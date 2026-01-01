Prediksi Harga Solana: SOL Menguji Kisaran $125 saat Struktur Bearish Menargetkan Zona Likuiditas Lebih Rendah

Harga Solana diperdagangkan mendekati $125 karena tekanan bearish jangka pendek terus berlanjut, sementara pengamat pasar memperdebatkan apakah dukungan yang lebih dalam atau akumulasi jangka panjang dapat menjadi dasar pemulihan 2026.

Harga Solana menarik perhatian pasar yang diperbarui saat diperdagangkan mendekati wilayah $124–$125, dengan pengamat pasar menandai risiko penurunan jangka pendek meskipun skenario pemulihan jangka panjang mulai muncul. Meskipun SOL telah menghindari penurunan tajam sejauh ini, struktur yang lebih luas tetap rapuh, membuat trader fokus pada level kunci di bawah harga saat ini.

Setelah akhir tahun 2025 yang volatile, Solana terus diperdagangkan jauh di bawah tertinggi sepanjang masa, mencerminkan fase korektif yang berkepanjangan. Analis kini menunjuk pada campuran sinyal bearish jangka pendek, termasuk saluran menurun dan cluster likuidasi, bersama dengan zona akumulasi jangka panjang yang dapat membentuk aksi harga di tahun 2026.

Saluran Menurun Membuat Harga Solana Tetap di Bawah Tekanan

Dari perspektif teknis, Solana tetap terjebak di dalam saluran menurun yang terdefinisi dengan jelas, seperti yang disorot oleh analis Shango Trades. Grafiknya menunjukkan harga terus mencetak tertinggi yang lebih rendah dan terendah yang lebih rendah, struktur yang biasanya terkait dengan kelanjutan tren daripada pembalikan.

Solana tetap terbatas di dalam saluran menurun, dengan tertinggi yang lebih rendah dan terendah yang lebih rendah menjaga tekanan jangka pendek tetap utuh. Sumber: Shango Trades via X

Menurut Shango, SOL harus keluar secara tegas dari saluran ini untuk mengubah momentum. Kegagalan melakukannya meningkatkan kemungkinan pergerakan menuju wilayah $110, yang selaras dengan batas bawah saluran. Hingga breakout terjadi, upaya kenaikan berisiko dijual, menjaga sentimen jangka pendek tetap berhati-hati. Struktur menurun ini menjelaskan mengapa rebound baru-baru ini kurang follow-through, meskipun stabilisasi pasar yang lebih luas.

Cluster Likuidasi Memberi Sinyal Risiko di Bawah $120

Menambah pandangan bearish jangka pendek, data derivatif menunjukkan cluster likuidasi besar berada di bawah level $120. Heatmap menunjukkan bahwa sejumlah besar leverage long terkonsentrasi di area ini, meningkatkan probabilitas sapuan ke bawah.

Cluster likuidasi besar di bawah $120 menyoroti risiko penurunan yang meningkat, dengan posisi long leverage rentan terhadap sapuan tajam. Sumber: Ted Pillows via X

Ted Pillows mencatat bahwa trader ritel tampak berposisi berat di sisi long mendekati harga saat ini, menciptakan insentif bagi market maker untuk mendorong harga Solana lebih rendah dan memicu likuidasi. Perilaku seperti itu sering menghasilkan pergerakan tajam dan cepat daripada penurunan bertahap.

Jika SOL tergelincir di bawah $120 dengan momentum, kantong likuidasi ini dapat mempercepat tekanan penurunan, memperkuat struktur saluran bearish yang sudah ada.

Kelemahan Jangka Pendek Bertemu Optimisme Proyeksi Jangka Panjang

Sementara grafik jangka dekat cenderung bearish, pandangan jangka panjang memperkenalkan narasi yang kontras. Analis Jesse Peralta membagikan prediksi harga Solana untuk 2026, menguraikan skenario di mana SOL secara bertahap pulih sepanjang tahun jika kondisi makro dan teknis utama terpenuhi.

Meskipun kelemahan jangka dekat, proyeksi jangka panjang menguraikan jalur pemulihan potensial untuk Solana menuju 2026 jika kondisi teknis utama selaras. Sumber: Jesse Peralta via X

Proyeksinya menunjukkan rentang kuartalan berkembang dari $130–$200 di Q1 hingga potensi tertinggi mendekati $400 pada Q4, didorong oleh katalis seperti reklaim EMA, kejelasan regulasi, dan pertumbuhan ekosistem yang lebih luas. Namun, proyeksi ini mengasumsikan bahwa fase korektif saat ini akhirnya diselesaikan menjadi akumulasi daripada kerusakan struktural yang lebih dalam. Ini menyoroti ketidaksesuaian antara risiko jangka pendek dan peluang jangka panjang yang saat ini dihadapi SOL.

$78 Diidentifikasi sebagai Zona Akumulasi Kunci

Memperkuat gagasan bahwa penurunan mungkin masih diperlukan sebelum pemulihan berkelanjutan, analis StefanB menyatakan bahwa ia hanya mulai mengakumulasi harga Solana mendekati $78, selaras dengan retracement Fibonacci 0,786 pada timeframe yang lebih tinggi.

Grafik menunjukkan bahwa harga memiliki sedikit alasan teknis untuk mendahului level ini, terutama mengingat struktur korektif yang lebih luas. Zona $78 juga bertepatan dengan konsolidasi sebelumnya dan permintaan historis, menjadikannya area logis bagi pembeli jangka panjang untuk masuk jika tercapai.

Level $78 disorot sebagai zona akumulasi kunci, selaras dengan retracement Fibonacci utama dan permintaan sebelumnya. Sumber: StefanB via X

Pemikiran Akhir: Bisakah Harga Solana Merebut Kembali $200 di 2026?

Jalur Solana menuju level yang lebih tinggi di 2026 tetap sangat bergantung pada bagaimana harga menyelesaikan fase korektif saat ini. Dalam jangka pendek, risiko penurunan tetap aktif selama harga Solana terus diperdagangkan dalam saluran menurun dan di bawah level likuiditas kunci. Kehilangan dukungan mendekati $120 akan terus memberi tekanan pada harga, dengan $110 dan zona permintaan yang lebih dalam masih menjadi fokus sebelum pergeseran tren yang tahan lama dapat terjadi.

Harga Solana saat ini adalah $124,89, turun -0,45% dalam 24 jam terakhir. Sumber: Brave New Coin

Meskipun demikian, proyeksi jangka panjang menunjukkan cerita yang berbeda mungkin terungkap jika Solana berhasil bertransisi dari koreksi menjadi akumulasi. Prediksi harga Solana yang menunjuk pada potensi pergerakan kembali di atas $200 di 2026 bergantung pada beberapa kondisi yang terpenuhi, termasuk stabilisasi struktural, moving average yang direbut kembali, dan dukungan pasar yang lebih luas. Hingga konfirmasi tersebut muncul, setiap skenario kenaikan tetap bersyarat daripada dijamin, memposisikan harga Solana sebagai aset di mana kesabaran dan konfirmasi level lebih penting daripada antisipasi.