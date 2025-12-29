Menghormati Orang yang Tidak Dikenal

Jika saja Soliman Santos, Jr. mengejar jalur karier di bidang sejarah — dia adalah seorang pengacara dan hakim pensiunan (tugas terakhirnya sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Regional Kota Naga) — dia bisa menjadi sejarawan paling terkemuka yang mencatat dan menafsirkan Partai Komunis Filipina (CPP) yang didirikan kembali dan gerakannya.

Sol atau Booj (sebutan akrabnya) telah menulis beberapa buku dan banyak artikel tentang berbagai aspek gerakan revolusioner. Dia memiliki kredibilitas. Dia adalah bagian dari gerakan tersebut dan mengalami pasang surutnya. Dia menjadi aktivis lebih dari 50 tahun yang lalu, ketika dia masih menjadi siswa sekolah menengah di Philippine Science High School. Dia kemudian menjadi propagandis dan kader. Dan loyalitasnya adalah kepada organisasi massa "militan dan keren" yang disebut Samahang Demokratiko ng Kabataan.

Meskipun Sol dapat digambarkan sebagai sejarawan amatir (dia memiliki gelar Sarjana Seni dalam Sejarah, cum laude, dari Universitas Filipina), dia menulis narasinya dengan objektivitas, kejujuran intelektual dan ketelitian, serta dosis skeptisisme yang sehat. Apa yang kurang dari Sol dalam keahlian tak tertandingi seorang Agoncillo, De la Costa, atau Ileto, dia kompensasikan dengan "kerja cinta" (kata-katanya).

Sol memiliki koleksi besar dokumen yang ditulis oleh CPP. Dokumen-dokumen ini, bersama dengan memorabilia lainnya, memakan ruang di rumah Santos yang nyaman yang terletak di desa kecil dan tenang di Canaman, Camarines Sur. Istrinya, Doods, telah mengancam untuk membuangnya. Tapi bagi Sol, ini bukan barang yang termasuk tumpukan sampah sejarah. Artefak baik atau buruk disimpan sebagai pengingat "masa lalu yang berkelanjutan".

"Masa lalu yang berkelanjutan," istilah yang dipinjam dari judul buku Renato dan Letizia Constantino, juga dapat menggambarkan aktivisme Sol. Dia meninggalkan gerakan nasional-demokratik sejak lama setelah kejatuhan kediktatoran Marcos dan pemulihan ruang demokratis. Tapi aktivisme Sol masih hidup namun dilakukan secara berbeda. Dan dia terus mengikuti CPP dengan minat yang besar.

Sol secara teratur mengirimkan kepada teman-temannya tautan dan file tentang CPP dan negosiasi perdamaian. Baru-baru ini, dia mengirim email, meminta kami untuk "melakukan pembacaan berkepanjangan lagi" dari pernyataan ulang tahun ke-57 CPP. (CPP Jose Maria Sison didirikan pada 26 Desember 1968). Saya harus menuruti Sol, dan saya melakukan pembacaan cepat. Yang saya tangkap dari pernyataan ulang tahun itu adalah bahwa CPP sedang melakukan "rektifikasi," dan telah memulai gerakan studi.

Saya kemudian berpikir bahwa akan baik bagi CPP untuk merujuk buku-buku lain untuk gerakan studinya — buku-buku yang menawarkan pelajaran sejarah untuk membimbing anggota lama dan rekrutan muda. Pemikiran ini membawa saya kembali ke buku terbaru Sol, Tigaon 1969 (Ateneo de Manila University, 2023). Saya melihat relevansinya.

Dalam Tigaon 1969, Sol menceritakan "kisah-kisah yang tidak terungkap dari CPP," tetapi berfokus pada bagaimana CPP dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA), terbentuk di Bicol. Di Tigaon-lah lima aktivis menanam dan menumbuhkan gerakan CPP di wilayah Bicol. Tigaon adalah kota pertanian miskin di Camarines Sur. Tuan tanah besar yang memiliki hacienda besar dan mengeksploitasi petani miskin mendominasi ekonomi Tigaon. Politisi dinasti mengendalikan struktur pemerintah daerah.

Membaca ulang Tigaon 1969, saya mengamati kesamaan kondisi selama periode sebelum deklarasi darurat militer Ferdinand Marcos, Sr. pada tahun 1972 dan krisis politik saat ini yang dihadapi Ferdinand Jr.

Pada tahun 1969, negara sedang bergolak. Publik mengecam pemilihan 1969, yang dimenangkan Marcos Sr., meskipun dengan saingan yang lemah, melalui "senjata, preman, dan emas." "Emas" atau pengeluaran pemilihan yang besar menyebabkan defisit pemerintah yang lebih tinggi dan lonjakan tingkat inflasi. Pada gilirannya, situasi ekonomi yang memburuk memicu protes, yang semakin menjadi politis karena ketakutan bahwa Marcos Sr. ingin memperpanjang kekuasaannya melampaui batas konstitusional dua periode.

Gerakan, dengan pemuda di garis depan, terus membesar, mencapai puncaknya pada Kuartal Pertama 1970. Pemuda radikal mendapat dukungan dari kekuatan menengah dan politisi anti-Marcos. Semua kekuatan ini tanpa henti mempertahankan aksi protes. Terisolasi secara politik tetapi dengan dukungan dari militer, Marcos Sr. mendeklarasikan darurat militer pada September 1972.

