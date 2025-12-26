Pudgy Penguins Membawa Karakter NFT ke Las Vegas Sphere

Pudgy Penguins menampilkan animasi di Las Vegas Sphere selama minggu Natal, memproyeksikan karakter penguin mereka di layar eksterior venue tersebut.

Dalam sebuah postingan di X, Pudgy Penguins mengatakan animasi mereka tayang langsung pada Malam Natal di eksterior Las Vegas Sphere, sebuah venue berkubah populer yang dibungkus dengan panel LED resolusi tinggi yang dirancang untuk menampilkan visual skala besar yang terlihat di sepanjang Las Vegas Strip.

Pudgy Penguins adalah proyek NFT yang didirikan pada tahun 2021 dan diakuisisi pada April 2022 oleh pengusaha Luca Netz seharga $2,5 juta dalam Ether (ETH). Ketika pendapatan NFT menurun, Netz memanfaatkan latar belakangnya di produk konsumen untuk memperluas proyek melampaui koleksi digital dan masuk ke produksi mainan fisik untuk menghasilkan arus kas.

"Mainan menghasilkan pendapatan yang signifikan, tetapi marginnya tipis," kata Netz kepada Cointelegraph dalam wawancara bulan Agustus. "Kami menjual mainan senilai jutaan dolar hari ini, tetapi butuh waktu untuk berkembang dalam bisnis tersebut."

Apa yang dimulai sebagai upaya jangka pendek untuk memperpanjang runway perusahaan sejak itu telah berkembang menjadi lini bisnis inti, memposisikan Pudgy Penguins untuk mengakhiri tahun dengan perkiraan pendapatan $50 juta.

Perusahaan ini juga memprioritaskan Instagram untuk mempromosikan mereknya. Pada saat penulisan, akun Pudgy Penguins memiliki sekitar 2 juta pengikut.

2025 adalah tahun yang sulit bagi NFT

Pasar NFT memulai tahun 2025 di bawah tekanan, dengan aktivitas penjualan turun tajam. Volume transaksi kuartal pertama turun 63% year over year menjadi $1,5 miliar, turun dari $4,1 miliar pada periode yang sama di tahun 2024.

Penurunan ini meningkat pada bulan Maret, ketika penjualan bulanan anjlok 76% menjadi $373 juta dari $1,6 miliar setahun sebelumnya, meskipun sejumlah kecil koleksi, termasuk Pudgy Penguins, menunjukkan ketahanan relatif.

Pada akhir tahun, valuasi pasar secara keseluruhan juga menurun. Data CoinGecko menunjukkan total kapitalisasi pasar NFT turun menjadi sekitar $2,5 miliar pada bulan Desember, level terendahnya di tahun 2025.

Tetapi meskipun pasar secara keseluruhan menurun, beberapa proyek NFT berhasil mengukir ceruk di ruang tersebut. Satu area yang menunjukkan kekuatan di tahun 2025 adalah NFT yang didukung koleksi dunia nyata, khususnya kartu perdagangan, dengan platform seperti Courtyard.io yang menghubungkan kartu Pokémon terautentikasi ke token onchain yang dapat diperdagangkan atau ditebus.

Menurut CryptoSlam, Courtyard telah memproses lebih dari 230.000 transaksi dan menghasilkan sekitar $13,9 juta dalam penjualan selama 30 hari terakhir.

Dalam wawancara dengan Cointelegraph, CEO Courtyard Nicolas le Jeune menekankan pentingnya menggunakan blockchain sebagai "alat, bukan tujuan."

"Kartu yang Anda beli di Courtyard tidak lebih berharga karena mereka adalah NFT. Nilainya adalah aset dasarnya — NFT hanya memberi Anda cara yang lebih baik untuk mengalaminya," katanya.

