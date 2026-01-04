'Perak dan emas telah mencapai puncak' – Apakah modal berputar ke kripto selanjutnya?

Bitcoin [BTC] tertinggal di belakang logam atau aset safe-haven tradisional yang dianggap seperti emas dan perak. Reli perak yang eksplosif baru-baru ini ke rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) baru sebesar $83 ditandai dengan rentang harga yang diperpanjang untuk BTC di bawah $90K.

Analis sebelumnya menyatakan bahwa lonjakan logam membatasi pemulihan BTC, dan koreksi dapat menawarkan kelegaan bagi cryptocurrency.

Paus White House, yang juga dikenal sebagai Garret Bullish, telah menjadi analis paling bullish pada kripto, mengutip potensi koreksi pada perak dan emas.

Sekarang logam telah mengembalikan keuntungan terbaru mereka, Garret memproyeksikan bahwa perak dan emas telah mencapai puncak, dan modal sedang bergerak ke kripto.

Dia menambahkan bahwa Bitcoin short-squeeze dapat mendorong harga kripto tanpa pullback.

Sumber: X

Paus bertaruh besar pada rebound kripto

Bagi yang tidak familiar, Garret Bullish adalah paus White House yang menghasilkan keuntungan $160 juta dengan shorting BTC sebelum tarif China Donald Trump pada Oktober.

Beberapa mengklaim dia adalah orang dalam yang memperdagangkan langkah-langkah kebijakan sebelum dipublikasikan.

Sumber: X

Faktanya, dalam proyeksi terbarunya, dia juga mempertaruhkan uangnya. Data Arkham menunjukkan bahwa dia mengendalikan $10 miliar dan naik $70 juta pada posisi long yang dibuka di BTC, Ethereum [ETH], dan Solana [SOL].

Posisi terbesarnya adalah ETH dengan jumlah $634 juta yang mengejutkan dan hampir mencapai break-even pada level ETH saat ini sebesar $3K.

Faktanya, dalam koreksi perak dan emas yang serupa pada Oktober, BTC rally 7%. Mengingat akses Garrett terhadap informasi di front kebijakan, analisisnya selalu sulit untuk diabaikan.

Sumber: Perak vs emas vs BTC, TradingView

Apakah rotasi modal akan berlanjut?

Yang mengatakan, korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Ya, benar bahwa ada sedikit peningkatan dalam BTC ETF inflows (permintaan $458 juta dalam minggu 28 Des-2 Jan).

Selama periode yang sama, inflows emas ETF terus mereda lebih lanjut. Jadi, memang ada rotasi modal sedikit dari emas ke BTC, seperti yang dinyatakan Garrett.

Sumber: Laporan Bold

Namun, kedua aset telah mengalami penurunan konsisten dalam inflows sejak November.

Selain itu, satu minggu adalah periode terbatas untuk secara konklusif menentukan apakah tren akan bertahan dan mengangkat BTC dan sisa pasar kripto. Pada saat pers, BTC diperdagangkan di $89.9K, naik 2% di 2026.

Mungkin potensi delisting MSCI dari BTC treasuries dan keputusan suku bunga Fed, yang dijadwalkan pada tanggal 15 dan 28 Januari, akan memicu arah BTC berikutnya.

Pemikiran Akhir

Orang dalam White House memproyeksikan bahwa pasar kripto bisa rally saat perak dan emas mundur

Meskipun prospek bullish, keputusan indeks MSCI yang akan datang dan Fed dapat mempengaruhi pasar