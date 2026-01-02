Avalanche (AVAX) Mencapai $13 Setelah Lonjakan 8%: Akankah Menembus Resistensi atau Berhenti Sejenak?

Avalanche naik 8% dan diperdagangkan pada $13.

Volume perdagangan AVAX meledak lebih dari 172%.

Dengan ketakutan yang masih menghantui pasar, momentum yang lebih luas masih dikuasai oleh bear. Beberapa grafik utama berwarna hijau dengan lonjakan singkat, dan beberapa melayang di merah. Aset terbesar seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) berusaha keluar dari zona bearish, saat ini diperdagangkan sekitar $89,3K dan $3K.

Di antara altcoin, Avalanche (AVAX) mencatat lonjakan 8,84% dalam 24 jam terakhir. Pada pagi hari, aset diperdagangkan pada kisaran bawah $12,33, dan dengan pertemuan bullish, harga berhasil mencapai tertinggi $13,78. Di antaranya, zona resistensi tertentu berhasil ditembus untuk mengkonfirmasi kehadiran bull.

Saat berita ini ditulis, Avalanche diperdagangkan dalam kisaran $13,42, dengan kapitalisasi pasar menetap di $5,75 miliar. Sementara itu, volume perdagangan harian meledak lebih dari 172,55%, mencapai level $596,74 juta. Data Coinglass menunjukkan bahwa pasar mengalami likuidasi senilai $1,48 juta AVAX selama periode ini.

Apakah Avalanche Siap untuk Kenaikan Lainnya?

Grafik harga Avalanche mengungkapkan momentum naik, dan bisa naik menuju resistensi sekitar $13,62. Dengan asumsi tekanan bullish menguat, golden cross mungkin muncul dan mengirim harga naik untuk menguji kisaran $13,82.

Jika terjadi pembalikan, bear mungkin mendorong harga Avalanche turun ke support di $13,22. Jika koreksi turun mendapat lebih banyak daya tarik, death cross bisa terbentuk, dan kemungkinan mendorong harga aset ke level rendah $13,02 atau bahkan lebih rendah.

Grafik AVAX (Sumber: TradingView)

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) Avalanche ditemukan di atas garis sinyal, menunjukkan prospek positif. Jika tetap seperti ini, tren mungkin terus bergerak naik. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) aset di 0,29 menunjukkan tekanan beli yang kuat di pasar AVAX. Modal mengalir ke aset, mendukung lintasan bullish.

Selain itu, pembacaan Bull Bear Power (BBP) AVAX sebesar 0,93 menandakan bahwa bull menguasai, mendorong harga naik, melebihi tekanan jual. Momentum cenderung mendukung sisi atas selama masih positif. Relative Strength Index harian Avalanche di 65,85 mengisyaratkan sentimen bullish yang kuat. Ini mungkin mendekati zona overbought. Jika RSI bergerak di atas 70, ini mungkin menyebabkan potensi pullback.

