U.S. Marshals Service dilaporkan telah menjual Bitcoin senilai sekitar $6,3 juta yang disita dari pengembang Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill.

Penjualan Bitcoin yang disita tersebut bertentangan dengan perintah eksekutif presiden yang menyatakan bahwa aset tersebut harus ditambahkan ke Cadangan Bitcoin Strategis negara.

Apakah U.S. Marshals Service menjual BTC pemerintah?

Menurut Perjanjian Likuidasi Aset yang diperoleh oleh Bitcoin Magazine, pengembang Samourai Wallet Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill setuju untuk mentransfer 57,55353033 Bitcoin ke USMS sebagai bagian dari pengakuan bersalah mereka dengan Departemen Kehakiman AS.

Catatan blockchain menunjukkan Bitcoin ditransfer dari alamat bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r pada 3 November 2025 ke alamat Coinbase Prime yang diidentifikasi sebagai 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8. Alamat ini saat ini menunjukkan saldo nol.

Perintah Eksekutif 14233 secara eksplisit menyatakan bahwa Bitcoin yang diperoleh melalui proses penyitaan aset kriminal atau perdata tidak boleh dijual dan harus disumbangkan ke Cadangan Bitcoin Strategis Amerika Serikat.

Perintah tersebut mendefinisikan aset tersebut sebagai "BTC Pemerintah" dan menetapkan bahwa kepala badan "tidak boleh menjual atau membuang Aset Digital Pemerintah dengan cara lain." Perintah tersebut memiliki pengecualian untuk keadaan tertentu yang sejauh ini tidak berlaku untuk kasus Rodriguez dan Hill.

18 U.S. Code § 982(a)(1) mengharuskan individu yang melanggar hukum terhadap pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin untuk menyerahkan properti yang terlibat dalam pelanggaran. Para ahli hukum mencatat bahwa baik undang-undang ini maupun hukum penyitaan terkait sebenarnya tidak mengharuskan Bitcoin yang disita dikonversi menjadi uang tunai.

Undang-undang terkait termasuk 31 U.S.C. § 9705 dan 28 U.S.C. § 524(c) hanya menyatakan di mana hasil yang disita disimpan dan bagaimana mereka dapat digunakan.

Apakah Distrik Selatan New York mengabaikan regulasi yang ada?

Pada 7 April 2025, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengeluarkan memo berjudul "Mengakhiri Regulasi Melalui Penuntutan" yang melarang Departemen Kehakiman mengejar bursa mata uang virtual, layanan pencampuran dan tumbling, dan dompet offline atas tindakan pengguna akhir mereka.

Meskipun ada regulasi yang jelas ini, Distrik Selatan New York (SDNY) terus mengejar kasus Samourai Wallet dan penuntutan pengembang Tornado Cash Roman Storm.

Penuntutan berlanjut bahkan setelah tim pembela mengetahui melalui permintaan Brady bahwa dua anggota tingkat tinggi dari Financial Crimes Enforcement Network Departemen Keuangan telah "sangat menyarankan" bahwa Samourai Wallet tidak berfungsi sebagai pengirim uang.

Statistik pengadilan federal menunjukkan bahwa lebih dari 90% terdakwa pidana dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tingkat pembebasan serendah 0,4% di beberapa tahun.

Penuntutan SDNY memiliki reputasi untuk tingkat keyakinan yang bahkan lebih tinggi. Keonne Rodriguez dilaporkan mengatakan kepada wartawan bahwa dia menyadari statistik ini dan reputasi Hakim Denise Cote, yang memimpin kasusnya, untuk hukuman keras ketika dia mengaku bersalah atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengirim uang tanpa izin.

Banyak pemimpin Bitcoin dan kripto yang mendukung kampanye pemilihan ulang Trump 2024 sekarang mempertanyakan janji Presiden Trump untuk mengakhiri "perang terhadap kripto."

