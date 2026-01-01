BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan 5.798 ETH ($17,24 Juta) Ditarik dari Kraken ke Wallet Baru, Onchain Lens Melacak Transfer Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutipPostingan 5.798 ETH ($17,24 Juta) Ditarik dari Kraken ke Wallet Baru, Onchain Lens Melacak Transfer Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip

5.798 ETH ($17,24 Juta) Ditarik dari Kraken ke Dompet Baru, Onchain Lens Melacak Transfer Ethereum

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 09:08
Ethereum
ETH$3,347.46+0.81%
Ambire Wallet
WALLET$0.01146-4.57%
Movement
MOVE$0.03989+4.91%
Major
MAJOR$0.12951+2.81%
RealLink
REAL$0.08002+1.17%

COINOTAG News, mengutip pemantauan Onchain Lens, melaporkan pergerakan on-chain yang signifikan: 5.798 ETH, senilai sekitar $17,24 juta, ditarik dari Kraken dan dialihkan ke dompet terpisah sekitar dua jam yang lalu.

Langkah ini menyoroti manajemen likuiditas yang sedang berlangsung dan perutean aset on-chain di bursa-bursa besar, dengan analitik on-chain menyediakan visibilitas real-time terhadap transfer besar. Pelaku pasar mengandalkan data Onchain Lens untuk mengukur pergerakan kustodi dan potensi pergeseran eksposur.

Kraken belum mengeluarkan pernyataan publik terkait transfer tersebut. Tindakan ini bisa mencerminkan proses rutin seperti rebalancing portofolio, relokasi cold-storage, atau penyediaan likuiditas, daripada insiden keamanan. Tidak ada kesimpulan pasti yang bisa ditarik dari satu transfer.

Pasar tetap memperhatikan sinyal on-chain berikutnya dan indikator likuiditas saat trader memantau bagaimana pergerakan semacam itu memengaruhi likuiditas ETH dan aktivitas bursa. Insiden ini menggarisbawahi nilai penilaian risiko berbasis data di pasar cryptocurrency.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/5798-eth-17-24m-withdrawn-from-kraken-to-a-new-wallet-onchain-lens-tracks-ethereum-transfer

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,352.53
$3,352.53$3,352.53
+0.20%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38