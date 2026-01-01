Bitcoin Diperdagangkan di Kisaran $85K-$90K di Tengah Volatilitas Meningkat dan Arus Keluar ETF

Prediksi harga Bitcoin untuk minggu depan menunjukkan aksi perdagangan dalam kisaran $85.000-$90.000 di tengah likuiditas akhir tahun yang tipis dan volatilitas yang meningkat. Harapkan penolakan tajam pada resistensi $90.000 dan support bertahan di $84.500 kecuali $94.500 atau $85.000 tembus pada volume tinggi.

Harga BTC terhenti di support $84.500 setelah momentum bearish dari kejatuhan Oktober.

ETF Bitcoin Spot mencatat tujuh hari berturut-turut arus keluar, mencerminkan permintaan yang melemah.

Volatilitas terealisasi telah melonjak ke level yang terlihat pada Maret-April, menandakan risiko 25% lebih tinggi dengan potensi pergerakan eksplosif.

Sumber: BTC/USDT di TradingView

Apa prediksi harga Bitcoin untuk minggu depan?

Prediksi harga Bitcoin menunjukkan perdagangan sideways berkelanjutan dalam kisaran $85.000-$90.000 sepanjang minggu depan, didorong oleh likuiditas tipis di akhir tahun dan tekanan bearish yang persisten sejak kejatuhan 10 Oktober. Momentum turun telah berhenti di dekat level support $84.500, sementara upaya menembus resistensi $90.000 menghadapi penolakan tajam. Penembusan yang menentukan di atas $94.500 atau di bawah $85.000 pada volume yang meningkat akan menandakan pergeseran tren.

Bagaimana arus ETF spot Bitcoin mempengaruhi aksi harga saat ini?

Arus ETF spot Bitcoin telah menunjukkan tujuh hari berturut-turut arus keluar dari 18 hingga 29 Desember, menurut data dari Farside Investors, menggarisbawahi permintaan institusional yang berkurang. Kurangnya arus masuk ini sejalan dengan konsolidasi harga di bawah resistensi kunci, karena investor tetap berhati-hati di tengah ketidakpastian pasar global. Tren seperti itu sering mendahului lonjakan volatilitas, karena tekanan beli yang berkurang memperkuat dampak penjualan.

Sumber: Farside Investors

Pada saat berita ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan di dekat $88.300, mencerminkan pergerakan yang tenang di indeks utama seperti S&P 500 (naik 0,15%), SSE Composite, dan KOSPI, semuanya di bawah perubahan harian 0,15%. Nikkei 225 turun 0,37%, mengisyaratkan kehati-hatian yang lebih luas. Lingkungan ini mendorong perilaku range-bound yang diselingi oleh volatilitas, dengan cluster likuidasi di sekitar zona harga magnetik menarik bull atau bear squeeze yang cepat.

Volatilitas terealisasi, metrik kunci dari Glassnode yang mengukur log return selama periode tetap, telah naik tajam sejak Oktober, mendekati puncak Maret-April. Ini menunjukkan risiko pasar yang meningkat, di mana aksi harga yang terkompresi—reli cepat diikuti oleh retracement penuh—membangun ketegangan untuk penembusan yang akan segera terjadi.

Sumber: Glassnode

Data dari grafik 4-jam BTC/USDT TradingView mengkonfirmasi tidak ada tren yang jelas, dengan volatilitas meningkat tajam sejak pertengahan Desember. Kondisi akhir tahun memperkuat ini, karena volume perdagangan yang lebih rendah membuat harga rentan terhadap perubahan besar dari posisi leverage.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa kisaran harga Bitcoin saat ini dan level support kunci?

Bitcoin diperdagangkan dalam kisaran $85.000-$90.000, mempertahankan $84.500 sebagai support kritis setelah penurunan pasca-kejatuhan Oktober. Pelanggaran di sini dapat menargetkan zona likuidasi yang lebih rendah, menurut metrik on-chain.

Apakah harga Bitcoin akan breakout minggu depan di tengah volatilitas tinggi?

Harga Bitcoin mungkin tetap range-bound minggu depan karena likuiditas tipis, tetapi volatilitas terealisasi yang meningkat menunjukkan breakout kemungkinan akan segera terjadi. Perhatikan resistensi $94.500 dan support $85.000 untuk petunjuk arah—pengaturan ini mendukung pergerakan cepat ke arah mana pun.

Poin-Poin Utama

Tidak ada tren Bitcoin jangka pendek yang jelas : Aksi harga menunjukkan kompresi dengan penumpukan volatilitas tinggi sejak Oktober.

: Aksi harga menunjukkan kompresi dengan penumpukan volatilitas tinggi sejak Oktober. Sinyal permintaan lemah : Tujuh hari arus keluar ETF spot memperkuat kontrol bearish di bawah $90.000.

: Tujuh hari arus keluar ETF spot memperkuat kontrol bearish di bawah $90.000. Bersiap untuk volatilitas: Pantau level likuidasi untuk potensi bull atau bear squeeze; sesuaikan posisi dengan tepat.

Kesimpulan

Prediksi harga Bitcoin menyoroti keseimbangan yang genting dalam kisaran $85.000-$90.000, ditekan oleh arus keluar ETF spot dan volatilitas terealisasi yang melonjak menurut data Glassnode. Saat pasar menavigasi kehati-hatian akhir tahun, trader harus memprioritaskan manajemen risiko di sekitar level kunci. Tetap terinformasi tentang perkembangan BTC untuk peluang 2025 ke depan.