkan rekor di Goldin Auctions pada 12 Januari 2026, dengan ekspektasi melampaui penjualan sebelumnya sebesar $5,3 juta.

Saat ulang tahun ke-30 Pokémon semakin dekat, pasar koleksi yang meningkat dapat mempengaruhi tren investasi yang lebih luas, yang disorot oleh lelang profil tinggi ini yang ditampilkan di Netflix "King of Collectors."

Signifikansi Historis dan Pengaruh Pasar Kartu Pikachu Illustrator

Bitcoin (BTC) berada di $87.892,70, dengan kapitalisasi pasar mencapai 1,75 triliun. Perdagangan terbaru menunjukkan kenaikan 0,20% dalam 24 jam, dan peningkatan 3,10% selama seminggu terakhir, menurut CoinMarketCap.

Analis dari tim riset Coincu menyoroti dampak keuangan potensial saat kolektor mengalihkan investasi ke lelang profil tinggi. Para ahli memproyeksikan perpaduan antusiasme dan investasi hati-hati di pasar persimpangan kripto dan koleksi.

Reaksi Pasar dan Implikasi Masa Depan

Tahukah Anda? Kartu Pikachu Illustrator mencetak Rekor Dunia Guinness untuk penjualannya sebesar $5,3 juta, menekankan signifikansi yang bertahan lama di antara koleksi.

Pelaku pasar mengamati dengan cermat lelang yang akan datang, tetapi tokoh-tokoh kunci belum memberikan komentar publik. Pementasan lelang di Netflix "King of Collectors" menambah lapisan eksposur pada penjualan profil tinggi yang sudah ada.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 21:44 UTC tanggal 25 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