Hari ini, pemerintahan Marcos Jr. dihantam oleh protes besar. Keserakahan yang besar, korupsi yang luar biasa, dan tata kelola yang buruk mendorong protes. Antara tahun 2023 dan 2025, Kongres, dengan Presiden menandatangani, melanggar hukum dan proses anggaran dan memindahkan satu triliun peso dari anggaran untuk mendanai proyek-proyek yang tidak terprogram. Ini memungkinkan korupsi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya dan patronase politik yang berani.

Bangsa terbangun dan marah. Seluruh spektrum masyarakat terlibat dalam protes. Sekali lagi, seperti pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, pemuda dan mahasiswa merupakan kekuatan utama dari aksi protes.

Protes-protes tersebut umumnya damai. Tetapi ancaman intervensi militer dan munculnya tindakan kekerasan spontan dan anarkis dapat mengubah negara menjadi kotak api.

Seperti situasi yang segera mendahului deklarasi darurat militer pada tahun 1972, elit penguasa politik saat ini terpecah. Perpecahan antara keluarga Marcos dan Duterte tidak dapat diperbaiki. Dan dalam lingkaran Marcos, antagonisme antara faksi-faksi semakin tajam. Ketua DPR Martin Romualdez dan Presiden Senat Chiz Escudero dipaksa mengundurkan diri. Anggota kunci dari badan yang menyelidiki korupsi, (Komisi Independen untuk Infrastruktur) telah mengundurkan diri. Pengunduran diri mereka semakin merusak kredibilitas pemerintahan.

Latar belakang politik komparatif inilah — situasi sebelum deklarasi darurat militer pada tahun 1972 dan krisis saat ini — yang mempengaruhi pembacaan ulang saya terhadap Tigaon 1969.

Saya menghargai Tigaon 1969 untuk pelajaran-pelajaran penting yang dapat membimbing gerakan (gerakan apa pun) saat ini. Niat utama Sol dalam menulis buku ini adalah untuk menceritakan sejarah pendirian CPP Bicol. Narasi Sol, yang meyakinkan berdasarkan bukti primer, menantang versi resmi.

Tetapi pesan kunci bagi saya dari membaca buku Sol adalah sebagai berikut:

Pertama, pentingnya narasi yang dapat membangkitkan rakyat. Narasi ini, dalam bahasa Kiri, adalah garis politik.

"Lima pertama" dari Tigaon — mereka yang menanam benih revolusi bersenjata di Bicol — melakukannya dengan bimbingan minimal dari kepemimpinan nasional. Nama-nama "lima pertama" adalah Marco Baduria, Nonito Zape, David Brucelas, Francisco Portem, dan Ibarra Tubaniosa. Ketika mereka pergi ke Tigaon sebagai basis ekspansi mereka, mereka tidak berpengalaman dalam perjuangan bersenjata; mereka tidak memiliki senjata pada awalnya; mereka bukan doktrinarian. Yang mereka miliki adalah komitmen murni, komitmen untuk kembali ke komunitas lokal mereka dan membangkitkan serta mengorganisir massa. Yang mereka pahami sepenuhnya — senjata mereka — adalah narasi atau garis politik yang paling meyakinkan bagi massa. Narasi itu — paling tepat selama masa itu — adalah kebutuhan akan revolusi bersenjata untuk mengakhiri penindasan terhadap massa; meningkatkan kesejahteraan mereka; dan melawan kekerasan Negara.

Kedua, pengakuan terhadap orang-orang tanpa nama. "Lima pertama," adalah "molekul" dalam gerakan. Nama mereka tidak familiar bagi banyak orang. Mereka tidak memiliki prestise Joma Sison atau Ed Jopson atau Popoy Lagman. Namun, mereka membuat sejarah di Tigaon dan seluruh Bicol. Kamerad tanpa nama layak mendapat pengakuan yang jauh lebih besar.

Mengutip Sol, "Saya secara sadar berusaha memperbaiki ketiadaan suara-suara kecil ('molekul') dalam narasi besar penulisan sejarah yang khas dari 'Pandangan Pemimpin' (kata-kata Sison) — agar cerita mereka tidak selamanya tertutup."

Saya harap kita akan dapat menyerap dua pelajaran ini — membentuk narasi yang menangkap suasana hati rakyat saat ini dan percaya pada kapasitas orang biasa untuk memimpin perubahan.

Saat ini, mereka yang memiliki narasi yang menangkap sentimen massa adalah keluarga Duterte dan Marcos. Para revolusioner dan liberal di sisi lain telah terjebak dengan narasi yang lelah. Selanjutnya, berbagai gerakan untuk perubahan terfragmentasi dan kehilangan pemimpin pemersatu. Kami mencari Cory baru, Kardinal Sin baru atau Leni. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam Tigaon 1969, orang biasa, orang muda, tetapi sangat berkomitmen dan terinspirasi, dapat bangkit untuk memimpin.

Filomeno S. Sta. Ana III mengoordinasikan Action for Economic Reforms.

www.aer.ph