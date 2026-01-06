Postingan Inilah Mengapa Harga SUI Naik Hari Ini: Aktivitas On-Chain dan Aliran DeFi Menandakan Permintaan Nyata muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Harga SUI diperdagangkan jauh lebih tinggi hari ini, mengungguli beberapa altcoin utama karena aktivitas on-chain dan partisipasi DeFi meningkat dalam beberapa jam terakhir. Pergerakan ini didukung oleh peningkatan transaksi, likuiditas yang stabil, dan volume perdagangan yang berkembang, menunjukkan bahwa ini lebih dari sekadar lonjakan spekulatif jangka pendek.

SUI saat ini berada di dekat zona $1,9–$2,0, dengan lonjakan lebih dari 25% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar meningkat di atas $7,44 miliar, sementara volume perdagangan melonjak lebih dari 85%, mencapai lebih dari $1,65 miliar. Sui selalu termasuk di antara koin yang mengalami pertumbuhan signifikan setiap kali pasar pulih. Daya beli SUI saat ini sangat kuat dan luar biasa, yang telah membantu harga melampaui puncak sebelumnya.

Sekarang muncul pertanyaan, apakah harga SUI akan terus naik dan mencapai tertinggi baru?

Transaksi On-Chain Meningkat Seiring Akselerasi Penggunaan Jaringan

Saat SUI diperdagangkan lebih tinggi, data on-chain menawarkan wawasan kritis tentang apakah rally didorong oleh spekulasi atau permintaan jaringan nyata. Grafik dari Artemis ini menampilkan perbandingan transaksi harian Sui relatif terhadap kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi (FDMC) dengan volume perdagangan token relatif terhadap FDMC selama tiga bulan terakhir, menyoroti bagaimana penggunaan dan aktivitas pasar berkembang bersama.

Data menunjukkan peningkatan stabil dalam intensitas transaksi, terutama sejak akhir November, menunjukkan bahwa aktivitas jaringan tumbuh lebih cepat daripada valuasi SUI. Ini menunjukkan perluasan penggunaan nyata di seluruh ekosistem, termasuk interaksi kontrak pintar dan tingkat aplikasi yang lebih tinggi.

Sementara itu, volume perdagangan relatif terhadap FDMC tetap volatil dan sebagian besar terikat rentang, ditandai dengan lonjakan singkat daripada ekspansi berkelanjutan. Divergensi ini menandakan bahwa kekuatan harga baru-baru ini tidak didorong oleh perdagangan spekulatif yang berlebihan.

Secara keseluruhan, pemisahan antara penggunaan yang meningkat dan spekulasi yang terkendali mendukung pandangan bahwa tren harga SUI saat ini didukung oleh adopsi organik daripada hype jangka pendek.

TVL dan Volume DEX Tetap Stabil Meskipun Harga Naik

Data blockchain menunjukkan peningkatan yang terlihat dalam aktivitas transaksi selama periode yang sama ketika harga SUI mendapatkan momentum. Meskipun harga melonjak, modal tidak keluar dari ekosistem Sui. Total Value Locked tetap stabil hingga sedikit positif, menunjukkan bahwa investor mempertahankan posisi daripada menjual saat kuat. Selain itu, aktivitas DEX di Sui telah meningkat secara signifikan, dengan volume yang naik sejalan dengan harga.

Keselarasan antara harga dan penggunaan ini sering mencerminkan permintaan asli, bukan hanya perdagangan yang didorong oleh pertukaran. Jumlah transaksi yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan interaksi kontrak pintar, dompet yang lebih aktif dan penggunaan ekosistem jangka pendek yang lebih kuat. Perilaku ini juga kontras dengan pump jangka pendek yang khas, di mana likuiditas mengering dengan cepat. Dalam kasus SUI, komitmen modal tetap utuh, memperkuat struktur bullish.

Apa Selanjutnya untuk Rally Harga SUI?

SUI telah memasuki 2026 dengan rebound yang mencolok setelah downtrend yang berkepanjangan, menempatkan fokus kembali pada struktur hariannya. Grafik menyoroti pemulihan dari basis yang terdefinisi dengan jelas yang terbentuk pada bulan Desember, dengan harga sekarang mencoba merebut kembali level kunci. Yang penting, gerakan ini datang saat indikator tren dan volume mulai menunjukkan tanda-tanda awal perbaikan, menunjukkan bahwa pantulan mungkin memiliki kelanjutan. Dengan Supertrend dan OBV menjadi fokus, trader sekarang menilai apakah SUI dapat meluas menuju zona resistensi yang lebih tinggi.

Grafik harian menunjukkan SUI rebound dari zona permintaan $1,4–$1,6 setelah penurunan berkepanjangan dari atas $3. Harga sekarang mendorong menuju level Supertrend, menjadikan $2,10–$2,20 sebagai target kenaikan pertama. Flip Supertrend yang menentukan dapat membuka pintu menuju $2,35–$2,50, dengan $3,0 bertindak sebagai resistensi utama jika momentum menguat. Sementara itu, OBV telah mendatar dan mulai melengkung lebih tinggi, menandakan tekanan jual yang berkurang. Penembusan di bawah $1,45 akan membatalkan pengaturan pemulihan ini.

Kesimpulannya!

Rebound SUI baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda awal struktur daripada pantulan bantuan acak. Kombinasi zona permintaan yang dipertahankan, harga yang menekan menuju Supertrend, dan OBV yang membaik menunjukkan tekanan jual mereda. Selama SUI bertahan di atas basis $1,45–$1,50, upaya kenaikan menuju zona resistensi $2,2 dan $2,5 tetap valid. Namun, pembalikan tren yang berkelanjutan hanya akan dikonfirmasi jika harga dapat membalikkan Supertrend dan mempertahankan partisipasi volume yang lebih tinggi. Sampai saat itu, gerakan ini harus dilihat sebagai pemulihan yang berkembang daripada uptrend yang dikonfirmasi.