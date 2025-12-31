Penjualan Bitcoin oleh LTH Mereda, Tekanan ETF Menurun di Tengah Prospek Januari yang Tidak Jelas

Permintaan Bitcoin telah meningkat karena pemegang jangka panjang (LTH) mengurangi aksi jual mereka dari rata-rata bulanan lebih dari 400K BTC pada pertengahan Desember menjadi aliran positif, dan tekanan jual bersih ETF BTC Spot AS turun secara signifikan. Namun, peristiwa Januari 2026 dapat memicu volatilitas.

Pemegang jangka panjang mengurangi penjualan BTC setelah dumping intensif sejak Juli, menandakan potensi pembentukan bottom.

ETF BTC Spot AS bergeser dari penjual bersih di November menjadi aliran keluar yang mereda, mendukung stabilisasi harga.

Risiko Januari meliputi keputusan delisting MSCI, pembaruan suku bunga Fed, dan tenggat pendanaan pemerintah, dengan hedging memperhatikan support $80K.

Pergeseran permintaan Bitcoin menguat dengan berkurangnya aksi jual LTH dan meredanya tekanan ETF, namun langkah Fed Januari 2026 dan keputusan MSCI mengintai. Temukan outlook BTC dan risiko utama sekarang.

Apa yang mendorong pergeseran permintaan Bitcoin baru-baru ini?

Permintaan Bitcoin telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang jelas, terutama didorong oleh pemegang jangka panjang (LTH)—investor yang memegang BTC lebih dari lima bulan—mengurangi aksi jual berkelanjutan mereka yang dimulai pada Juli. Menurut data Glassnode, dumping LTH mencapai puncak lebih dari 400K BTC pada rata-rata bulanan di pertengahan Desember sebelum mereda dan berubah menjadi positif. Reset ini, seperti dicatat oleh analis CryptoQuant DarkFost, sering kali mendahului konsolidasi atau pemulihan bullish dalam pola historis. Bersamaan dengan itu, aliran keluar ETF BTC Spot AS telah berkurang secara signifikan sejak fase penjualan bersih November, mengurangi tekanan ke bawah pada harga yang saat ini berada di sekitar $90K.

Sumber: Glassnode

Aksi jual institusional juga telah melambat secara nyata, memposisikan Bitcoin untuk potensi kenaikan di atas $85K jika tren ini berlanjut. DarkFost menekankan, "Secara historis, pergeseran seperti itu sering kali mendahului pembentukan fase konsolidasi atau bahkan pemulihan bullish, tergantung pada bagaimana tren yang lebih luas berkembang." Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan di antara investor berpengalaman, melawan penurunan harga sebelumnya.

Risiko Januari 2026 apa yang dapat mengganggu pemulihan permintaan Bitcoin?

Meskipun permintaan Bitcoin meningkat, Januari 2026 memperkenalkan berbagai katalis volatilitas. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas mengamati aksi harga BTC menyerupai perdagangan heartbeat ETF—penjualan jangka pendek yang dimotivasi pajak yang tidak terkait dengan sentimen—dengan pemain besar melepas kerugian untuk mengimbangi kewajiban pajak. Peristiwa penting pada 15 Januari adalah keputusan kelayakan indeks MSCI untuk MicroStrategy dan perusahaan perbendaharaan BTC lainnya; delisting Strategy milik Michael Saylor dapat mengikis kepercayaan pasar.

Sumber: Glassnode

Balchunas mencatat, "Grafik harga Bitcoin sangat mirip dengan perdagangan heartbeat ETF (perdagangan jangka pendek yang dimotivasi pajak yang tidak ada hubungannya dengan sentimen sebenarnya)." Kemudian, 28-30 Januari membawa keputusan suku bunga Federal Reserve dan tenggat pendanaan pemerintah, yang berpotensi menyebabkan shutdown jika tidak terselesaikan. Penundaan markup bill crypto di tengah pemilihan AS 2026, dikombinasikan dengan penggantian Jerome Powell oleh ketua Fed yang sejalan dengan White House, dapat meningkatkan ketidakpastian. Sisi atas memerlukan persetujuan MSCI dan kemajuan bill; jika tidak, harapkan aksi yang redup.

Sumber: X

Posisi pasar mengungkapkan kehati-hatian: data Arkham menunjukkan volume put yang meningkat untuk hedging support $80K-$83K, dengan beberapa memperhatikan $75K, sementara call berkumpul di $88K dan $94K, menunjukkan ayunan harga yang redup di bawah $95K jangka pendek.

Sumber: Arkham

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Bitcoin akan mempertahankan support $80K di tengah volatilitas Januari 2026?

Zona $80K-$83K Bitcoin menghadapi pengujian dari aktivitas hedging dan penjualan pajak, menurut metrik Arkham dan Glassnode. Stabilisasi LTH menawarkan dukungan, tetapi delisting MSCI atau kenaikan Fed dapat menekannya lebih rendah; aliran ETF positif dan inklusi indeks akan memperkuat level tersebut dalam analisis 40-50 kata.

Apa outlook untuk permintaan Bitcoin di awal 2026?

Permintaan Bitcoin terus meningkat dengan aksi jual LTH berubah menjadi positif dan tekanan ETF mereda, seperti yang ditunjukkan dalam grafik Glassnode. Peristiwa Januari seperti keputusan Fed dan tenggat pendanaan memperkenalkan gejolak jangka pendek, tetapi pola historis menunjukkan potensi pemulihan jika katalis makro selaras dengan baik.

Poin-Poin Penting

Aksi jual LTH mereda : Dari puncak bulanan 400K+ BTC menjadi aliran positif, menurut Glassnode, membantu pemulihan permintaan.

: Dari puncak bulanan 400K+ BTC menjadi aliran positif, menurut Glassnode, membantu pemulihan permintaan. Aliran keluar ETF berkurang : Dana BTC Spot AS bergeser dari penjualan bersih November, mengurangi hambatan harga.

: Dana BTC Spot AS bergeser dari penjualan bersih November, mengurangi hambatan harga. Hedging Januari dominan: Put di $80K lebih besar daripada call di $94K, menandakan volatilitas di depan menurut data Arkham.

Kesimpulan

Pergeseran permintaan Bitcoin menggarisbawahi ketahanan karena tekanan LTH dan ETF mereda, didukung oleh wawasan Glassnode dan CryptoQuant. Namun, keputusan MSCI Januari 2026, pembaruan Fed, dan tenggat fiskal menuntut kewaspadaan di tengah hedging menuju $80K. Investor harus memantau ini untuk posisi Q1, karena kemajuan bill bullish dapat mendorong BTC menuju level tertinggi baru.