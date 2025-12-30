Bitcoin Magazine



Metaplanet Menghabiskan $451 Juta untuk 4.279 Bitcoin di Q4

Metaplanet menambah 4.279 bitcoin selama kuartal keempat tahun ini, menghabiskan sekitar $451 juta dan meningkatkan total kepemilikannya menjadi 35.102 BTC, kata perusahaan pada hari Selasa.

Pembelian ini memperkuat posisi perusahaan yang terdaftar di Tokyo sebagai salah satu pemegang bitcoin korporat terbesar di Asia dan terbesar keempat di antara perusahaan publik secara global.

Bitcoin tersebut diperoleh dengan harga rata-rata $105.412 per koin, menurut perusahaan. Metaplanet kini telah menghabiskan sekitar $3,78 miliar untuk mengakumulasi bitcoin dengan biaya rata-rata sekitar $107.600.

Perusahaan telah menetapkan target ambisius untuk memiliki 210.000 BTC pada akhir tahun 2027, sebuah tujuan yang mengimplikasikan ketergantungan berkelanjutan pada pasar modal dan fasilitas kredit untuk mendanai pembelian di masa depan.

Saham Metaplanet mengakhiri tahun dengan kenaikan sekitar 8% di 405 yen, meskipun tetap jauh di bawah puncak yang dicapai pada bulan Juni, ketika saham diperdagangkan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa.

Kesenjangan ini mencerminkan volatilitas harga bitcoin dan kekhawatiran investor terkait neraca yang terikat erat dengan satu aset tunggal. Bagi pemegang saham, strategi ini menawarkan leverage terhadap kenaikan bitcoin sambil mengekspos perusahaan pada penurunan yang dapat bergerak lebih cepat daripada pendapatan operasional.

Akumulasi bitcoin Metaplanet melalui pendapatan konsisten

Tidak seperti beberapa perusahaan treasury bitcoin, Metaplanet telah menggabungkan akumulasi dengan bisnis pembangkit pendapatan terpisah yang dibangun di sekitar derivatif. Unit ini bertujuan menghasilkan pendapatan berulang sambil mendukung kepemilikan bitcoin jangka panjang.

Perusahaan mengharapkan bisnis ini menghasilkan sekitar $55 juta dalam pendapatan pada tahun fiskal mendatang, angka yang membantu membingkai strateginya sebagai lebih dari sekadar kepemilikan pasif.

Selama kuartal ini, Metaplanet melaporkan BTC Yield sebesar 11,9%, metrik yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan bitcoin berdasarkan per saham.

Hingga saat ini, perusahaan melaporkan BTC Yield lebih dari 500%, didukung oleh kenaikan harga bitcoin dan laju pembelian.

Pembelian besar-besaran kuartal keempat mengikuti jeda yang dimulai pada akhir September, jeda terpanjang dalam program akuisisi Metaplanet sejak mengadopsi strategi treasury bitcoin.

Pendanaan untuk pembelian terkini mencakup fasilitas kredit yang didukung bitcoin dengan total sekitar $280 juta dan penerbitan saham preferen Kelas B yang dapat dikonversi menjadi saham biasa.

Perusahaan mengatakan hasil dari penjualan saham preferen akan digunakan sebagian besar untuk membeli lebih banyak bitcoin, dengan sebagian disisihkan untuk strategi yield dan pelunasan obligasi.

Bitcoin saat ini diperdagangkan di $88.590, naik 1% pada hari ini, dengan volume $36 miliar dan kapitalisasi pasar $1,76 triliun saat melayang mendekati tertinggi mingguan terkini.



