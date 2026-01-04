BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan 'Perak dan emas telah mencapai puncak' – Apakah modal berputar ke kripto selanjutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin [BTC] tertinggal di belakang logam atau yang dianggapPostingan 'Perak dan emas telah mencapai puncak' – Apakah modal berputar ke kripto selanjutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin [BTC] tertinggal di belakang logam atau yang dianggap

'Perak dan emas telah mencapai puncak' – Apakah modal berputar ke kripto selanjutnya?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 06:08
SILVER
SILVER$0.000000000000171-6.55%
Bitcoin
BTC$96,997.51+1.79%
Safe Token
SAFE$0.1756+5.59%
Wink
LIKE$0.00273+1.63%
Aethir
ATH$0.010405-3.90%

Bitcoin [BTC] tertinggal di belakang logam atau aset safe-haven tradisional yang dianggap seperti emas dan perak. Reli perak yang eksplosif baru-baru ini ke rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) baru sebesar $83 ditandai dengan rentang harga yang diperpanjang untuk BTC di bawah $90K. 

Analis sebelumnya menyatakan bahwa lonjakan logam membatasi pemulihan BTC, dan koreksi dapat menawarkan kelegaan bagi cryptocurrency.

Paus White House, yang juga dikenal sebagai Garret Bullish, telah menjadi analis paling bullish pada kripto, mengutip potensi koreksi pada perak dan emas. 

 Sekarang logam telah mengembalikan keuntungan terbaru mereka, Garret memproyeksikan bahwa perak dan emas telah mencapai puncak, dan modal sedang bergerak ke kripto. 

Dia menambahkan bahwa Bitcoin short-squeeze dapat mendorong harga kripto tanpa pullback. 

Sumber: X

Paus bertaruh besar pada rebound kripto

Bagi yang tidak familiar, Garret Bullish adalah paus White House yang menghasilkan keuntungan $160 juta dengan shorting BTC sebelum tarif China Donald Trump pada Oktober.

Beberapa mengklaim dia adalah orang dalam yang memperdagangkan langkah-langkah kebijakan sebelum dipublikasikan. 

Sumber: X

Faktanya, dalam proyeksi terbarunya, dia juga mempertaruhkan uangnya. Data Arkham menunjukkan bahwa dia mengendalikan $10 miliar dan naik $70 juta pada posisi long yang dibuka di BTC, Ethereum [ETH], dan Solana [SOL]

Posisi terbesarnya adalah ETH dengan jumlah $634 juta yang mengejutkan dan hampir mencapai break-even pada level ETH saat ini sebesar $3K. 

Faktanya, dalam koreksi perak dan emas yang serupa pada Oktober, BTC rally 7%. Mengingat akses Garrett terhadap informasi di front kebijakan, analisisnya selalu sulit untuk diabaikan.  

Sumber: Perak vs emas vs BTC, TradingView 

Apakah rotasi modal akan berlanjut?

Yang mengatakan, korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Ya, benar bahwa ada sedikit peningkatan dalam BTC ETF inflows (permintaan $458 juta dalam minggu 28 Des-2 Jan). 

Selama periode yang sama, inflows emas ETF terus mereda lebih lanjut. Jadi, memang ada rotasi modal sedikit dari emas ke BTC, seperti yang dinyatakan Garrett.

Sumber: Laporan Bold

Namun, kedua aset telah mengalami penurunan konsisten dalam inflows sejak November.

Selain itu, satu minggu adalah periode terbatas untuk secara konklusif menentukan apakah tren akan bertahan dan mengangkat BTC dan sisa pasar kripto. Pada saat pers, BTC diperdagangkan di $89.9K, naik 2% di 2026. 

Mungkin potensi delisting MSCI dari BTC treasuries dan keputusan suku bunga Fed, yang dijadwalkan pada tanggal 15 dan 28 Januari, akan memicu arah BTC berikutnya. 

Pemikiran Akhir

  • Orang dalam White House memproyeksikan bahwa pasar kripto bisa rally saat perak dan emas mundur 
  • Meskipun prospek bullish, keputusan indeks MSCI yang akan datang dan Fed dapat mempengaruhi pasar
Selanjutnya: Chainlink vs. Filecoin: Token AI mana yang memiliki setup lebih kuat untuk Q1 2026?

Sumber: https://ambcrypto.com/silver-and-gold-have-topped-is-capital-rotating-into-crypto-next/

Peluang Pasar
Logo SILVER
Harga SILVER(SILVER)
$0.000000000000171
$0.000000000000171$0.000000000000171
-14.07%
USD
Grafik Harga Live SILVER (SILVER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20