Paus Bitcoin Era Satoshi Menjual Miliaran pada 2025

Bitcoin mengalami redistribusi besar pada 2025 ketika pemegang jangka panjang menjual miliaran setelah BTC melewati 100.000, dengan ETF menyerap banyak pasokan.

Pasar Bitcoin berubah tajam selama 2025 ketika pemegang awal memindahkan koin yang telah lama dipegang. Tahun ini mencatat penjualan besar setelah BTC mencapai harga rekor di atas 100.000. Pemegang besar mentransfer miliaran Bitcoin ke pelaku pasar yang lebih baru. Analis menggambarkan periode ini sebagai pergeseran kepemilikan yang luas di seluruh jaringan. Penurunan harga terjadi, namun sumber permintaan mencegah kondisi pasar yang tidak teratur.

Gelombang Penjualan Whale Membentuk Ulang Pasokan Bitcoin di 2025

Pemegang Bitcoin jangka panjang meningkatkan penjualan setelah BTC melewati 100.000 pada akhir 2024. Data blockchain menunjukkan transfer besar selama awal 2025, Juli, dan November. Periode penjualan ini sejalan dengan momen optimisme pasar yang kuat. Tekanan pasokan meningkat, sementara pembeli menyerap koin melalui berbagai saluran.

Harga Bitcoin bereaksi setelah berbulan-bulan aktivitas perdagangan yang tinggi. BTC mencapai puncak mendekati 126.000 pada awal Oktober 2025. Harga kemudian turun lebih dari tiga puluh persen pada pertengahan Desember. Meskipun terjadi penurunan, likuiditas perdagangan tetap stabil di bursa-bursa utama. Kedalaman pasar membatasi pergerakan mendadak selama sesi volume tinggi.

Wallet Era Satoshi Memindahkan 80.000 BTC Melalui Galaxy Digital

Juli menandai penjualan Bitcoin tunggal terbesar selama tahun ini. Wallet era Satoshi mentransfer sekitar 80.000 BTC setelah empat belas tahun tidak aktif. Penjualan dilaksanakan melalui Galaxy Digital untuk klien yang tidak disebutkan namanya. Pada saat itu, harga Bitcoin diperdagangkan mendekati 108.000.

Transaksi tersebut bernilai total lebih dari sembilan miliar dolar. Analis pasar melacak transfer di berbagai alamat blockchain. Galaxy Digital kemudian mengonfirmasi eksekusi atas nama investor awal. Penjualan ini termasuk di antara transaksi Bitcoin terbesar yang tercatat. Gangguan pasar langsung tetap terbatas setelah transfer.

ETF dan Treasury Menyerap Pasokan Selama Fase Redistribusi

ETF Bitcoin spot memainkan peran utama selama periode penjualan besar. Dana institusional menyediakan permintaan yang stabil selama awal dan pertengahan 2025. Treasury korporat juga memperluas kepemilikan Bitcoin selama kelemahan harga. Beberapa perusahaan mengikuti model akumulasi yang ditetapkan oleh Strategy.

Analis CryptoQuant melaporkan koin yang lebih lama bergerak menuju kepemilikan institusional. Mereka mencatat permintaan tetap aktif selama dua gelombang penjualan besar. Arus masuk ETF sesuai dengan pasokan selama beberapa sesi volume tinggi. Pola siklus empat tahun tradisional tampak kurang dapat diprediksi. Sumber likuiditas baru terus mendukung struktur pasar memasuki 2026.