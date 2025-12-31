Pembelian Bitcoin Senilai $415 Juta Terdeteksi di Akhir Tahun saat Harga BTC Menandakan Rebound

BTC senilai $415 juta keluar dari Coinbase

Bitcoin mencatat -3.307 dalam netflow exchange

Bitcoin telah pulih dari koreksi terbarunya, dan whale mulai beraksi, secara agresif mengakumulasi cryptocurrency terkemuka dalam jumlah besar.

Pada hari Selasa, 30 Desember, platform pelacak on-chain Whale Alert mengidentifikasi dua transfer Bitcoin besar-besaran yang melibatkan jumlah BTC yang besar dengan total sekitar 4.658 token.

Transfer Bitcoin besar tersebut melihat sejumlah besar Bitcoin keluar dari exchange crypto terkemuka berbasis AS, Coinbase, dalam dua transaksi terpisah, menarik perhatian para pengamat pasar.

XRP Melampaui BTC, Ethereum dan Solana dalam Arus Masuk ETF, Bitcoin Mencapai Ketidakseimbangan Likuidasi 3.436%, Harga Shiba Inu (SHIB) Melihat Golden Cross — Crypto News Digest Morning Crypto Report: Alarm Death Cross XRP Dengan -26% di Radar, Bitcoin dan Ethereum Turun $1.078.000.000, Solana Melihat Rug Pull 99% Bitcoin Reserve Berakhir Menjadi Salah Satu Kegagalan Terbesar 2025 Prediksi Pasar Crypto: Tes Besar Pertama Shiba Inu (SHIB) di 2026, Bitcoin (BTC) Memasuki Rally Akhir Tahun Lagi, XRP $2 Kembali Menjadi Target

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa token BTC besar tersebut ditarik dari exchange melalui alamat wallet yang tidak teridentifikasi, mengisyaratkan potensi aktivitas pembelian Bitcoin.

Transfer tersebut, yang membawa 3.858 BTC dan 800 BTC secara berurutan, keduanya berjumlah lebih dari $415 juta, sesuai harga trading aset pada saat transaksi.

Meskipun transfer tersebut terjadi pada saat sentimen investor tiba-tiba bergeser dan aset menunjukkan tanda-tanda potensi rebound, langkah ini telah memicu diskusi di seluruh komunitas crypto.

Meskipun penarikan crypto besar dari platform trading seperti ini sering dilacak ke aktivitas pembelian besar dari institusi atau pemegang profil tinggi, langkah ini menandakan optimisme yang diperbarui dan pergeseran sikap terhadap prospek harga jangka panjang Bitcoin.

Dengan tahun yang akan berakhir, para spekulan menyarankan bahwa langkah ini bisa menjadi positioning yang menentukan oleh whale menjelang tahun mendatang.

Pergerakan on-chain Bitcoin menunjukkan bahwa momentum sedang terbentuk, dan aset tersebut mungkin menutup tahun di sisi positif pasar.

Data lebih lanjut dari Coinglass menunjukkan bahwa aset tersebut telah menyaksikan lebih banyak pembelian dari trader kecil dan besar daripada penjualan selama sehari terakhir.

Berdasarkan data, jumlah Bitcoin yang dibeli di semua exchange yang didukung melebihi jumlah yang dijual sekitar 3.307 BTC, menandakan tekanan jual yang memudar karena lebih banyak trader bersedia membeli aset tersebut. Ini dapat lebih mendorong Bitcoin menuju merebut kembali tertinggi sebelumnya.