Penulis 'Rich Dad, Poor Dad' Kiyosaki Menyebutkan 10 Alasan Menentang Sekolah dalam Promosi Bitcoin Terbaru

Robert Kiyosaki, penulis terkenal, memulai tahun 2026 dengan pernyataan kontroversial lainnya yang pasti akan memicu perdebatan sengit. Dalam postingan terbarunya, penulis "Rich Dad, Poor Dad" mengatakan bahwa bersekolah demi keamanan pekerjaan tidak terlalu masuk akal di pasar kerja saat ini.

Strategi andalannya adalah meningkatkan IQ finansial Anda dan mengumpulkan aset nyata, dengan Bitcoin berada di posisi yang sama dengan emas, perak, dan Ethereum.

Untuk memperjelas maksudnya, Kiyosaki memposting daftar PHK 10 perusahaan untuk tahun 2025, dengan UPS memangkas 48.000 pekerjaan dan Amazon 30.000, diikuti oleh Intel 20.000 dan Verizon 15.000. Sisanya dalam daftar terus memberikan tekanan dengan Microsoft 6.000, Salesforce 4.000, General Motors 3.420, IBM 2.700, Boeing 2.500, dan Walmart 1.500.

Selain itu, penulis menunjukkan bahwa banyak dari kerugian tersebut terjadi di sektor teknologi tinggi, yang membuat keseluruhan postingan tampak seperti pesan umum "tidak ada yang terjamin" untuk pembaca kerah putih.

Harga Bitcoin membantu pesan menyebar

Untuk pasar kripto, kuncinya adalah kemasannya: PHK sebagai pemicu, Bitcoin sebagai solusinya. Kiyosaki mengatakan kepada pengikutnya untuk tidak "menabung uang" tetapi "menabung" emas, perak, Bitcoin, dan Ethereum. Alih-alih menganggap BTC sebagai perdagangan, dia melihatnya sebagai aset cadangan pribadi yang dapat Anda simpan di luar risiko pemberi kerja.

Saat ini, BTC diperdagangkan sekitar $91.500 setelah turun dari kisaran $110.000-$114.000, dan cukup jelas apa pertarungan besar berikutnya dalam grafik akan terjadi.

Kisaran tersebut bisa terbuka hingga $94.000-$96.000 jika menembus $92.000-$94.000, dengan $100.000 kembali sebagai magnet utama. Jika $90.000 tidak berhasil, maka $88.000 dan $86.000 adalah area risiko pertama, dengan kisaran rendah $80.000-an menjadi garis yang lebih dalam.