Paus Bitcoin 3JFgQr Terbangun Setelah Dorman Tiga Tahun, Menarik 181 BTC Dari Binance Senilai $15,8 Juta

Dalam laporan 26 Desember, COINOTAG News, mengutip LookIntoChain, mengidentifikasi alamat whale Bitcoin yang lama tidak aktif 3JFgQr diaktifkan kembali setelah sekitar tiga tahun tidak aktif. Dompet tersebut dilaporkan menarik 181 BTC dari Binance, langkah yang bernilai sekitar $15,8 juta pada harga saat ini.

Pengamat pasar mencatat bahwa transfer semacam itu dapat mempengaruhi likuiditas dan aliran kustodian di bursa-bursa besar, tanpa mengimplikasikan arah harga jangka pendek. Insiden ini menggambarkan pemantauan berkelanjutan terhadap alamat-alamat tidak aktif oleh tim analitik dan berkontribusi pada pemahaman aktivitas on-chain dalam lanskap likuiditas kripto saat ini.