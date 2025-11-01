$383.900.000 dalam Bitcoin Mengejutkan Coinbase, Apa yang Sedang Dilakukan BlackRock?

Manajer aset terbesar di dunia, BlackRock, sekali lagi telah menyetor Bitcoin (BC) senilai $383.900.000 ke Coinbase Prime. Seperti yang terlihat oleh platform pelacakan on-chain Lookonchain, manajer aset tersebut juga memindahkan Ethereum (ETH) senilai sekitar $122 juta.

Transfer Bitcoin berulang BlackRock memicu kekhawatiran

Perlu dicatat, Coinbase Prime menangani aset kripto dari investor institusional, baik untuk perdagangan maupun penyimpanan. Oleh karena itu, volume besar Bitcoin yang telah disetor BlackRock di Coinbase telah memicu spekulasi penjualan.

Beberapa peserta pasar bertanya-tanya apakah manajer aset terbesar ini mengetahui perkembangan yang belum disadari oleh pedagang ritel. Mereka berasumsi bahwa BlackRock sedang bersiap untuk membuang sejumlah besar aset kripto unggulan di pasar.

BlackRock belum melakukan langkah penjualan apa pun, dan setoran di Coinbase Prime mungkin merupakan pergerakan kustodial atau operasional. Manajer aset dikenal memindahkan Bitcoin untuk kustodi, audit, atau manajemen likuiditas.

Meskipun belum ada tindakan spesifik yang diambil terkait pergerakan Bitcoin, peserta pasar dengan cermat memantau perkembangan. Transfer besar seperti itu oleh BlackRock mampu mempengaruhi sentimen pasar yang lebih luas.

Mengingat volatilitas pasar kripto pada Oktober, yang dipicu oleh ketegangan makroekonomi, investor berhati-hati. Setoran berulang dapat memicu potensi tekanan jual pada BTC dan menyebabkan harga turun.

Seperti dilaporkan U.Today, BlackRock, tepat 10 hari yang lalu, melakukan setoran serupa sebesar 2.854 BTC yang bernilai sekitar $314 juta ke bursa . Dapat dipahami, frekuensi ini mengkhawatirkan investor yang mencoba mencari tahu apakah ada pola dalam langkah manajer aset tersebut.

Trader Bersiap untuk Likuidasi saat Bitcoin Mengincar $112.600

Terlepas dari kekhawatiran, Bitcoin telah melonjak sebesar 2,05% dalam 24 jam terakhir dan diperdagangkan pada harga $110.564,53. Koin tersebut mencapai resistensi $110.000 setelah naik dari level terendah harian $106.376,69 dalam jangka waktu tersebut.

Namun, volume perdagangan tidak menikmati kenaikan yang sama seperti harga Bitcoin. Volume perdagangan aset saat ini turun 17,37% menjadi $63,91 miliar.

Pergerakan BlackRock dengan volume Bitcoin yang signifikan beberapa kali hanya dalam bulan Oktober ke Coinbase Prime tampaknya telah memperlambat minat peserta pasar dalam mengakumulasi koin tersebut. Mungkin, mereka mengantisipasi penurunan lebih lanjut dalam prospek harga.

Menariknya, pasar Bitcoin bisa menyaksikan likuidasi besar-besaran jika harga naik lebih jauh ke $112.600. Data menunjukkan bahwa sebagian besar trader dengan posisi short mungkin mengalami likuidasi parah jika bull ekosistem mendorong harga lebih tinggi.