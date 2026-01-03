Wintermute Memompa Jutaan ke Spot Bitcoin

Wintermute meningkatkan eksposur Bitcoin spot sebelum rilis PMI Fed, meningkatkan fokus pada likuiditas dan aksi harga jangka pendek.

Pasar Bitcoin menjadi tegang karena pembelian spot besar muncul sebelum laporan kunci Federal Reserve hari ini. Analis melacak aktivitas yang tidak biasa sementara sinyal likuiditas dan data makro menarik perhatian. Perhatian meningkat saat pembuat pasar menyesuaikan posisi dan ekspektasi volatilitas naik menjelang rilis ekonomi terjadwal selama perdagangan global awal.

Pembelian Bitcoin Spot Wintermute Menarik Perhatian Pasar

Data blockchain menunjukkan pembelian Bitcoin spot berulang yang terkait dengan akun Wintermute sebelum laporan Fed. Pembelian terjadi dalam interval yang sering, dan volume menunjukkan beberapa juta dolar per siklus.

Analis pasar mengamati aktivitas di bursa-bursa utama dan tempat likuiditas. Waktunya sangat selaras dengan ekspektasi seputar data makro yang akan datang. Selain itu, analis mencatat bahwa Wintermute sering menyediakan likuiditas selama periode volatil.

Namun, laju akumulasi tampak lebih cepat dari pola pembuatan pasar rutin. Pengamat menghubungkan perilaku tersebut dengan positioning menjelang volatilitas yang didorong data. Namun, tidak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi niat di balik perdagangan tersebut.

Waktu Data Federal Reserve Membentuk Positioning Jangka Pendek

Federal Reserve dijadwalkan merilis data S dan P PMI pada pukul 9:45 AM. Rilis ini adalah laporan ekonomi utama pertama Amerika Serikat tahun 2026.

Pelaku pasar memantau level PMI untuk sinyal pertumbuhan dan arah likuiditas. Meskipun demikian, ambang batas mendekati rata-rata terkini sering memandu perilaku perdagangan jangka pendek.

Pembacaan di atas 52,5 secara luas dipandang mendukung aset berisiko. Level antara 51,5 dan 52,5 sering dipandang sudah terpantulkan dalam harga. Pembacaan di bawah 51,5 dapat menekan pasar selama perdagangan awal. Bitcoin sering bereaksi bersama ekuitas selama rilis tersebut.

Risiko Volatilitas Pasar Meningkat di Sekitar Pengumuman Fed

Bitcoin sering mengalami pergerakan harga tajam selama pengumuman besar Federal Reserve. Penyedia likuiditas menyesuaikan eksposur, dan spread dapat melebar dalam hitungan menit. Pembelian spot berulang sebelum rilis dapat mempengaruhi kedalaman order book jangka pendek.

Trader sering mengurangi leverage saat pengumuman mendekat. Analis terus memantau apakah pembelian berlanjut setelah rilis data. Akumulasi berkelanjutan dapat menandakan positioning lebih panjang, sementara jeda dapat mengkonfirmasi strategi jangka pendek.

Selain itu, struktur pasar tetap sensitif terhadap sinyal makro di awal 2026. Akibatnya, kondisi perdagangan mungkin tetap tidak stabil melalui jendela pengumuman.