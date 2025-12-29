BursaDEX+
Peringatan Whale Bitcoin (BTC): Insider OG BTC Memperluas Posisi Long $754 Juta di Leverage 5x ETH, 5x BTC, dan 10x SOL

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 10:16
COINOTAG News, 29 Desember, mengutip Pemantauan Alamat Populer Coinbob, melaporkan bahwa BTC OG Insider Whale (0xb31) menyeimbangkan ulang risiko setelah meningkatkan leverage SOL long ke 20x dan meratakan posisi pada 26 Desember, kemudian menurunkan kembali ke 10x tanpa perdagangan lebih lanjut. Langkah tersebut mengurangi kerugian mengambang dari puncak mendekati $76,15 juta menjadi sekitar $43,9 juta, sementara eksposur keseluruhan berada di sekitar $754 juta dengan margin $39,59 juta.

Eksposur long inti menunjukkan: ETH Long — 5x, $6,01 miliar nosional, rata-rata entry $3.147, dengan kerugian mengambang sekitar $38,7 juta; BTC Long — 5x, $87,96 juta nosional, rata-rata $91.500, kerugian mengambang ~$3,52 juta; dan SOL Long — 10x, $64,67 juta nosional, rata-rata $135, kerugian mengambang ~$1,91 juta.

Awal Desember, alamat tersebut memindahkan dana antar dompet untuk membangun taruhan long ETH dan BTC, mencerminkan positioning likuiditas aktif yang dilacak oleh pengamat pasar. Trader harus memantau dinamika leverage dan persyaratan margin karena posisi tetap cukup besar.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/bitcoin-btc-whale-alert-btc-og-insider-expands-to-754m-long-position-across-5x-eth-5x-btc-and-10x-sol-leverage

