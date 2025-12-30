Haseeb dari Dragonfly Memprediksi Pergeseran Pasar Kripto pada 2026

Poin Utama: Haseeb Qureshi memproyeksikan pergeseran pasar, termasuk kenaikan harga BTC.

BTC diperkirakan akan melampaui $150.000 pada tahun 2026.

Dragonfly memprediksi Ethereum, Solana akan melampaui ekspektasi pasar.

Haseeb Qureshi, Managing Partner di Dragonfly, memprediksi Bitcoin akan mencapai $150.000 dan pergeseran dalam dinamika pasar kripto pada tahun 2026, termasuk perusahaan teknologi besar yang memasuki ruang dompet kripto.

Prediksi ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam fokus investasi, potensi pertumbuhan untuk Ethereum dan Solana, serta dampak besar pada pasar DeFi dan stablecoin dalam tiga tahun ke depan.

Kenaikan Bitcoin dan Kejutan Altcoin pada tahun 2026

Haseeb Qureshi dari Dragonfly Capital mengantisipasi beberapa perkembangan kunci di sektor cryptocurrency pada tahun 2026. Yang paling menonjol, ia memproyeksikan Bitcoin (BTC) akan melampaui $150.000, meskipun pangsa pasarnya menurun. Bersamaan dengan itu, blockchain publik fintech seperti Tempo dan RobinhoodChain mungkin akan berkinerja buruk, sementara Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) diperkirakan akan melampaui ekspektasi pasar.

Ada pergeseran yang diharapkan dimana pengembang terbaik mungkin semakin tertarik pada blockchain publik infrastruktur netral. Selain itu, pasokan stablecoin diproyeksikan meningkat sekitar 60%, dengan varietas yang didukung USD mempertahankan dominasi pasar lebih dari 99%. Meskipun demikian, pangsa USDT mungkin sedikit turun menjadi sekitar 55%.

Meskipun tidak ada konfirmasi langsung atau reaksi dari pemimpin industri kunci atau sumber terkait, prediksi tersebut telah memicu percakapan di kalangan penggemar kripto di platform media sosial.

Perubahan Regulasi dan Peran Raksasa Teknologi dalam Adopsi

Tahukah Anda? Perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook sebelumnya telah mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi blockchain atau kripto, mengisyaratkan tren berulang dari minat perusahaan teknologi besar yang sejajar dengan kemajuan yang diproyeksikan pada tahun 2026.

Bitcoin, dengan harga saat ini $87.197,92, mencatatkan kapitalisasi pasar $1,74 triliun, dengan dominasi 59,03%. Data perdagangan terbaru dari CoinMarketCap mengungkapkan penurunan harga BTC sebesar 1,20% selama 24 jam, dan 23,78% selama 90 hari, menunjukkan volatilitas di pasar.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 08:47 WIB tanggal 30 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Menurut riset Coincu, proyeksi penyelesaian hukum seperti Clarity Act yang menjadi undang-undang pada tahun 2026 dapat membuka jalan bagi kerangka regulasi yang lebih baik. Namun, perusahaan teknologi besar yang terjun ke pengembangan atau akuisisi dompet kripto dapat sangat mempengaruhi kemajuan teknis dalam adopsi blockchain.